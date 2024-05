Cartas de lectores: Encuestas, ansiedad y esperanza, alimentos

Escuchar

Según una última encuesta de opinión, el Presidente tiene imagen positiva en 16 provincias, negativa en seis y en dos existe empate. En otras palabras, significa que el 75% de los argentinos lo apoya y solo el 25 restante no lo hace. Sin embargo, estos guarismos no se dan en las cámaras de Diputados y Senadores. Esto demuestra claramente que los representantes del pueblo no interpretan a quienes dicen representar. De ser cierto, el decreto de necesidad y urgencia, la Ley Bases, o alguna otra que podría haber sido presentada, ya deberían estar aprobados y el país, en pleno proceso de recuperación. Quienes regularmente observamos –televisión mediante– los plenarios de comisiones y sesiones en ambas cámaras escuchamos permanentemente los argumentos falaces, malintencionados e ignorantes de lo sucedido durante el gobierno de Cristina Kirchner y Sergio Massa de los legisladores peronistas que demuestran claramente que solo se opondrán a cualquier iniciativa del Presidente.

Un párrafo aparte para Alberto Fernández, que solo fue una figura decorativa que simuló ser presidente, mientras nos avergonzaba en cada una de sus apariciones. También sorprende la actitud de muchos legisladores radicales, que aparecen como dignos sucesores de los payadores Gabino Ezeiza o José Betinotti, incapaces de apoyar con claridad y firmeza las propuestas del Ejecutivo. A pesar de la inoperancia del Congreso, Javier Milei logrará alcanzar los objetivos propuestos. Los argentinos de bien que queremos trabajar, estudiar, progresar, facilitar el desarrollo físico e intelectual de nuestros hijos estamos dispuestos a cualquier sacrificio con tal de no volver a la corrupción peronista o la medianía radical.

Ansiedad y esperanza

La mayoría de los argentinos hoy nos debatimos entre dos sentimientos en pugna. La lógica ansiedad y la lógica esperanza. Padecemos por nuestros ingresos disminuidos, tememos por la falta de trabajo propia y la ajena y hasta nos imaginamos un futuro catastrófico, sustentado en un presente complicado. En suma, tenemos ansiedad. Por otro lado tenemos también el deseo profundo de que lo que deseamos finalmente suceda: que la inflación y la inseguridad de todo tipo se acaben. Por ello escuchamos los argumentos de quienes nos gobiernan con esperanza. Así están en nuestro ser interior pujando la ansiedad (anxietas) y la esperanza (sperare). Pero mucho cuidado, porque el origen del vocablo esperanza es el mismo que el de esperar, y todos sabemos que el que mucho espera desespera. Y de la desesperación, como es lógico, nunca ha surgido nada bueno.

Alimentos

En su mensaje por la solemnidad de la Santísima Trinidad, monseñor Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, solicitó entregar rápidamente al Ministerio de Capital Humano las 5000 toneladas de alimentos que mantiene acopiados en depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario, a lo que Patricia Bullrich le contestó en su paso por el programa de La cornisa que el Gobierno no se guarda nada, lo hace para que no se roben la comida y que sería bueno poder charlar con monseñor para explicarle la realidad de frente. ¿No sería más coherente entre dos personas inteligentes de bien una simple llamada de un lado para enterarse o del otro para explicar la discrepancia que existe y así evitar seguir echando leña al fuego a la opinión pública?

La lección de Opeka

En la nacion del domingo, monseñor Ojea reclamó que el Gobierno entregue rápidamente una cantidad de alimentos guardados, al tiempo que refiere sobre una “pérdida de sensibilidad”. Soy miembro de la misma iglesia, pero reconozco que cada vez que leo en los medios las declaraciones de miembros del clero, encuentro que no coincido con sus recomendaciones. Más bien considero sus recetas agravantes de la situación social que desean transformar. Quizás hubiera sido más apropiado exigirles a los representantes del pueblo en el Congreso que apoyen las leyes propuestas por el Presidente, adelantadas antes de las elecciones y que luego ganó con el 56% de los votos. Quien verdaderamente combatió con éxito la pobreza podría dar buenas lecciones a nuestra sociedad. Y es un argentino llamado Pedro Opeka, que transformó un infierno (un basural donde niños peleaban con animales por comida en Madagascar) en un paraíso de trabajo, educación y disciplina. “El asistencialismo nunca puso de pie un pueblo. Más bien lo puso de rodillas y lo subyugó a la clase política, que se aprovechó de ellos... Prefiero que un día me echen de aquí por haberlos hecho trabajar a que me levanten un monumento diciendo que el Padre era muy bueno porque nos daba todo sin exigirnos nada a cambio”.

¿Hay alguien con el coraje de decir esas palabras? ¡Se sale de la pobreza sufriendo, y mucho! Trabajando. Educando. Basta de hacerles creer a los pobres que el Estado resolverá sus problemas. No es cierto. Los únicos que resolvieron sus problemas fueron quienes prometieron esa mentira.

25 de Mayo

Tristeza dio al ver tantos frentes y balcones sin nuestra bandera festejando nuestra fiesta patria. Evidentemente se perdió el arraigo.

Pero cada vez más se escucha y se lee “este país”. Parecería que vamos perdiendo nuestra esencia.

Obra en La Matanza

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, tiene una gravísima denuncia de abuso que la Justicia debe confirmar. Pero además tiene otro logro: la obra del túnel de la calle Illia, donde pasa el tren Roca del ramal Haedo-Temperley, iniciada hace 26 meses y que nunca se termina. Por lo tanto, los habitantes del distrito no sabemos si está construyendo allí otra Torre Eiffel, otra pirámide de Keops o los Jardines Colgantes de Babilonia.

La Matanza avanza, como un cangrejo, para atrás y siempre oliendo a corrupción.

