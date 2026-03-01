Cartas de lectores: En el Congreso, una oportunidad; presión; perdón, Uruguay

Carta de la semana

En el Congreso, una oportunidad

Hoy tendrá lugar la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina. No se trata de una ceremonia más, sino de un acto institucional que exige responsabilidad, madurez y respeto irrestricto por las reglas republicanas. Es una oportunidad que debe ser aprovechada para fortalecer las instituciones, su integridad, transparencia y correcto funcionamiento; no para degradarlas ante la mirada de la ciudadanía. La sesión del año pasado fue un escándalo carente de civismo, impropio de representantes que juran cumplir y hacer cumplir la Constitución. No queremos más actos que degradan las instituciones ni funcionarios que transgreden las reglas y no son sancionados. Los legisladores pueden disentir, ausentarse, retirarse o expresar su desacuerdo dentro de los límites reglamentarios. Esa es la esencia del pluralismo democrático.

Lo que resulta inadmisible es impedir o entorpecer el desarrollo de un acto institucional mediante interrupciones deliberadas que vulneren las reglas del cuerpo.

A quienes tienen la responsabilidad de representarnos, cabe exigirles la conducta y el respeto mutuo que merece la institución.

Fernando J. Bustillo

Presión

“Fuerte presión de la AFA a la Justicia: paralizarán todas las categorías del fútbol” dice el titular del martes pasado. La presión no es a la Justicia. Es a los clubes rehenes de una mafia que utiliza todo su poder para someterlos. La Justicia deberá cumplir con su trabajo, haya o no fútbol. Si no, estamos muy complicados

Damian Donnelly

Perdón, Uruguay

La República Oriental está tan adherida a nuestras vicisitudes que nos parece una continuidad de la patria". (Nicolás Avellaneda, 1874/80). Su riesgo país: 75, inflación 3,5 % anual. Amistad, buenas rutas. Un argentino, en Punta del Este, denigra al hermano y Kici lo busca, gratis, en avión del pueblo. Fin.

Nota: un vicepresidente de la República Argentina dio por domicilio un médano, la AFA un baldío. Siempre la provincia de Buenos Aires.

Patricio Avellaneda

Cambalache siglo XXI

Si el siglo XX fue “problemático y febril”, el presente siglo es “enfermizo y pueril”. El bajo nivel de gran parte de los dirigentes y que no respetan las instituciones es más que alarmante. Con algunos jueces camaleónicos, que cambian de color al vaivén de los vientos políticos y que se prestan más de una vez a un juego siniestro con la prensa, los servicios de inteligencia, los políticos, sus operadores y todos sus protagonistas o, como jugando al truco, ojean los personajes de las partes de un proceso judicial antes de tomar una decisión. Con algunos legisladores que no parlamentan sobre el objeto del debate para sancionar una ley, sino le hablan a sus propias tribunas partidocráticas o, para peor, hacen una parodia circense, lo que evidencia que muchos no leyeron ni una hoja A4 de los motivos del proyecto de ley y, para colmo, adelantan el sentido de sus votos a los cuatro vientos por televisión antes de hacerlo en el recinto, donde realizan una pantomima impresentable y todo diálogo pierde todo sentido dado que nadie convence a nadie. Con algunos funcionarios del Poder Ejecutivo que les da escozor mencionar, en el año 2026, las ideas de “plan” o “programación”, como si se trataran de por sí de algo dañino y fueran malas palabras. Al no explicitarse públicamente, desconocemos si en el seno del Gobierno existe un plan estratégico y si lo que estamos viviendo son pazos de corto, mediano y largo alcance en ese sentido. Urge saber el direccionamiento de la flecha y, al menos un esbozo, del destino final. Ello es imprescindible a esta altura de los hechos, las palabras, las ideas, las cosas y los derechos para estimular la esperanza del pueblo argentino, para saber de qué se trata y cómo sería ese lugar al cual nos quieren conducir y no caer en un supuesto “Estado alegórico”, que podría llegar a convertirse en un nuevo “pecado” del liberalismo vigesimónico, si es que no está anclada su existencia en la realidad moderna para procurar el bien común. Este cambalache 4.0 no es ajeno a algunos dirigentes sindicales que se creen economistas o especialistas en estas ciencias o en seguridad ciudadana, sociología, estadísticas, empresarios y otras yerbas; donde algunos dirigentes del fútbol que tienen un comportamiento corporativo cuasi mafioso y paran el deporte como si fuera un derecho a huelga; y donde algunos periodistas son nuestros referentes ético-morales y en los más variados sentidos y hacemos más caso a ellos que a lo que nos dicen con palabras y gestos nuestros propios dirigentes. Una cosa es hacer un editorial periodístico por televisión y otra, muy distinta, reemplazar el discurso oficial o de la oposición. Y todo buen periodista, sabe a lo que nos referimos.

Absolutamente a todos los aludidos en el párrafo anterior les decimos: “al que le quepa el sayo que se lo ponga” o que se lo ponga la sociedad. Si en el XX daba lo mismo “un burro que un gran profesor”, en el XXI da lo mismo un “inculto incompetente” que un “gran maestro” que hace de su arte, oficio o profesión un ejemplo de vida honesta, ética y moral. No todo está perdido en estas pampas, si se alza el argentino sol (…) Y sueña. Y ama, y vibra; (A Roosevelt de Rubén Darío), pero para ello primero todos debemos hacer carne el viejo dicho: “cada zapatero a sus zapatos”.

Javier R. Casaubon

Marchas y “prensa”

Las imágenes son elocuentes, más allá de las palabras. No hay marcha, ni protesta, ni manifestación que no esté acompañada por cientos de personas que se identifican a sí mismos como “prensa” o “press” (los más cosmopolitas). Al mismo tiempo que a los verdaderos medios de comunicación se ve, invariablemente, a gente con ridículos equipos, aún con celulares, en exagerado número. Común es verlos enfocar hacia la Policía allí donde algún desaforado agrede a la autoridad o hay un conflicto.

Sus cascos, antiparras y máscaras “no profesionales” son prueba de su falta de autenticidad. Claramente deben ser identificados y requisados, porque sus imágenes, editadas, son usadas con fines de subvertir la realidad y generar caos social.

Espero un rápido cambio. Abruma la impunidad y falsedad de estos seudocronistas.

Carlos F. E. Neme

Ley penal juvenil

El justicialismo (o como se llame ahora) votó en bloque en contra de cientos de víctimas que sufrieron delitos graves (incluido el asesinato), cometidos por menores de edad. En las últimas elecciones ese partido ganó por abrumadora mayoría en las cárceles. ¿Coincidencia?

Edgardo D. Rolla

Odio

Fraude con chapas patente

Desde hace meses una persona de bien, trabajadora, cumplidora de sus obligaciones y respetuosa de la ley, se encuentra atrapada en una pesadilla burocrática y judicial de la que no logra salir. Mi clienta es titular de un vehículo cuya patente está siendo utilizada fraudulentamente por terceros, es decir, alguien circula con su propio automóvil alterando u ocultando su dominio real, de modo tal que en cámaras y sistemas de control aparece registrada la patente que corresponde legítimamente al vehículo de mi clienta. Ello fue denunciado en julio de 2025. Las consecuencias de esta conducta delictiva recaen exclusivamente sobre quien nada hizo. A mi clienta le llegan multas por infracciones que jamás cometió, cargos por peajes que nunca transitó, etc. Pierde días de trabajo para formular descargos, presentar pruebas, acreditar que su vehículo no estuvo en los lugares señalados y demostrar, una y otra vez, su inocencia. Debió dar de baja su sistema de telepeaje para evitar que continúen utilizándolo indebidamente. Ello implica que cada vez que transita por autopistas -por ejemplo, la Autopista Ricchieri, donde abona alrededor de $ 10.000 por pasada- deba pagar más caro por no contar con el beneficio electrónico. Es decir: la víctima no solo padece el delito, sino que además asume un costo económico adicional para protegerse. Es justo reconocer y agradecer que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25, interviniente se encuentra investigando el hecho y realizando esfuerzos para identificar al responsable. Sin embargo, mientras el proceso avanza, el daño continúa.

La pregunta que inevitablemente surge es: ¿cómo pueden protegerse los ciudadanos que hacen las cosas bien? ¿Qué herramientas reales tiene una persona honesta cuando alguien decide apropiarse de su identidad vehicular? ¿Hasta cuándo la carga de la prueba seguirá recayendo sobre la víctima? No se trata de un caso aislado, sino de una problemática que evidencia una vulnerabilidad del sistema. Es indispensable que se adopten mecanismos ágiles para bloquear preventivamente dominios denunciados, evitar la generación automática de multas mientras se investiga y brindar soluciones concretas a quienes demuestran haber sido perjudicados. Porque cuando no se logra diferenciar con rapidez a la víctima del infractor, el mensaje que se transmite es peligroso: cumplir la ley no garantiza estar protegido.

Elizabeth Piro

