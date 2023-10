escuchar

El Preámbulo

El domingo pasado escuché al ministro de Economía, que ya se siente presidente, recitar el Preámbulo de la Constitución nacional, queriendo parecerse al gran Raúl Alfonsín. Sentí vergüenza ajena. Nadie lo hizo desde aquella campaña de Alfonsín. El sentimiento con que lo recitaba aún lo tengo presente. Era la primera vez que votaba y recuerdo con emoción el patriotismo que sentí. No ocurre lo mismo con el actual ministro: lo dijo como aquel que estudia de memoria una clase y la repite para no olvidársela.

En momentos tan cruciales para el país, en los que los ciudadanos en su mayoría vivimos con angustia la inflación, la carencia de combustibles, la falta de insumos médicos, aparece este señor queriendo imitar a quien fue un gran constitucionalista. Hoy más que nunca tenemos que decidir cambiar este modelo de gobierno. Ojalá todos los ciudadanos se tomen un momento para pensar, no escuchar las advertencias que hacen muchos políticos, sino pensar que el futuro es para nuestros hijos y nietos, quienes merecen vivir en este maravilloso país en libertad. Tenemos todo lo que se necesita, salvo hasta ahora un gobierno que nos respete.

Silvia Monzón

DNI 12.528.374

Reapareció Cristina

Ganó por su marido y Duhalde, pero no se acercó tras Cromañón. Pagó Ibarra. Tampoco a Once después de la tragedia, estando a pocas

cuadras. Silencio ante el tercer puesto de Massa en las PASO. Ahora que Sergio resurgió de las cenizas, reapareció Cristina.

Malas noticias, no. Sorry.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Falta de memoria

Venimos perdiendo la república desde hace 40 años. El 19 de noviembre será el próximo hito. Esperemos que sea el último. Aunque lo dudo. Hagamos memoria. El padre de la democracia es Alfonsín, renunció a su mandato dejando 5000% de inflación. Para ganarle a Menem, la UCR se juntó con la izquierda del Frepaso, destruyendo su partido. En octubre de 2001 se saca una ley para garantizar los depósitos que son confiscados en diciembre. Un salto al abismo sin paracaídas. Pérdida definitiva de la confianza.

La pelea entre Magnetto y Néstor Kirchner, que quería un porcentaje de Clarín, y el conflicto del campo en 2008 (íntimamente ligados) abren una grieta que dificulta entender la realidad. En 2011 Cristina Kirchner gana con el 54% ante la no presentación de diputados y senadores macristas en ningún distrito, un inentendible llamado a votar por Binner y el consecuente brutal desequilibrio en el Congreso. Entrega total a cambio del maxikiosco de la CABA. A partir de 2015, ya en el túnel negro de inconsciencia colectiva, nos venden al mejor equipo de los últimos 50 años responsable del peor gobierno de la democracia. Valga recordar que en 2017 Esteban Bullrich le gana a CFK y Marcos Peña ni le deja leer un discurso. En 2019, en solo tres meses, los macristas votan a un Pichetto, al que habían defenestrado entre 2003 y 2019, Perdieron, no toda la gente come vidrio. Ahora se vota al primo de Mauricio Macri sin pensar lo que implica su impúdica cabriola. El nepotismo al palo. La cabriola de Jorge Macri imita a la de María Eugenia Vidal, que huyó de la provincia sin poder demostrar su supuesta excelente gestión, que también tenía su Insaurralde. Los jefes de Gabinete manejan muchos hilos, no todos de seda.

¿Era JxC el cambio? Todo indicaba que no, pero fue votado en una suerte de suicidio que nos puede matar a todos. Siguen pidiendo república sin tener conciencia de que su irresponsabilidad nos hace perder república.

La disconformidad con el presente es entendible; la falta de memoria, imperdonable.

Bernardo Shaw

bshawde@gmail.com

Escasez de nafta

El ministro de Economía conmina a las empresas petroleras a abastecer normalmente el mercado antes de hoy, cuando el 60% del mercado es suplido por YPF, empresa del Estado que responde a él. Confiscada, a un costo de varias veces su valor actual, con el argumento de preservar la soberanía energética. El problema era conocido desde hace días, hay varias unidades en mantenimiento tanto de YPF, Topping La Plata, como de Shell en Dock Sud, por eso YPF había importado varios embarques, pero no aparecían los dólares, 400 millones, para pagar los barcos que ya estaban en nuestros puertos.

Mariano Pérez Silva

DNI 7.671.576

Desvergüenza

“Psicosis”, “stockearse”, “catarsis colectiva”, “récord de turismo”, “mayor actividad del campo”, “aumento del consumo el fin de semana electoral”, “expectativa de devaluación y aumento de precios”. Son estas algunas de las idioteces esgrimidas por el Gobierno en alusión al desabastecimiento de combustible. El actual mandato ha estado plagado, casi desde su inicio, de dichos y hechos disparatados; esto es, fuera de la razón y de la regla. Pues bien, las expresiones citadas dan cuenta no solo de su propia estupidez, que, con total desparpajo, pretende inocular a gran parte de la sociedad, sino también de su irresponsabilidad.

Sería deseable que, alguna vez, demostrara sensatez en lugar de dar vergüenza siempre.

Claudia Silvana Queirolo

DNI 16.246.356

Confianza

En su excelente artículo de ayer, Guillermo Oliveto cita que por el Índice de Confianza del Gobierno que publica mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella el Gobierno debería haber obtenido el 25% de los votos, y resulta que obtuvo el 37%. ¿Será un indicio evidente de que de alguna manera lograron hacer trampa?

Pedro R. Cossio

pinaco3@yahoo.com.ar

Atención al cliente

La atención de los clientes de muchos bancos y empresas de servicios se limita a que uno tenga que elegir entre opciones numéricas que generalmente no llevan a nada. Y está claro que su único objetivo es aumentar sus ganancias, minimizando sus costos y sin importarles la pésima atención. Se extraña el poder hablar con un ser humano que pueda entender el reclamo. Hay empresas que al llamar piden el documento, y para sacarse el posible problema de encima dicen que no pueden identificarlo.

Hugo Scolnik

DNI 7.717.016

En la Red Facebook

Guiño al radicalismo: Massa compartió una foto con Raúl Alfonsín

“Por Dios, cómo son los políticos, todo por el poder...”- Eva Izquierdo

“Así como te vendieron el Alberto moderado, ahora te quieren vender que Massa no es kirchnerista”- Armand Gastón

“Pobre Alfonsín. déjelo en paz”- Amanda Eira

