Cartas de lectores: Cambios de reglas, hartos, pan y circo global

Cambios de reglas

Al analizar las acciones del gobierno nacional y las de varios gobiernos provinciales, se advierte que funcionarios y legisladores que los representan analizan la posibilidad de eliminar o modificar las PASO, instituidas en 2009. También se difundió la idea de permitir las listas colectoras, fuertemente cuestionadas por muchos políticos en el momento de su aparición. Todas estas idas y vueltas en las que intervienen, ponen de manifiesto que se trata de acomodar la carga en el camino, según les convenga en ese momento. Muy lejos del respeto que se debe tener por el valor de los más elementales principios republicanos. Debido a estos constantes cambios de reglas -que no ayudan en absoluto a la población en general- la sociedad, lamentablemente, ve pasar los años sin poder vislumbrar un futuro más venturoso. Eso sí, hay grupos reducidos que se convierten mágicamente en multimillonarios. Lo más significativo es que la mayoría siempre tiene vínculos con el poder político o forma parte de los gobiernos. De esas casualidades están llenos los caminos que conducen a las administraciones nacionales, provinciales y municipales. Qué curioso, ¿no?

Norberto Naso

ncnaso@yahoo.com.ar

Hartos

Con una clara actitud de condicionar el trabajo del fiscal Mola, el impresentable exintendente Martín Insaurralde lo acusa de “ensañamiento procesal “ contra él y de “sobreactuación “después de conocerse el obsceno video grabado por su ex Jesica Cirio en el vestidor repleto de fajas de dólares del departamento donde convivían. Desde ya que el fiscal Mola resiste la embestida para apartarlo de la causa tanto por parte de Insaurralde como del juez Armella por su lentitud y rol pasivo en el caso, y destaca que el ex intendente confunde la intensidad lógica y evidente de la investigación con “persecución personal “. Esta situación es alarmante, los hechos expusieron públicamente la aberración de sus conductas, tanto Insaurralde siendo funcionario público, en el yate El Bandido exhibiendo opulencia y despilfarro junto a una acompañante y luego la detección de sumas millonarias en dólares filmadas por Cirio en la vivienda de la pareja. Esto es una clara evidencia de corrupción. Juez Armella, solo esperamos su pronta actuación, los argentinos estamos hartos de estos indeseables personajes.

Alberto Díaz

albertodiaz_ar@yahoo.com.ar

Imagen país

En este mundial tomé conciencia que al margen de la competencia estrictamente deportiva, hay un componente imagen país que algunos participantes están demostrando mayor astucia estratégica que el resto. El mejor ejemplo es Noruega. Camiseta con uno de los mejores diseños, ritual acústico con bombo y acompañamiento de tribuna único y diferente. Y si esto fuera poco, un jugador gigante, simpático y que no deja de hacer goles. Independientemente de quién sea el campeón de este mundial, Noruega está ganado el mundial de imagen. Nuestro país debería aprender que la construcción de imagen de país internacional, no puede quedar solo en manos de la AFA.

Jorge V. Fernández Barrio

fernandezbarrioj@gmail.com

Propiedad privada

En respuesta a mi carta del día 22 referida a la oposición de los obispos argentinos a declarar inviolable la propiedad privada, el lector Fernando Braconi hace algunas consideraciones para analizar. La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que cita el lector, escrito en nuestra era y en un contexto histórico muy diferente al actual, en donde las comunidades cristianas comenzaron a organizarse en diferentes geografías como Jerusalén, Roma, Antioquía y Éfeso, todo bajo el dominio del Imperio Romano, relata cómo compartían sus bienes los cristianos de aquel entonces, incluso vendiendo sus propiedades y compartiendo el producido de su venta con el resto de la comunidad. Queda claro entonces que ya existía un derecho de propiedad que podía ser transaccionado y donado en forma voluntaria y no obligatoria a la colectividad. La historia de Ananías y Safira en el capítulo 5 relata la venta de su propiedad heredada y, como ocultaron parte de lo obtenido, Pedro los condena por haber mentido y no por no haber donado la totalidad. En referencia a la Rerum novarum, el papa León XIII no niega el derecho de propiedad, pero sí lo declara como no absoluto. Humildemente disiento con esta objeción que da pie a interpretaciones diferentes según la ideología de quien la lea. Además, los obispos se entrometen en temas tan delicados y claramente políticos, como la imposibilidad de la venta de tierras que hayan sido quemadas, la extranjerización de la tierra y la autodeterminación de los pueblos, cosa que marca una clara ideología. Dicha intromisión es de altísimo riesgo dado que menoscaba seguridades jurídicas que lo único que logran es perjudicar el bien común y el desarrollo de los pueblos. La historia así lo demuestra. El porcentaje de extranjerización de la tierra en la Argentina, incluyendo la minería, difícilmente supere el 6% del total del territorio nacional. Este es un dato duro. Si aún se piensa que vivimos bajo el dominio de “los terratenientes”, sugiero buscar los datos duros sobre la distribución de la propiedad de la tierra productiva en la Argentina. El derecho de propiedad es un derecho natural y debe ser inviolable dado que hace a nuestra seguridad jurídica y, por ende, a nuestra libertad, que es el derecho más preciado que tenemos luego del de la vida.

Cristián A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

ARA San Juan

Todo lo vertido por el señor Osvaldo Emilio Martinetti , en su carta “ARA San Juan “, publicada el 7 del corriente, contiene verdades indiscutibles, por lo que es de esperar que la Justicia actúe de forma ecuánime al momento de expedirse, de lo contrario estaremos nuevamente en presencia de un juicio al que las Fuerzas Armadas ya están acostumbradas a soportar.

Rodolfo Leandro Salomone

mariaelenasalvat@yahoo.com.ar

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“¡Impactante! ¡Inolvidable! ¡A pura emoción” - Carmen Pons