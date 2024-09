Cartas de lectores: El presupuesto, niños en las marchas, el mejor criterio

Escuchar

El presupuesto

Después de décadas “discutiendo” dibujos impresentables disfrazados de presupuesto, el Presidente presentó su proyecto ante las cámaras. La oposición K y la de izquierda muestran con claridad su permanente contribución a un país ordenado y sin espacio para la trampa: o no permiten hablar insultando a los gritos o, directamente, no concurren. Todo esto después de dejar al país en una ruina sin precedentes y a su propio espacio minado de juicios por corrupción a cargo de una Justicia mastodóntica e ineficiente. Y a pesar de que muchos de ellos deberían estar presos, pontifican como iluminados pretendiendo seguir en su destrucción. Se aprueba la boleta única de papel (es básico que evitaría la mayoría de los fraudes, negociados y chicanas a los que nos tienen acostumbrados) y, sin dudarlo, el mayor distrito electoral, a cargo del kirchnerismo, adelanta que no la va a utilizar. No hay mucha duda de que no existe un solo argumento para ello que no sea tener margen para la trampa. Esto y no otra cosa son. Con cada acto muestran que la democracia para ellos es una molestia y que un país serio no es ni de lejos su objetivo.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Niños en las marchas

Ahora es fácil criticar y echar culpas. Esa nena no debería haber estado ahí, sino en su casa o en la escuela. Y si no había clases ese día, eso no significa llevarla a una marcha. Fue gas, pero podría haber sido una bala de goma perdida, un cascote o una valla derribada, y no por la policía. Soy policía, soy padre, soy abuelo, y soy consciente de que jamás los llevaría a una marcha. La gente ve solo a los policías y no a quienes nos agreden, nos insultan, nos escupen, nos golpean, y además causan daño a bienes del Estado. Nosotros también la ligamos. No quiero justificar nada ni a nadie, pero la realidad es esta. Parece que hace solo nueve meses que los jubilados son pobres. Son décadas. No se soluciona nada de esta forma, los chicos no se tocan, tampoco van a marchas. De niños ya les han estado inculcando que policía es mala palabra. Y no es así.

Guillermo Gómez

DNI 11.401.009

El mejor criterio

Hay diputados nacionales que a veces votan en discrepancia con las consignas de sus partidos. A algunas autoridades partidarias eso las ofende, porque esperan obediencia unánime. Pero, con mirada democrática, no hay razón para quejarse. Los diputados ponderan cada iniciativa y deciden a su mejor criterio, no como ordene el amo.

Luis Vergani

DNI 7.756.698

El modelo argentino

Una vez más, la exmandataria Cristina Kirchner hizo uso de su talento para hablar mucho y no decir nada. Pidió que el actual presidente deje el modelo austríaco, tome el argentino y se ponga a gobernar.

Cuando recuerdo que la expresidenta y exvicepresidenta nos dejó otro vice que terminó preso y que ella misma tiene la espada de Damocles de la cárcel al final del camino, y además nos puso un presidente que tiene una causa en su contra por violencia de género, y comparo su gestión con la del actual gobierno, que en nueve meses bajó la inflación galopante y expone a los corruptos, prefiero que se siga cualquier modelo menos el argentino-cristinista.

Gustavo Gil

gusatvogil68@hotmail.com

Viaje frustrado

Tenía todo previsto para viajar a Puerto Madryn el sábado 14 en el vuelo AR1812, para ir a una excursión de avistaje de las ballenas con mis nietos. La huelga ya había concluido. Dos horas antes de la partida recibí un correo de Aerolíneas Argentinas indicándome la cancelación del vuelo, sin más explicaciones. Intenté llamar por teléfono, pero no me atendieron y remitieron la consulta a la página web. Allí no me daban ninguna posibilidad de reprogramar el vuelo, por lo cual lamentablemente cancelé mi viaje, perdí las reservas de hotel, auto y excursión, con los costos correspondientes. Recién el domingo me pude comunicar con el call center, donde me indicaron que debía iniciar un reclamo vía web, el cual puede tardar de 2 a 3 meses, para que me devuelvan el pasaje.

Toda esta situación me resulta totalmente insólita, la empresa se arroga el derecho de no dar explicaciones ni poner al alcance del usuario los trámites para una pronta solución del problema originado por su imprevisión (aparentemente el problema fue la falta de tripulación después de una huelga de 24 horas).

Entiendo que debe haber una profunda reestructuración de Aerolíneas Argentinas, poniendo a la empresa al servicio del usuario y no al servicio de sus empleados, ya sean pilotos, auxiliares de cabina o empleados. Y si a alguno de ellos no le satisface su salario, tiene que hacer lo que haría cualquiera de nosotros: buscar otro trabajo donde sus pretensiones puedan ser reconocidas.

Isaac Carmona

isaac.carmona@gmail.com

Venta libre

Un nuevo agregado a la presión sobre los pacientes de diversas patologías lamentablemente comunes entre los sufrientes argentinos: los medicamentos de venta libre. La lista de productos que pasan a esa categoría se suma a la incompleta comunicación del PAMI acerca de los medicamentos a los cuales se les retira el beneficio del descuento del 100%. Venta libre significa lisa y llanamente que no será posible comprarlos con descuento por no necesitar receta, aun cuando sean indicados por un profesional de cualquier prepaga u obra social. La protección de los sucesivos gobiernos a una industria como la de los laboratorios queda muy en evidencia y no hace más que enervar a una comunidad que con dignidad está asumiendo el sacrificio más extremo para paliar el resultado de años de descontrol en las finanzas de los políticos de turno.

¿No será hora de analizar que hay ciertas actividades que requieren ser manejadas no solo con criterios empresariales, sino también con más responsabilidad social y menos voracidad económica?

Julio Lozano

DNI 7.754.906

En la Red Facebook

Dura advertencia de Pablo Biró sobre Aerolíneas Argentinas

“Ejemplo de los que son representantes de los trabajadores”- Silvia Annoni

“Privatización ya”- Rosa Kaler

“Por qué no la aceptan como regalo. La manejan ustedes”- Néstor Suárez

“Que renuncie y verán cómo se resuelve todo. Rehenes de esta gente...”- María Gatica

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION