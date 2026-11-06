Cartas de lectores: Súper Niño; carroña; frente al odio, más amor

Súper Niño

Es urgente que las máximas autoridades nacionales, provinciales y municipales de las muchas localidades afectadas por los extremos climáticos e inundaciones causados por el fenómeno llamado Súper Niño vayan unidas a esos lugares castigados para tomar conciencia in situ. Tal vez así pongan todos los recursos y dispongan medidas excepcionales para ayudar a tanta gente afectada. Ni lo que pasa en Brasil y España o los sabidos juegos políticos autóctonos, anticipando las elecciones del año que viene tienen más importancia cuando hay argentinos sufriendo.

Antonio Mario Guarino

antoniomguarino@gmail.com

Carroña

Durante décadas, nuestra dirigencia tuvo oportunidades de dialogar, acordar políticas de Estado y trabajar por el bien común. Sin embargo, nos condujo de crisis en crisis. La incapacidad de gestión y la pérdida de valores éticos alcanzaron también a la Justicia, donde la doble vara y la impunidad han debilitado la confianza institucional. Como sociedad, terminamos normalizando aquello que debería indignarnos. León XIV conoce el esplendor que alguna vez alcanzó la Argentina y seguramente comprende su decadencia. Su visita es apostólica: viene a sembrar esperanza, no a limpiar la carroña moral que nosotros mismos hemos tolerado. No necesitamos pensar igual para convivir, sino recuperar principios, respetar la ley y asumir responsabilidades.

¿Esperamos que el Papa nos libre de la carroña o estamos dispuestos a dejar de alimentarla?

Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

Frente al odio, más amor

El odio y la indiferencia matan. La feroz cacería contra mujeres trans que tuvo lugar esta semana en Palermo nos revela la agonía de nuestra sociedad actual. Estas escenas nos remiten a épocas que creíamos superadas: tiempos en los que la diversidad era considerada una amenaza y la crueldad, la persecución y la tortura hacia el colectivo travesti trans era moneda corriente. ¿Realmente queremos volver atrás? ¿Realmente queremos naturalizar la violencia y acostumbrarnos a este horror?

Frente al odio, más amor. Frente a la persecución, más resistencia. Frente a la indiferencia, más comunidad.

Constanza Di Primio

Esclava S.C.de Jesús

constanzadiprimioaci@gmail.com

Otra vergüenza, y van…

A diario tenemos noticias de la tremenda inseguridad y criminalidad en el partido de La Matanza, entre otros, y la escasez de los medios con que cuenta la Policía provincial, más allá de la propaganda oficial del partido gobernante en ese distrito. Sin embargo, parecería que los jueces Claudio Silvestri, María Cristina López Iñíguez y Jessica Yael Sitcovich no lo entendieron o no les importa, o no quieren tomar conciencia del abandono de la seguridad en ese y otros partidos del Gran Buenos Aires. En la causa n° 373 (de las llamadas de lesa) del Tribunal Oral Federal n° 1 de La Plata, los jueces nombrados dispusieron, además de severísimas penas al personal que nos defendió del terrorismo subversivo declarado de lesa humanidad por organismos internacionales, la desafectación del edificio en que funciona la Dirección de Investigaciones de La Matanza de la Policía provincial, para que se construya en el lugar -en que habría funcionado un centro clandestino de detención en los 70-, un espacio de “memoria y reflexión”. No se sabe para qué se usará, aunque es fácil de imaginar, o sea, estamos en presencia de otra ESMA tomada como una suerte de venganza por los organismos de derechos humanos, herederos de aquellos terroristas.

Estos jueces y muchos otros, no satisfechos con mandar a la muerte en cautiverio, ya ancianos, a militares y policías que lucharon en los 70´, mediante una represión mucho más arbitraria e ilegítima que la del Estado que tildan de terrorista, por un lado, violan el derecho de propiedad mutando el destino vital de una importancia dependencia policial, para darle otro nada claro (¿malversación de caudales o bienes públicos?). Sin que ningún Fiscal actúe ante ese delito); y por el otro lado, aumentan en gran medida la escalada del desamparo de la población a merced de la delincuencia común y el narcotráfico.

No podemos esperar nada del gobernador Kicillof, pero parecería que tampoco del gobierno nacional que, culminando su primer (¿y único?) mandato, mira para otro lado y no hace nada para evitar esta iniquidad.

Enrique Munilla

enriquemunilla@gmail.com

Personas mayores

¿Hacia dónde estamos conduciendo a la Humanidad? Cuando el retiro del Estado de todas sus obligaciones, las políticas de ajuste, y un deshumanizado sistema de salud forman una débil frontera del desinterés, las personas mayores se convierten en la primera línea de vulnerabilidad de un tejido social que se deshilacha. Ese estado se convierte en una “fábrica de infelicidad”. Cuando el Estado se ausenta, cuando el ser humano se fragmenta olvidando que es una unidad inseparable de mente, cuerpo y espíritu -y que cada dimensión influye sobre las demás-; cuando el sistema deja de contemplar esa unidad y se refiere a las personas como números o datos, que invisibilizan su rostro, el cuidado se vuelve incompleto e inhumano.

Es casi un sano ejercicio ético y moral aclarar nuestra conciencia cotidiana. Plantearnos al menos el encuentro con el otro, con mi semejante, trabajar la empatía. La autoconciencia no nace en el aislamiento. Un encuentro genuino entre los semejantes, donde todos nos reconocemos como sujetos legítimos, cuya sola existencia del otro me obliga a salir de mi propio egoísmo para actuar con justicia y empatía.

La manera en que una sociedad trata a sus personas mayores revela mucho más que sus políticas públicas: revela la calidad humana. Son tiempos estos de reencuentro para salvaguardar nuestra Humanidad.

Stella Maris Sorondo

Fonoaudióloga. Gerontología Social, Especialista en Personas Mayores

marisasorondo1@hotmail.com

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Sedaron a una perra para bañarla y murió: tuvieron que pagarle $17 millones a su dueña

“No se debe sedar un perro sin un estricto control, menos esa raza. Pero por favor … ¿tanto cuesta bañar en perro uno mismo? Sobre todo esas razas. Los quieren como hijos, pero…” -María Inés Henshaw

“¿Por qué la sedaron si son lo más buenos de esta vida?” -Graciela Vivas

“¡Buena idea! A mí me mataron a una perrita en un veterinario y no se hicieron cargo de nada” -Strella González