Cartas de lectores: El otro Mundial, ¡gracias totales!, Bangladesh

El otro Mundial

El Mundial de Fútbol no solo enfrenta selecciones; también pone frente al espejo la imagen que cada país proyecta de sí mismo y la que los demás perciben.

Más allá de los resultados deportivos, llama la atención comprobar cómo, en buena parte de América Latina e incluso en países muy alejados de nuestra realidad, muchos simpatizan espontáneamente con cualquier rival de la Argentina. No parece tratarse solo de una cuestión futbolística. Existe, desde hace años, una percepción de que los argentinos somos excesivamente soberbios o creemos estar un escalón por encima de los demás. Quizá esa imagen sea exagerada. Quizá responda a viejos prejuicios. Pero cuando una misma impresión se repite en tantos lugares, conviene preguntarse si no habrá algo que revisar en nuestra forma de presentarnos ante el mundo. Los pueblos, como las personas, también construyen su prestigio con la manera en que hablan, celebran, discuten y tratan a los demás.

Paradójicamente, el propio seleccionado argentino parece ofrecer la mejor respuesta. Lionel Messi, el mejor jugador de su generación, nunca necesitó la arrogancia para demostrar su grandeza. Durante años soportó críticas, derrotas y desilusiones sin buscar excusas ni culpables. Respondió como responden los verdaderos líderes: con trabajo, perseverancia y resultados.Ese ejemplo terminó contagiando al grupo. La selección transmite una idea de equipo donde el talento individual está al servicio del conjunto, donde el esfuerzo vale tanto como la inspiración y donde nadie deja de correr cuando las cosas se complican. Esa actitud ha despertado el reconocimiento incluso de quienes antes solo encontraban motivos para criticarla. Tal vez allí resida la verdadera lección de este Mundial. La admiración no se impone; se conquista. El respeto tampoco se exige; se gana con la conducta. Si queremos que el mundo tenga una mejor opinión de los argentinos, no alcanzará con explicar quiénes somos. Habrá que demostrarlo, dentro y fuera de una cancha.

El fútbol pasa. Lo que permanece es la imagen que dejamos en los demás. Ojalá sepamos aprovechar esa enseñanza, porque un país también puede convertirse en campeón de la humildad, del respeto y del ejemplo.

Héctor Guillermo Vidal Albarracín

Jackie-vidal@hotmail.com

¡Gracias totales!

Este grupo de jóvenes argentinos que acostumbran a triunfar en cualquier país del mundo, cuando se ponen la celeste y blanca representan lo mejor que la Argentina puede exponer.¡Y pensar que fueron vilipendiados tantas veces! Sin embargo, pudieron acallar todas las críticas a fuerza de ganar campeonatos: dos Copas América y la tercera Copa del Mundo. El conjunto de dirección técnica y jugadores más exitosos de la historia futbolística argentina. Tuvimos y tenemos la dicha de disfrutar al mejor jugador de todos los tiempos. Dicho por muchas voces importantes. Jugadores de elite, directores técnicos, periodistas… Y con una humildad que maravilla. Dando ejemplo para generaciones enteras de jóvenes de todo el mundo.¿Y ahora? ¡Claro! El tiempo pasa para todos. “Que no son los mismos que hace cuatro años…”¿Quién puede decir lo contrario de nosotros mismos? Pase lo que pase de aquí en adelante, esta Selección debemos celebrarla por siempre. Han sido ganadores…y lo siguen siendo. Campeones o no. Por eso hoy, antes de saber el resultado del partido contra Suiza, quiero decirles, queridos muchachos, querida Selección: ¡gracias totales!

Juan Carlos de la Vega Amenábar

jcdlv@dlvmyd.com.ar

Bangladesh

¿No sería hora que la AFA y el Ministerio de Relaciones Exteriores organicen un evento en Bangladesh y en agradecimiento lleven para regalar souvenirs de la selección ? También alfajores y demás productos típicos de nuestro país... y un partido ahí a beneficio de entidades de bien público. Lo merecen.

Antonio Mario Guarino

aguarino@ fibertel.com.ar

Las PASO

Está siendo discutido en diversos frentes el tema de las PASO, previas a las elecciones. En ningún país del mundo la ciudadanía les paga a los partidos políticos sus elecciones internas con plata de los contribuyentes, es una locura y un gasto innecesario. Cada partido debe elegir a sus candidatos a su propio costo y mediante la votación de sus afiliados y sólo de éstos. Cualquier otra persona, nada debe hacer u opinar dentro de una estructura partidaria a la que no pertenece. Es como si cuando hubiera elecciones en River, pudieran ir a votar los de Boca (y de otros clubes) y el transporte y estructura para la votación lo pagaran los de San lorenzo, Racing, Independiente y las demás instituciones de ese deporte. Sé que hay mucha “platita” en juego, pero hagamos que cada partido elija a sus candidatos y luego los ofrezca a la sociedad en las elecciones “de verdad”, como pasa en las más respetadas democracias, de las que mucho nos falta aprender y copiar.

Francisco E. Cavallero

fcavallero@padillakenny.com.ar

Incendios en Colegiales

El 6 de julio por tercera vez en el año se incendió material ferroviario en desuso, lo cual generó una gran humareda frente al IAF Cramer, en Colegiales, donde se tratan pacientes oncológicos. Hace años se reclama a Trenes Argentinos remuevan la chatarra ferroviaria, los durmientes podridos, y limpien la zona. Hay contaminación, mugre y vandalismo. Las autoridades de Medio Ambiente, Salud y Transporte de la Nación miran para otro lado. Es necesario que se involucren e Intimen a la empresa Trenes Argentinos si es necesario para dejar el área en condiciones de higiene y seguridad

Marcela Laufgang

amlaufgang@gmail.com

En la Red Facebook

El jugador Campaz habría recibido amenazas en redes y no pudo regresar a Colombia tres la eliminación del Mundial

“¿Otra vez? No puede ser... pensé que esas cosas ya no ocurrirían más” -Rodolfo Murúa

“Basta por favor. Que se investigue y se penalice” - Ernesto Spadiliero

“Hay odio por perder, pero también están las apuestas clandestinas o no, que hace que se pierda mucho dinero: eso genera muchos problemas” -Marilú León

“El fanatismo mata” -Zulma Pérez