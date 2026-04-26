Luis Brandoni, fallecido como consecuencia de un tonto pero fatídico accidente doméstico, hizo de todo en la actuación y todo lo hizo muy bien, pero muchos lo recuerdan –y lo recordarán- por la icónica frase que pronunció en la película Esperando la carroza. Un reduccionismo que al propio Brandoni incomodó siempre . Cada vez que algún descolgado le preguntaba en tono pretendidamente gracioso por aquella parte del guion, Brandoni le saltaba a la yugular. Decía que era una frase que a nadie le había caído bien cuando filmaban, que era tremenda, que visibilizaba un problema social enorme del que su personaje, un canalla excepcional , se desentendía sin prurito ni vergüenza.

“Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabés lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas . Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente”, decía el libreto en el tramo en el que, además, se suponía que su personaje debía estar sufriendo por la falta de noticias sobre el paradero de Mamá Cora, la progenitora senil más más sarcástica y querible de todos los tiempos. Nada hubo de improvisación .

Aquel texto deparaba al canalla mayor de la familia Musicardi una frase todavía más lacónica dirigida a su hermano pobre, pero no tanto: “Vos tenés una pobreza digna ”, decía Brandoni mientras masticaba la empanada que le había quitado de la boca a los más hambrientos de su familia.

En la cocina partidaria, de la que los peronistas huyen pero a la que todos vuelven cuando olfatean la posibilidad de retomar el poder, se viralizó un comentario que Brandoni no podría haber dicho mejor.

La pronunció en redes sociales Mayra Mendoza, exintendenta de Quilmes y actual diputada provincial al enterarse de que el ministro bonaerense Carlos Bianco había sido operado de urgencia en España por una apendicitis mientras acompañaba a Axel Kicillof en una cumbre progresista.

“¡Va a estar todo bien Carlos! Es la misma operación que tuvo Cristina Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó [operarte] en Barcelona y a ella presa ”, dijo la legisladora antes de lamentarse porque Kicillof no hubiera demostrado por aquel entonces la misma preocupación por la salud de la expresidenta.

Linda triangulación la de la legisladora para pasarle factura al gobernador. Cristina, la presa “digna” ; Kicillof, el hijo indigno, y el malogrado apéndice de Bianco, el disparador para la excusa pobre de toda pobreza.

Dios mío, qué poco se puede hacer por (esta) gente.