Cartas de lectores: Enfermedad, desazón, comodidad

Enfermedad

En el editorial del 9 del actual, Jorge Reinaldo Vanossi, expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, nos recordó muy atinadamente el mensaje que dio Bartolomé Mitre respecto de la Corte Suprema, cuando sostuvo que su misión “es velar por la salud de la República”. Es lamentable presenciar la grave enfermedad que aqueja al peronismo. Les resulta imposible distinguir lo que es república y división de poderes.

Juan T. Medi Cogo

Desazón

Me generó una profunda desazón el editorial sobre Jorge Macri y Martín Lousteau, y los cuestionamientos que se presentan a las candidaturas a la Jefatura de Gobierno de Buenos Aires de ambos políticos. Algunos de esos cuestionamientos son conocidos, como que Jorge Macri sigue siendo intendente de Vicente López, o el pasado kirchnerista de Lousteau. Pero otros no tanto, como las excepciones inmobiliarias en Vicente López durante el período de gobierno de Jorge Macri, o la consultora de Lousteau que le factura al Congreso de la Nación, siendo él senador.

Tanto Jorge Macri como Martín Lousteau son asiduos concurrentes a los programas de televisión. Sería deseable que los periodistas les preguntaran sobre estos temas y que ellos respondieran; a fin de cuentas, antes de votar el pueblo quiere saber.

Raúl Valdez

Comodidad

El ferrocarril San Martín, donde viajan quienes estudian y trabajan en CABA, funciona con demoras desde hace varias semanas por falta de locomotoras. A todo esto se informó que ya se estaban ultimando los detalles para dejar listo el avión presidencial que Alberto Fernández compró por 25 millones de dólares, para viajar más cómodo.

María Eugenia Varela

Pedido a Macri

Mauricio Macri, esto es un pedido de auxilio. Creo que todavía estamos a tiempo de salvar a la ciudadanía y al país. Por favor, tome usted las riendas. Necesitamos gente transparente. Confiable. Basta de egos. La situación lo requiere. Basta de excepciones a las reglas. Necesitamos que su proyecto “se saque de encima” a muchos de los que lo acompañan por interés. La situación es lo suficientemente grave como para dar un golpe de timón. Corra a los que se han pasado la vida lucrando con las excepciones. Hay suficiente material como para “sacudirse” a los aprovechados. Es ahora o nunca. La ciudadanía lo acompañará.No hay muchas alternativas. Hay que refundar la política con los honestos. Con los patriotas.

No es fácil, pero se puede.

Diego R. Mendívil

Metrobús bloqueado

El martes 9 de mayo hubo otro corte del metrobús de la avenida 9 de Julio, a la altura del Ministerio de Desarrollo Social, por reclamos de organizaciones sociales, lo cual complicó el regreso a casa de los que trabajamos en la zona. Esto se agrava porque el personal policial recibe órdenes de desviar como puede el tránsito, para que los piqueteros puedan cortar sin problemas la calle. Se debe literalmente “adivinar” por dónde se desvía a los colectivos, lo que no es fácil. Sugiero a quienes tienen a su cargo las líneas de transporte que, en caso de cortes que afecten al metrobús (lo que ocurre bastante seguido), los colectivos circulen por donde lo hacían anteriormente, esto es, por las calles paralelas. No creo que sea complicado y beneficiaría a quienes dependemos de un colectivo tanto para la ida como para la vuelta a casa.

Cristina Wakim

Guerra en Ucrania

Con respecto a la columna de Thomas L. Friedman, de The New York Times, quisiera señalar que a mi juicio el gran idiota y principal responsable de esa guerra es Volodimir Zelensky, que se dejó seducir por los cantos de sirena que le prometían el ingreso a la UE y a la OTAN, y acabó por estrellar su nave. Y los rusos festejan, sí, el aniversario de su victoria, porque fueron los primeros en entrar en Berlín, luego de sufrir más de 20 millones de muertos, mujeres y hombres, cuando la “salida” de Hitler era hacia el este y había que detenerlo.

Vale conocer la historia, pero más vale entenderla.

Jorge R. Vilaboa Novoa

Dengue en Mataderos

En el artículo sobre dengue del 11 de mayo se destaca el preocupante aumento de casos y mencionan los barrios de CABA más afectados. Mataderos ocupa el primer lugar junto a otros cercanos a la comuna 9. También señala que los de menor rango son los de la zona norte. Cabe preguntarse entonces: ¿será que los barrios del sur reciben menos atención? Como vecinos hemos realizado gestiones ante autoridades de la comuna, comuneros, medios digitales del gobierno de la ciudad, entre otros, y no vemos ningún progreso en ellas. Son muchas las necesidades en todos los rubros (señalización vial, semáforos, paradas de colectivos, barrido y limpieza, mantenimiento de canteros, seguridad, entre otros). En este caso, de los contagiados por dengue, hay claros motivos para que esto suceda. A modo de ejemplo, el predio del ex Mercado de Hacienda no ha recibido ningún cuidado. Se ha convertido en un gran baldío de 32 hectáreas lleno de autos viejos, pastizales y basura, que favorecen la proliferación de todo tipo de insectos y roedores. También el arroyo Cildáñez, que, en su tramo a cielo abierto sobre la Av. Gral. Paz, es un basural que es también un peligroso foco de infección. Esta lamentable situación sanitaria se resolverá cuando las autoridades correspondientes decidan actuar en la prevención de la salud y no como simples observadores de la realidad. De lo contrario, la enfermedad seguirá creciendo.

Rubén Isa

En la Red Facebook

“Ya se salieron con la suya”: el mensaje de Cristina Kirchner luego de que Manzur se bajara de su candidatura tras el fallo de la Corte Suprema

“¡No se salieron con la suya! Impidieron una irregularidad en defensa de la democracia, cumplieron su función, lo que dicta la Constitución nacional”- Ramón Ramos

“Cuánto más se victimice, señora, más desprecio generará en la sociedad. He aquí una premisa que nunca falla”- Diana Riva

“¡Ficha limpia!”- Norma Garay

