Cartas de lectores: Elección de Lijo, Poder Judicial, el mayor escándalo

Elección de Lijo

El gobierno del presidente Milei está tomando medidas que muchísimos argentinos siempre sostuvimos que eran absolutamente necesarias para encaminar al país hacia la verdadera senda del crecimiento y prosperidad, y que pensábamos que nadie se animaría a hacerlo. Estoy muy de acuerdo y esperanzado con medidas como el achicamiento del Estado, el ordenamiento de la economía, la lucha contra la inflación y cierto orden público y de seguridad. Pero al mismo tiempo la nominación de Ariel Lijo como juez de la Corte me deja impávido, me quita las esperanzas y me provoca rechazo e indignación. Es inadmisible.

Espero que el Presidente recapacite y escuche la ola de rechazos que genera su elección, nominando a otro magistrado que reúna las condiciones de idoneidad y trayectoria que semejante cargo requiere.

Patricio Carli

Poder Judicial

Si el gobierno nacional ha sabido fijar un rumbo económico con objetivos muy claros para superar la mayor crisis de su historia, debería saber también que el poder judicial, y más aún la Corte Suprema de Justicia de la Nación, requieren para la designación de la totalidad de sus integrantes, no solamente juristas y conocedores del entramado de las leyes vigentes, sino personas de trayectoria ejemplar, cuya sabiduría y prudencia estén siempre presentes en sus decisiones y sentencias.

Manuel J. Campos Carlés

El mayor escándalo

Todos los días tomamos conocimiento de las tristes noticias de los diversos escándalos que han ocurrido en los últimos tiempos. Pero hay un escándalo mayúsculo que es el padre de todos los escándalos: la impunidad. La república clama por el fin de ese escándalo.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

Papel del Estado

No existe tal cosa como empresa del Estado. O no debería. Empresa es emprender, es invertir a riesgo. El Estado no es ni puede ser emprendedor. Primero porque su capital proviene de impuestos. ¿O acaso alguien quiere que los impuestos sean invertidos a riesgo? Eso es para el sector privado. Por mejor que estén manejadas las empresas y la rentabilidad que pudieran obtener, no es el fin de los impuestos ser capital de riesgo. Segundo, porque el Estado está para garantizar, a través de los impuestos que cobra, la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, dando acceso a educación, salud, cuidado de la vejez y seguridad a toda la población, custodiar las fronteras y defender la nación, y administrar los recursos para el funcionamiento del Congreso y la Justicia.

Roberto de León

Cifra

En una presentación televisiva del gobierno nacional con motivo del 24 de Marzo, el guerrillero Luis Labraña, de la organización Montoneros, explica cómo surgió la cifra de 30.000 desaparecidos durante el último gobierno militar. Apelando a la expresión latina “a nullam confessio est pars test” (a confesión de parte relevo de prueba): se trató de una mentira pergeñada por él, con el objeto de lograr apoyos internacionales para las Madres de Plaza de Mayo. Sabemos que lo que se construye sobre una falacia tiene como único fin el aberrante dicho goebbeliano “miente, miente que siempre algo queda”. Creo en la verdad y desestimo conceptos que parecen inverosímiles como la inventada cantidad. Para aceptarla como válida, será necesario presentar la nómina con nombres, apellidos y números de documentos de los supuestos 30.000 desaparecidos.

Ernesto F. Díaz

Negacionismo

Reclamar una memoria completa no es apoyar la dictadura ni defender el golpe de Estado. Sostener la verdad no es negacionismo. Nadie niega el golpe, ni la tragedia, ni la dictadura, ni las desapariciones, ni los excesos, ni la tortura, ni las apropiaciones. Nadie dice seriamente que los golpes y las dictaduras militares puedan ser una solución. Negacionismo es negar que hubo organizaciones que tomaron las armas para hacerse del poder; negar que recibieron instrucción militar en Cuba; negar el terrorismo; negar el intento de declarar una zona liberada en Tucumán; negar que fue una guerra; negar que la mayoría de los hechos terroristas se llevaron a cabo en democracia; negar asesinatos, bombas, secuestros, ataques a unidades militares (¡ni ETA se atrevió a tanto!); negar a las víctimas que ocasionaron (y no solo negarlas, estigmatizarlas); negar que los juicios de lesa humanidad son un negocio; negar que se vulneraron todas las garantías constitucionales; negar que se cobraron indemnizaciones millonarias; mentir diciendo que defendían la democracia y combatían la dictadura; mentir sobre el número de desaparecidos. El número no es relevante, la tragedia no se modifica, pero la verdad prevalece. Sin verdad completa, la memoria es sesgada y la justicia es venganza. Negar, mentir, tergiversar, eso es negacionismo. Cuando reconozcan lo que niegan tendrán la posibilidad de explicar por qué hicieron lo que hicieron. Los militares hace años que estamos explicando por qué hicimos lo que hicimos en el contexto de una guerra que no iniciamos, ni declaramos, ni buscamos, ni deseamos y para la que no estábamos preparados. Nos empujaron a la guerra y provocaron el golpe que toda la sociedad aplaudió. Hace 40 años que estamos rindiendo cuentas en la Justicia, en el relato, en los medios y en la educación. ¿Cuándo las van a rendir ellos? No defiendo la teoría de los dos demonios. La violencia trágica de los 70 es el único demonio. Deberíamos haber cerrado esa página que ya estaba bien cerrada antes de que Kirchner la abriera para su propia conveniencia. La herida seguirá abierta mientras se oculte una parte de la verdad y la justicia sea una parodia.

CR (R.) Jorge Tisi Baña

Otra vez, y van...

Una vez más el barrio River cerrado al tránsito vehicular. Las avenidas Libertador, Monroe y Udaondo se convierten, por el fin de semana, en infranqueables, con el consiguiente caos de tránsito e incomodidad ciudadana. Motivo: un recital, en esas noches, en el estadio de River Plate.

“Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia...”

Jorge Vilaboa Novoa

En la red Facebook

El Gobierno anunció el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner

“Merecido cambio. Esperemos saber quién tendrá el honor. Me gustaría Favaloro”- María del Carmen Muratore

“¡Excelente noticia! He vivido en Buenos Aires, y nunca quise entrar en el Centro Cultural Kirchner por tener ese nombre”- Mauricio Silveira

