Escuchar

Elección cuestionable

Tal vez una de las cosas que más nos cuestan es devolver, a inversores y ciudadanos en general, la confianza en nuestro país. Dar seguridad jurídica. Después de años de carecer de ella, debemos cuidarnos en extremo de darles la certeza de que estamos en ese camino. Para ello debemos extremar las garantías. Después de leer el artículo del señor Pagni, creo que sería un error gravísimo proponer para integrar la Corte al doctor Lijo. No lo juzgo, pero veo que ha tenido algunas cuestiones no del todo claras. Tampoco en mis más de 50 años de abogado he recibido comentarios de que fuera un jurista de nota. Insisto en que debemos extremar las señales que da el Gobierno. Entonces, ¿por qué designar a alguien que genera dudas? Tenemos juristas intachables. Creo que ya no dimos una buena señal con la designación del ministro de Justicia, ¿por qué insistir? Sugiero que la designación recaiga en alguien con títulos académicos y sin mácula alguna. Los hay.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

No nos defraude

Los argentinos elegimos un cambio. Pero un cambio en serio. Dijimos no a la corrupción, no a la impunidad. Por eso rechazamos la nominación del juez federal Ariel Lijo para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Necesitamos transparencia y compromiso con la Justicia y las instituciones, y esto solo se logra con jueces probos, honestos, íntegros, capaces e idóneos.

¿Y por qué no una mujer? La presencia de la mujer en la Justicia la humaniza. A lo largo de la historia, las mujeres han hecho aportes extraordinarios a la sociedad. La mujer aporta una mirada diferente que enriquece. Ni mejor ni peor, solo diferente. Nombre a una mujer proba en la Corte Suprema.

Sabemos, señor Presidente, que usted nos escucha, que escucha la voz del pueblo. Por eso le pedimos que no nos defraude, por favor. Queremos seguir confiando en usted.

Josefina Michelini, Cora Elizalde, Josefina Machmar, María Zavalía, Carolina Brandi

y siguen 430 firmas

Una jueza mujer

He leído que planean nombrar otro juez para volver a cinco integrantes en la Corte Suprema, y los dos candidatos mencionados son hombres. Sencillamente no puedo creerlo: ¿hay cuatro varones y piensan nombrar a otro varón?, ¿hemos retrocedido a la Edad Media? La única representante mujer ya no está y huelga decir que debe cubrirse el cargo con otra mujer. ¡Por favor!

Vanina Rojas

DNI 22.472.184

Reformas ineludibles

La gente apoya reformas que el Congreso se niega a aprobar, a pesar de que los legisladores son los representantes del pueblo. Curiosa anomalía que entiendo es generada por la deficiente selección de senadores y diputados a través del perverso mecanismo de las listas sábana. Deben lealtad a sus jefes partidarios y no a los ciudadanos. ¡Los privilegios no se tocan! ¿Hasta cuándo pretenden resistir? ¿Hasta cuándo seguirán con su realidad paralela? La mentira tiene patas cortas. La gente espera reformas de fondo que liberen la generación de riqueza y empleo privado. ¡Va a suceder! ¿Por qué siguen jugando al truco si no tienen cartas?

Para ayudar a la decisión de los legisladores, pueden ver que hace 50 años Irlanda tenía el mismo PBI per cápita que nosotros. Eligieron el camino de la libertad y hoy son ocho veces más ricos que nosotros.

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

Armas

Llama la atención la disponibilidad de adquirir armas, que tienen los delincuentes. Así, vemos sicarios y otros que matan y disparan contra cualquiera. Las autoridades deberían abocarse a este tema. Y no, como puede ocurrir, reempadronar a los legítimos usuarios. Cazar en el zoológico.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Agricultura familiar

La Federación Agraria Argentina es una centenaria entidad que agrupa a pequeños productores agropecuarios. Fundada en 1912, reclama ahora ciertas previsiones en el cierre o limpieza que el Gobierno está realizando en el Inafci (Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena).

¿Acaso estos “dirigentes” no creen que su función también era reclamar antes, cuando se nombraban y gastaban recursos del Estado en estructuras inútiles? ¿Donde estaban mientras se armó ese elefante de utilería? ¿No se sienten avergonzados de no haber defendido que los recursos se dirigieran a donde debían?

Parece que el presidente del partido radical no está solo.

Es la tribu del “bla bla bla”, que nunca hicieron pero que opinan lo que los demás deberían hacer...

Ignacio Murtagh

DNI 12.946.159

Patentes

La carta de lectores del señor Guillermo Gómez publicada en la edición del miércoles me estimuló a escribir sobre ese tema que vengo observando hace largo rato en CABA, en rutas y autopistas. Es muy llamativa la cantidad de autos que uno ve sin la patente trasera, y a diferencia del mencionado lector no creo que tenga relación con policías o funcionarios, ya que se lo ve tanto en autos de mediana y alta gama como en camionetas de carga. No tengo dudas de que se debe a la tan festejada “viveza criolla” que nos caracteriza, para evitar que se los multe con la proliferación de cámaras de control de velocidad que hay actualmente. Entiendo que es una falta grave y punible, y además genera un sabor amargo para los que cumplen con sus obligaciones como contribuyentes y con las normas de tránsito como ciudadanos civilizados. Sí concuerdo con el señor Gómez en que es llamativa la indolencia de policías en patrulleros y motos, que circulan tras esos autos y no les genera la menor inquietud para pararlos, identificarlos y aplicarles la correspondiente multa.

Tema aparte, y no debe ser una excusa, es la paupérrima calidad de las patentes argentinas, pero es obligación del ciudadano realizar el trámite de su recambio gratuito en el registro de la propiedad automotor que le corresponde, y exhibir en el parabrisas la patente provisoria que se le entrega hasta la entrega del duplicado.

Oscar Kammerath

DNI 13.305.683

En la Red Facebook

El Gobierno buscará cambiar la ley para que las FF.AA. puedan participar en seguridad interior

“Excelente, felicitaciones. Así los ciudadanos de bien pueden vivir en paz”- Lucía Raquel Roma

“Mano dura contra los narcos y todo aquel que infunda terrorismo en el país, es hora del orden”- Juan Ramón Oyola

“Seguramente los K van a votar en contra, esto es algo urgente”- Cucho Grenat

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION