Cartas de lectores: Violencia cotidiana, preferencia, derrota de Orban

Violencia cotidiana

En mi celular apareció un reel: esquina en zona urbana, plena luz del día, vecinos linchando a dos supuestos ladrones y publicando su “hazaña” en redes. La escena duele. Se entiende la bronca, la impotencia y la falta de orden. No está bien naturalizar la barbarie, celebrarla y amplificar la escena por redes. Cuando la venganza se disfraza de justicia y actúa; impera el odio y se borra la frontera entre culpables e inocentes. La ausencia de seguridad y de justicia nos “empuja” a abdicar del Estado de Derecho, y abandonar la ley no corrige el problema: lo agrava y nos vuelve más vulnerables a todos. La decadencia ya es una práctica que erosiona la convivencia. Si aceptamos la inseguridad y la falta de justicia, la violencia empieza a naturalizarse; hasta convertirse en regla.

Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

Seguridad jurídica

Da la impresión de que el Poder Ejecutivo no es consciente de la importancia de contar con una Justicia independiente, ágil y eficiente, que brinde seguridad jurídica a potenciales inversores para decidirlos a concretar emprendimientos fundamentales para el crecimiento económico.

La lentitud para dictar sentencias se debe no solo a las inadmisibles vacantes del 40% de jueces y fiscales que obliga a designar a subrogantes, que no pueden atender eficientemente a dos juzgados. Además, hay magistrados que en causas de corrupción se excusan, otros respondiendo a intereses políticos duermen los expedientes hasta que prescriben y algunos están denunciados por corruptos y siguen en sus cargos. Tampoco hay consenso sobre el mecanismo más conveniente para designar jueces y se nombran funcionarios en el Ministerio de Justicia más por su capacidad para influir en causas sensibles para el Poder Ejecutivo, que por su idoneidad para el cargo.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Preferencia

Haciendo una pregunta retórica, me gustaría preguntar a los agoreros de siempre si prefieren una inflación del 3% con un gobierno antipático, o un 300% con las figuritas repetidas de siempre pero con mucho carisma y simpatía. Es como elegir en ser respetado con frialdad o ser insultado con mucho respeto.

Gustavo Gil

gustavogil@oitlook.com

Derrota de Orban

En 1956 los tanques rusos y las ametralladoras al servicio de los estalinistas que habían copado el gobierno causaron miles de muertos entre las personas que se encontraban manifestándose en Budapest en contra de los rusos y a favor de la democracia. Con esos antecedentes, llama la atención que un líder favorable a los rusos como Orban, amigo y admirador del autócrata Vladimir Putin, se haya mantenido 16 años en el poder, restringiendo todas las libertades. Por otra parte, trató de que la Unión Europea no diera dinero a Ucrania para defenderse en la guerra que desató la invasión rusa. Por suerte, los húngaros acaban de votar en contra del régimen más corrupto, antidemocrático y represivo de la UE.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

Honestidad

Es curioso lo que nos pasa a los argentinos, cuando en conversaciones familiares o con amigos se recuerda a dirigentes honestos siempre aparece el nombre de Arturo Umberto Illia, presidente de los argentinos entre 1963 y 1966, derrocado por el golpe de estado encabezado por el general Onganía. Es necesario que nuestros hombres públicos cultiven esa cualidad prioritariamente, para mejorar la vida de los conciudadanos a la brevedad posible.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Sistema jubilatorio

Debería reformarse el sistema jubilatorio y hacer algo semejante al de Nueva Zelanda, maravilloso país del primer mundo, con un altísimo standard de vida. Básicamente el sistema tiene dos vertientes, una jubilación graciable estatal básica (semejante a la " mínima" de aquí) y que su financiamiento proviene de los impuestos generales (no es de reparto), que si bien es básica, es digna y alcanza para cubrir las necesidades primarias de todos los ciudadanos mayores de 65 años. La segunda es similar en su funcionamiento a lo que fueron las AFJP, o sea es de capitalización, y “contenida y custodiada ” por el estado. Todos los neocelandeses saben que el Estado los protegerá en sus necesidades básicas, ya sea con pensiones graciables, excelente salud pública, hospitales , geriátricos... etc. a partir de los 65 años, pero -y esto es fundamental - aprenden desde la niñez que deberán ahorrar en forma privada para cuando llegue el momento, ya sea en bienes raíces, bonos, acciones, fondos comunes, etc., por lo que la educación primaria y secundaria de las escuelas - también debería estar involucrada en la tarea de concientización. Quizás en el futuro se podría lograr un sistema parecido, que llevaría a un cambio cultural virtuoso de un tema tan importante en lo que respecta a la prevención y previsión social.

Pedro Sylvester

opinion2m@yahoo.com.ar

Línea F

El 6 de marzo del año pasado, LN publicó una carta de lectores reflejando mi preocupación por el trazado de la Línea F de subte. Desde entonces, he intentado llamar la atención sobre este equivocado trazado, que exceptuando el tramo de Barracas a Constitución, destruirá todo el centro de la ciudad por debajo y por arriba de la avenida Callao. Escribí al Colegio de Arquitectos, a la ONG Basta de Demoler, a los presidentes de bloque de la Legislatura de la ciudad y no recibí ninguna respuesta o interés sobre el tema. La semana pasada hacia el mediodía fui a la Legislatura para tratar de hablar con algún legislador, de cualquier partido político. Recorrí varias oficinas, donde los empleados y empleadas me trataron muy bien pero me dijeron que era casi imposible que yo encontrara a alguno de ellos para transmitirle mi inquietud, y que “con suerte iba a poder hablar con un asesor”. Si comienzan las obras y se lleva adelante ese trazado, serán todos responsables de no haberse interesado en un trazado que es un grave error.

Pablo Marsal

DNI 11.478.205

En la Red Facebook

El caso Hotesur-Los Sauces fue elevado a juicio hace 5 años, pero el tribunal todavía no fijó fecha para el inicio

“La justicia es cómplice” -Fernando Cardona

“Justicia lenta no es justicia” -Amelia Armesto

“Una vergüenza, los funcionarios del Poder Judicial cómplices del desastre y del robo. Una justicia así es inútil” - Diego Enrique Vazquez Cuestas