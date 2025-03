Cartas de lectores: El legado de Kim, un colapso cantado, más diálogo

Carta de la semana

El legado de Kim

Vi y escuché a Marcos Gómez, padre de Kim, la niña asesinada por dos delincuentes menores de edad, y quedé impactada por su entereza, su sentido común y su claridad meridiana. “Soy un tipo común, loco”, decía una y otra vez. Pero no lo es. Marcos es un enorme ser humano que, a pesar del inconmensurable dolor que está atravesando, es capaz de reflexionar sobre la vida del pibe de 14 –uno de los criminales– cuyos padres están presos y él, a la deriva, sin nadie que vele por su educación ni por su contención. Y no es que Marcos no sienta bronca por lo que le hicieron a su hija, pero –sobreponiéndose a ese lógico sentimiento– también entiende que mientras el Estado no se ocupe de esos chicos abandonados, habrá muchas más Kim. ¡Cuánta grandeza, Marcos! Tu hija debe estar muy orgullosa de vos. Y ojalá la ley que finalmente baje la edad de imputabilidad lleve el nombre de tu nena, “ley Kim Gómez”. Que ese sea su legado.

Irene Bianchi

Un colapso cantado

No debería sorprendernos el apagón que acaba de sufrir CABA. En estos últimos años se ha permitido a los usuarios que, sin aviso para verificar la capacidad de distribución de la red existente, instalen en hogares y comercios equipos de aire acondicionado que doblan su potencia instalada. A esto se suma que en muchas zonas de la ciudad se han construido edificios de departamentos en donde antes había casas, lo cual multiplica la cantidad de habitantes. Esa falta de prevención explica que la red de distribución adecuada para un consumo normal sin demasiados equipos de aire se encuentre de repente en días de mucho calor con un consumo para el que no ha sido diseñada ni tampoco debidamente actualizada. El colapso del sistema de distribución por falta de capacidad en días pico estaba cantado.

Américo Luis Dini

Más diálogo

Igual que para atender la urgencia en Bahía Blanca por las graves inundaciones, ojalá el presidente Milei entienda y asuma que la mejor forma de resolver los problemas de la Argentina es dialogando (con Kicillof y con quien sea), y no ofendiendo y descalificando a todos los políticos que no comparten su ideología. En democracia se debaten ideas y se construyen consensos entre políticos adultos y responsables, y no se gastan energías (ni recursos) en caprichos y empecinamientos personales.

César Monicat

Tibieza y ambición

La actitud del diputado Facundo Manes genera inquietud. Si bien integra un bloque no kirchnerista, en su afán por sobresalir elige confrontar con el oficialismo sin una dirección clara. Comparte con el senador Martín Lousteau no solo el partido, sino también ciertas ambigüedades políticas. Se les nota que sienten que “están para más”, pero descuidan lo esencial: ¿para qué están hoy? La Argentina atraviesa momentos duros, que exigen definiciones y dirigentes dispuestos a jugarse por el país, dejando de lado ambiciones personales. Estamos cansados de los tibios especuladores que, con su indecisión, siguen sumergiendo todo en la mediocridad.

Enrique Vidal Bazterrica

Lo que necesitamos

Ante las reiteradas actitudes de la mayoría de los referentes políticos de los partidos de nuestro país, uno se siente obligado a preguntarse: ¿la confrontación agresiva permanecerá siempre? ¿No hay ninguna posibilidad de que, en algún momento, se realice un diálogo sincero y constructivo? La posibilidad del diálogo requiere que sus protagonistas lo valoren como procedimiento imprescindible de la vida republicana y que asuman su responsabilidad como responsables del bien común. Los que ejercen el poder deben tomar conciencia de que esto requiere, sobre todo, permanentes actitudes de servicio, moderación y diálogo. También es necesario que todos obremos como ciudadanos responsables y que nuestros reclamos los encaucemos por los medios que institucionalmente corresponde, asumiendo un compromiso firme con la justicia y la solidaridad.

Un pedido que formulamos enfáticamente es el respeto a la división de poderes y las manifestaciones públicas que atentan contra este no pueden ser prohijadas ni alentadas. Hoy, más que nunca, la Nación requiere gestos de grandeza de todos, principalmente de los actores políticos que tienen la responsabilidad de cuidar el bien común.

Eduardo Luis Tasca

Paso adelante

El nuevo juez nombrado por decreto, García-Mansilla, fue determinante, junto con sus conjueces Rosatti y Rosenkrantz, en la negación del nombramiento del juez Lijo en la Corte Suprema si no se procedía con las normas constitucionales vigentes. O sea, con su juramento anticipado en la Corte, el citado ha logrado con su voto un hecho económico e institucional de envergadura. En efecto, el probable nombramiento del Dr. Lijo produce en el país y en el exterior desconfianza en la Justicia de nuestro país por los desacuerdos de colegios de abogados y de instituciones ligadas al funcionamiento de la Justicia y otras opiniones, nunca ocurridos en los postulados con anterioridad, de mi conocimiento. Asimismo publicaciones prestigiosas extranjeras mostraron su preocupación al respecto. Es de hacer notar que los inversores ven con optimismo a la Argentina con la nueva conducción económica; sin embargo, precisan que sus intereses sean resguardados por el sistema de justicia del país, y la nominación irregular de Lijo provoca una posible duda. Es indudable que el futuro de la Argentina está ligado al interés del mundo en nuestro país para que se produzca el crecimiento tan necesario de nuestra economía, y esto está ligado no solo a la credibilidad en la orientación política y económica del actual gobierno y de los futuros, sino también y fundamentalmente a la confianza en el sólido funcionamiento de nuestras instituciones, en el cual la Justicia tiene un rol fundamental para el cumplimiento de los contratos y el resguardo de la propiedad privada.

En este punto se ha demostrado que la actual Corte Suprema está constituida por jueces probos e independientes del poder político. Esto es un hecho fundamental y, a mi juicio, un enorme paso adelante .

Ricardo Bordman

La educación, cada día

Dos aclaraciones conceptuales resultan importantes a partir de la intensa actualidad. La primera radica en la ley penal juvenil, denominación errada ya que los jóvenes son adultos y el rango etario al que está dirigida esta ley son los adolescentes, en definitiva, menores de edad según nuestra normativa. Por otro lado, se insiste en que en que se educa para el futuro y en que no hay futuro sin educación. Si seguimos pensando a largo plazo, se pone el foco en algo lejano y de lo que los gobiernos no pueden apropiarse como logros para sus fines electoralistas. La educación define y beneficia el presente de los niños y adolescentes de cada día. Y de sus familias, también. Basta recordar los efectos altamente negativos de la pandemia en este asunto para la vida familiar, escolar y personal. Las familias mandan a sus hijos a la escuela a diario y los estudiantes aprenden hoy, en el día a día; y los docentes enseñan todos los días. Que tengan clases cambia la realidad actual y hay que poner el foco en la cotidianidad de la educación. Nadie sabe cuáles serán las exigencias y necesidades del mundo en el futuro, pero se sabe cuáles son las de este momento, y nos pueden servir de orientación para pensar y diseñar planes educativos concretos y posibles.

Llamemos a las cosas con propiedad, siendo conscientes y realistas, y más aún, poniendo el foco en nuestros niños y adolescentes de la Argentina de hoy.

Miguel López Alconada

Calles de Mar del Plata

¡Qué belleza natural la de nuestra perla del Atlántico! Contrasta dolorosamente con la desidia que muestra el mantenimiento de sus calles, destruidas, sin demarcaciones ni cruces peatonales en buen estado… Por momentos parece bombardeada. Tanto en avenidas principales como en sus bellos barrios.

Pregunto al señor intendente, al gobernador y al ministro de Turismo… ¿no visitan nunca Mar del Plata? ¿Sabrán que es la ciudad más turística del país? La recaudación impositiva y su importante movimiento económico seguramente deben generar ingresos suficientes como para invertir en su cuidado. No les pedimos que construyan un tren bala… pero tapar baches no debe ser una misión tan imposible.

Antonio Mario Guarino

