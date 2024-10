Cartas de lectores: El pasado está presente, Sentido común, Caputo

Escuchar

El pasado está presente

Los valientes editoriales del 16, 17 y 18 de octubre, titulados “Montoneros de ayer a hoy”, “La internacional terrorista” y “Libres, impunes y activos”, dejan claro que la violencia armada de los 70 no quedó en el pasado, no solo porque se mantienen vivas las ideas y los vínculos que sostuvieron los grupos terroristas de entones, sino también por los procesos judiciales seguidos hoy contra las jerarquías más bajas de las fuerzas legales que los combatieron, primero por orden de un gobierno constitucional y luego por el de facto. En esos juicios, como desde hace décadas en las aulas de todos los niveles y en los medios de comunicación, se mantiene el relato de la “persecución a la población civil” a jóvenes por sus ideas y no por sus crímenes. La carta de lectores “Justicia”, del 16 de octubre, es el botón que basta para muestra. Esconder la cabeza como el avestruz es tan torpe como inútil. Bienvenida la verdad, que siempre se abre paso y nos interpela. Es hora de que se ponga en la agenda de los argentinos si queremos evitar la repetición.

María Laura Olea

DNI 13.968.163

Sentido común

Se ha puesto en marcha en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento de una nueva ley sobre los decretos de necesidad y urgencia. De conformidad con la legislación vigente, cualquier proyecto de ley que ingresa en una de las dos cámaras pasa por una comisión que eleva la propuesta a un plenario del cuerpo, y si resulta aprobado pasa a la otra cámara, la que deberá repetir el mismo trámite. En el Congreso entonces se deben cumplir los dos pasos. Producida la sanción de la norma, se eleva al Poder Ejecutivo, que puede promulgarla o vetarla. No puede ser posible que otro ordenamiento jurídico en la república tenga el privilegio de que un solo poder, con la firma del presidente y sus ministros, funcionarios dependientes, pueda sancionarlo, ya que actualmente, como es público y notorio, ese decreto mantiene su vigencia si el Parlamento no lo trata, o si tan solo un tercio de una sola de las cámaras lo decide. Se encuentran presentadas en los últimos años, por iniciativa de los representantes de casi todos los espacios políticos que integran el Congreso, múltiples propuestas que modifican esta privilegiada metodología. Sin entrar en disgregaciones jurídicas sobre normas que requieren una votación especial, por ejemplo, cuestiones electorales, juicio político, nombramientos de embajadores e integrantes del Poder Judicial, etc., consideramos que hay que aplicar el sentido común, que hoy falta en muchos lugares de la vida política del país. Que se escuchen las palabras del Papa pronunciadas recientemente en ese sentido, y que se tenga en cuenta la decadencia en que caímos como consecuencia de los actos de violencia ocurridos en nuestra patria, y que ya hemos vivido.

José María García Arecha (h.)

Ex senador nacional (UCR-CABA)

Caputo

Durante el coloquio de IDEA, el ministro Caputo tildó de delincuentes a la oposición integrada por funcionarios y políticos del gobierno anterior. Teniendo siempre presente la causa de los cuadernos, en la que se encuentran involucrados empresas y empresarios, algunos allí presentes, sería necesario que tomen debida conciencia de que los argentinos deseamos un futuro distinto y reflexionen sobre un definitivo Nunca Más.

José María Ugarte

DNI 7.613.912

Liceos

Como presidente de la Fundación Liceo Naval Almirante Guillermo Brown, me veo en la obligación de contestar la carta del 14/10/2024, firmada por el señor Parker, sobre los Liceos Navales y la Armada. En primer lugar, me llama la atención que en pocos días aparezcan dos cartas con críticas similares hacia la Armada con referencia al tratamiento hacia los Liceos Navales. Puedo expresar, con conocimiento de causa, que lo dicho por el señor Parker no responde a la verdad. Prueba de ello es que la actual conducción de la Armada ha dotado al Liceo de una notable mejora en su ubicación e infraestructura. Con respecto a su comentario a la incorporación de simuladores debo decirle que ya los tienen a través de donaciones de sus exalumnos. Señor Parker, le puedo asegurar que la relación de la Armada con el Liceo y sus exalumnos es inmejorable, y que si a usted le interesa ayudar a nuestro colegio deberá conseguir que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cumpla con el compromiso firmado al quedarse con los terrenos de la ex Escuela de Mecánica de construir un nuevo Liceo, compromiso no cumplido desde hace 18 años aproximadamente. Por todo lo dicho es que lamento sinceramente el desconocimiento manifestado en ambas cartas.

Alberto Rodríguez

DNI 4.204.689

Vandalización

He leído el pasado lunes 14, no sé si con asombro, indignación o pena, la noticia de la vandalización de un homenaje recordatorio de los soldados caídos en Malvinas ubicado en un barrio de Mar del Plata. Al parecer, algunos vecinos se oponían a ese recordatorio con razones cuanto menos absurdas. Tuve la oportunidad de visitar en Francia varios cementerios donde reposan sin distinción soldados de países que se enfrentaron en distintas guerras; he visto junto a otra tumbas con cruces, estrellas de David o la media luna islámica en sitios donde imperaba el mayor de los respetos hacia los caídos. Recuerdo una placa en Normandía donde están enterrados miles de soldados alemanes y que dice que es un cementerio para soldados muchos de los cuales no habían elegido la causa por la cual luchar, pero que reposan en esa tierra y merecen todo el respeto. Me pregunto qué nos ha pasado a los argentinos que en aras de presuntas ideologías hemos perdido valores fundamentales. De las caídas económicas con algún sacrificio se puede salir, de las morales no.

Enrique Carlos D’Angelo

DNI 4.082.680

Peronismo

El peronismo no conoce la lealtad, sino la traición y la complicidad. Se une a la hora de las elecciones, porque sigue la máxima del general Perón que dice que “para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista”. El peronista descalifica al que piensa distinto porque se siente ganador. Por eso se enoja tanto y promueve actos violentos cuando pierde. El peronismo desconoce las reglas de la democracia. No sabe ser sana oposición: pone palos en la rueda y tira toneladas de piedras cuando pierde. No le interesa el bien común. Solo busca estar en el poder.

Mercedes Moreno Klappenbach

mechimorenok@gmail.com

