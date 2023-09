escuchar

Carta de la semana

¿Es broma?

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto de $62.000 millones. Casi 3000 empleados. ¿Para qué? ¿Qué hacen, qué hicieron estos últimos años, que los mismos políticos que la integran y defienden dicen que fueron muy duros? Algo sí hicieron: tener un “electricista” que maneja más de 40 tarjetas de débito del sueldo de personas que también son empleadas de ese organismo. Habría que ver si existen. ¿Qué hacen? ¿Quién controla? Si esto es en la provincia más grande del país, podemos imaginarnos lo que pasa en las otras, los cientos de concejos deliberantes, ministerios, empresas públicas, etcétera. Un océano de dineros públicos donde pescan miles de delincuentes.

Señores legisladores, jueces, camaristas, gobernador y vice, ministros y presidente de la Nación… todos sabemos que ningún electricista puede tener tantos millones de pesos en su poder. ¿Es broma? ¿No dicen nada? Es ridículo hablar de izquierda, derecha, FMI, Rusia o China… cuando un mismo conspicuo dirigente dijo que para sacar al país adelante “tenemos que dejar de robar dos años”.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

El pozo y las estrellas

Oscar Wilde, en El abanico de Lady Windermere, escribió: “Todos estamos en el mismo pozo, pero algunos miramos las estrellas”. La Argentina está hundiéndose velozmente en un pozo sin fin. Observamos diariamente egos inflamados y peleas por el poder; chicanas entre candidatos; supuestos arreglos entre postulantes de diferentes ideologías (encubriendo vaya a saber uno qué eventuales carpetazos) a costa de la gente. Al mismo tiempo, hay personas de bien que buscan realmente lo mejor para nuestro país. Que miran las estrellas a pesar de estar hundidas en el pozo más profundo y piensan que la seguridad, la justicia, la educación, la salud, el respeto al prójimo y sobre todo los valores de antaño (los de nuestros abuelos) vuelvan a ser la prioridad. Esas personas miran las estrellas porque creen en el futuro. Los que siguen en el pozo viven del pasado y quieren quedarse allí, porque el futuro no entra en sus planes. Para ellos, el futuro es el cambio, y cambiar es terminar con sus privilegios.

Guadalupe Neme

DNI 22.363.770

¿Quién se encarga?

El secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía dijo en un reportaje que lo haría feliz “si la inflación fuera del 5% anual...” y que “la brecha cambiaria es muy dañina y afecta a la inflación. Tenemos que solucionarlo, pero para que baje un 30% deberíamos tener una masa de dólares”.

Sería muy ilustrativo conocer cuál es el área del Gobierno encargada del tema, para que sus deseos se conviertan en realidad. Al parecer, el Ministerio que integra hace más de un año no tiene nada que ver.

Así estamos, rumbo al éxito.

Norberto Carlos Naso

DNI 7.759.213

La raíz de todos los males

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, declaró: “Desde el Gobierno respaldamos la reducción de la jornada laboral”. Propuso reducir la carga horaria semanal de 48 horas actuales a 40. “Y si se trabaja más, los empleadores deberían pagar horas extras”. Como es su costumbre, los populistas salen con soluciones mágicas. Esta medida (de llevarse a la práctica) aumentará los costos laborales de la patronal al tener que aumentar su plantel, lo que le ocasionará gastos que obviamente se trasladarán a precios, aumentando la inflación.

La solución a la desocupación es una sola. Es tiempo de terminar con la famosa industria del juicio laboral. Bajar los impuestos al sector empresario, pequeñas y medianas empresas, comerciantes y emprendedores. Son ellos los que generan empleos. La Argentina es hoy uno de los países de mayor presión fiscal del mundo. No se trata de combatir el capital (como dice la marcha peronista) sino de promoverlo. Combatirlo es expulsar a quienes lo generan. La agobiante presión tributaria ha logrado un gran éxodo de compañías debido a falta de rentabilidad. Se van hacia países más atractivos que el nuestro. Es indispensable tener seguridad jurídica, reglas claras, como condición para el desarrollo. Hoy nadie se atreve a celebrar un contrato, invertir en maquinarias o emplear personal. Atacar la inversión es impedir la generación de riqueza. En la Argentina, a los que crean fuentes de trabajo deberíamos hacerles un monumento; pero nuestros gobernantes les hacen la vida imposible. El fisco argentino es “la raíz de todos los males”. Y bajar el gasto público es la prioridad número uno.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Derecho a opinar

Ratifico todo lo que dije en la entrevista con Osvaldo Bazán. No creo que deba disculparme con nadie porque expresé mi parecer y tengo el derecho a hacerlo en libertad. Dicho esto, puedo convivir con la gente que piensa distinto.

Luis Brandoni

DNI 4.317.278

Impunidad

El término impunidad quiere decir “sin castigo”. Es la condición que permite que sean cometidos delitos y hechos dañosos sin que sus responsables paguen las consecuencias. Hay conductas no tipificadas en el Código Penal y por esa causa exentas de sanciones penales, pero eso no excluye el reproche y la obligación de responder por el daño causado. Dos acontecimientos que han tomado estado público estos días me han movido a estas reflexiones. El daño y sus consecuencias inconmensurables causadas a partir de la condena a la República Argentina, que deberá afrontar el pago de 16.000 millones de dólares a un fondo que reclamó el daño ocasionado por el incumplimiento del estatuto de YPF. Esa conducta tiene nombre: Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, junto con quienes acompañaron con su voto la ley que dispuso la expropiación del 51% de las acciones emitidas por YPF violando su estatuto. La primera, condenada y varias veces procesada por corrupción, goza de libertad amparada en los fueros, es decir, sigue impune. El segundo es gobernador de la provincia de Buenos Aires y se da el lujo de sostener la legitimidad de su accionar dañoso para la República. Quienes desde el Congreso acompañaron con su voto la expropiación por pudor deberían guardar silencio.

El otro caso es el accionar de Sergio Massa. En su doble carácter ha dispuesto un operativo de distribución de dinero y bienes cuyo origen se presume sale de las agotadas arcas del Estado, pero como tiene la posibilidad de emitir, esa caja parece no tener fondo. Pero el fondo es el deterioro que este accionar genera en la moneda y que se ve reflejado en los altos índices de inflación, que se traducen en el impuesto más injusto. Tampoco se vislumbra reproche por este accionar que como se ha visto causa daño, pero la impunidad continúa.

Aliento una fundada esperanza en que quienes asuman la responsabilidad de la conducción de la República sean fieles a los dictados de la Constitución, y la Corte Suprema custodie los derechos y deberes que la Constitución consagra.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Toda vida es valiosa

Hace dos días se conoció la identidad de la persona atropellada en la avenida 9 de Julio. Se trata de nuestro hermano en la fe Germán Bello. Queremos expresar nuestro dolor por su muerte. También nos pronunciamos con tristeza e indignación por el modo en que algunos medios de comunicación han presentado su identidad, como si el valor y la dignidad de su vida se redujeran a determinadas circunstancias y estas atenuaran el dolor que supone la pérdida de toda vida humana.

Germán participaba con respeto y alegría de los Hogares de Cristo. Era un joven que puso lo mejor de sí para que la calle y la droga no le ganaran el partido de su vida. Abrigaba el deseo de recuperar sueños, familia y futuro. Ante todo era un ser humano. Solo esa verdad lo hacía digno y valioso. Enfatizamos el deber de los medios de comunicación de contribuir a la sociedad promoviendo empatía e inclusión. La estigmatización y el prejuicio serán siempre obstáculos para la construcción de nuestra Patria.

Lucía Gallo

Esclava del Sagrado Corazón de Jesús

Familia Grande Hogar de Cristo

DNI 23.567.637

Bioy, ficción y realidad

Luego de leer la noticia del jubilado de 70 años asesinado en Lanús, busqué mi ejemplar del Diario de la guerra del cerdo, de Bioy Casares. Leí la novela en 1970, a los 20 años, y quedé fascinada por el despliegue de imaginación mostrando a grupos de jóvenes que atacaban a “los viejos” durante un período de tiempo en Buenos Aires. La historia concluye cuando después de una semana cesan los ataques, en tanto progresa la historia de amor entre “un viejo” y una joven. Desde hace un tiempo, al enterarme de un crimen o ataques a adultos mayores, recuerdo aquella ficción leída hace más de 50 años que hoy describe nuestra vida diaria. Un descenso más en la calidad de vida del adulto mayor en la Argentina, sumado a magros ingresos jubilatorios, deficiente atención en bancos y organismos públicos y pobre o nula atención médica. Dudo que Bioy Casares haya imaginado a su novela convertida en preanuncio de lo que ocurriría 50 años después.

Rosa Aranguren

arangurenrosa@gmail.com

