escuchar

El que las hace...

Creo sinceramente, y sin ideologizar mi pensamiento, que al Gobierno le está faltando una decisiva lucha para que se cumpla lo que pregonó durante la campaña: “El que las hace las paga”. ¿Y qué falta para llegar a eso? Que los tres máximos responsables del desastre económico, social, educativo, de salud, etc. estén sentados frente a la Justicia para justificar dicho desastre y sus bienes. Sin que haya justicia, es imposible llevar adelante una república.

Siempre pongo de ejemplo que, en Italia, hasta la mayor actriz italiana Sofía Loren estuvo en la cárcel por evasión de impuestos. En un país donde no prima la justicia, “el que las hace (Cristina, Alberto, Massa, Moyano, Insaurralde, Kicillof, etc.) no las paga”.

Alfredo Mansur

DNI 13.656.997

Los DNU

Nuestro flamante presidente en estas fiestas de fin de año puso a trabajar a los legisladores, políticos, sindicalistas, empresarios, contribuyentes, etc… como nunca habíamos visto en 40 años de democracia. Usando la potestad que le confiere su investidura, optó por un mega-DNU. Ahora nos “desayunamos” con que nunca fue desaprobado por el Congreso ni uno de los 1386 DNU firmados desde 1983 hasta el 10/12/23.

Ante la aparición de varias presentaciones de amparo judicial por parte de diferentes sectores de la sociedad, me surgió la inquietud: ¿cada amparo será una confesión de prebendas abusivas para que estén atentos los jueces competentes y actúen de oficio?

Miguel Ruano

ruanom13@gmail.com

El 25 de enero

Los coloquialmente llamados “Gordos”, apoltronados en sus cómodos sillones, y luego de cuatro años de somnolencia, han “decretado” un paro nacional de actividades para el 24 del corriente en defensa de beneficios de los que disfrutaría el pueblo argentino y que el Gobierno pretendería avasallar. Obviamente, nadie puede dudar de las buenas intenciones de personas que durante años han consagrado su vida al bienestar de los trabajadores, pero sería bueno que nos aclararan cuántos niños más disfrutarán de tres comidas, cuántas cacerolas de comedores comunitarios estarán llenas, cuánta gente dejará de dormir en la calle y cuántos jubilados podrán comprar un bife el día 25 de enero.

Con todo respeto, dudo que la respuesta me entusiasme…

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Medicina prepaga

Sr. presidente Milei: estando totalmente de acuerdo con sus ideas, veo que la realidad es que el peso del ajuste vuelve a caer en la ya sufrida clase media. Creo que a la larga habrá un acomodamiento de precios regidos por la oferta y demanda. Pero se olvidó de que en la medicina prepaga esta ley no se cumple ya que los mayores somos prisioneros de un sistema monopólico que incrementó sus servicios en enero un 40% y para febrero un 30%, no teniendo opción de cambio, y solo se nos ofrece disminuir el servicio. Con esfuerzo uno puede reemplazar o bajar otros insumos hasta que los valores se acomoden con el tiempo, siempre y cuando el esfuerzo sea compartido, pero en el camino quedarán muchos jubilados que no podrán optar por un servicio médico de calidad por el que abonaron muchos años, sabiendo que en nuestro caso la salud es irreemplazable. Nuestras jubilaciones vuelven a sufrir el mayor peso del ajuste, estamos presos de un sistema que no asiste a sus mayores y ya no tenemos tiempo para esperar.

Néstor Berninzoni

DNI 7.794.581

Buena conducta vial

En la semana debo renovar mi licencia de conducir y debido a mi edad solo lo hacen por el término de dos años. Esto nos afecta a todos los mayores de setenta años, que en realidad, por estadística, conducimos bien y provocamos muy pocos accidentes. Siempre pensé que en una sociedad deben existir premios y castigos, a tal fin propongo que los que no tenemos infracciones durante el término acordado nos agreguen un año más. No solo mejoraremos el comportamiento vial, sino que habría un reconocimiento para los que demostramos conciencia al manejar.

Ofelia N. Cruzado

DNI 4.560.689

Purga de militares

Escribo como una entre tantos que tenemos la esperanza de que la Argentina se ponga de pie, crezca y sea un país grande. Nos dijeron que es posible lograrlo, con convicción, trabajo y sacrificio, en un camino de cuarenta años. Si comparamos con el tiempo promedio de vida de una persona, cuarenta años es un lapso considerable. Por ejemplo: para algún oficial del Ejército Argentino, es el tiempo transcurrido entre el día que se incorporó a sus filas como cadete del Colegio Militar de la Nación y el momento en que se le notifica la finalización de su servicio con el grado de general de brigada. Cuarenta años de vida de soldado empeñados en velar por la patria, resguardar su soberanía, preservar su identidad y cultivar los valores que le dieron origen. Con un trabajo silencioso, de poco brillo y al mismo tiempo insustituible. El 30 de diciembre pasado por la noche, veintiún soldados como los del ejemplo se enteraron abruptamente y a través de redes sociales de que su tiempo de servicio había terminado. La patria dejó de necesitarlos, más aún, fue “purgada” de ellos. Purgada de trabajadores que se destacaron y llegaron al mayor escalafón profesional en un recorrido de obediencia y labor así de prolongado. Dejados “afuera” sin consideración y con insuficiente criterio.

Poner de pie a la Argentina requiere de muchos cambios, todos con un comienzo. El comienzo es hoy, pero no es desde cero. Decidir conservar o prescindir de siete, doce o veintiún generales de la Nación demanda conocimiento y sabiduría.

Si vamos a comenzar, comencemos por el respeto a los argentinos que, como esos soldados, han trabajado para una misma institución durante cuarenta años. Así, el resultado que logremos al final de esta etapa larga que tenemos por delante podrá llegar a ser de verdadera mejora.

Fabiana E. Verzino

DNI 18.174.215

En la Red Facebook

Falleció Franz Beckenbauer

“Un fenómeno como jugador, un grande de la historia del futbol”- José Negro Luján

“En el Mundial de México 70 se luxó el hombro, lo vendaron y siguió jugando. Así era el gran Káiser”- Fernando Gutiérrez Álvarez

“Se fue otro grande del fútbol mundial”- Raúl Valdivia

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION