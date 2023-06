Cartas de lectores: Es su responsabilidad, Máximo en Pekín, el lado oscuro

escuchar

Es su responsabilidad

Alguna vez leí que a Perón le preguntaron qué iba a hacer para volver al poder, y respondió: “Yo no haré nada, todo lo harán mis enemigos”. Bueno, hoy también podría servir esa misma frase. ¿Qué van a hacer desde el oficialismo para mantener el poder? Nada, ya lo está haciendo la oposición, pecando de soberbios, dando por sentado que van a ganar, olvidando que el peronismo tiene más oficio que ellos para pelear en el barro, en la mugre.

Por Dios, déjense de chiquilinadas, que el futuro nuestro, del país y de nuestros hijos depende de sus egos, sus convicciones, sus desprolijidades, ambiciones, y traiciones. Pónganse de acuerdo; es su responsabilidad. No les perdonaríamos nunca que pierdan esta oportunidad.

Leónidas Facio

leonidasfacio@gmail.com

Máximo en Pekín

Días atrás vi en la nacion una foto en un gran salón en Pekín, con un enorme paisaje chino detrás, en la que el diputado Máximo Kirchner departe con jerarcas de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Como argentino fatigado por las inconsistencias e improvisaciones de nuestra clase política, y en especial de este gobierno, ver a Máximo Kirchner, cuyo único mérito es la portación de apellido por ser hijo de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, en esa situación directamente no lo puedo entender. ¿De qué puede hablar este señor con personajes del peso de estos jerarcas chinos? ¿Qué está prometiendo desde la Argentina?

No es posible que un país con tanta gente altamente capacitada, en muchos casos de talla mundial, y con millones de personas que se desloman trabajando de sol a sol esté representado frente a las autoridades de la segunda potencia global por un diputado tan poco preparado y, lo que es peor, miembro de un partido que perdió las elecciones legislativas en 2021. Ver a Máximo Kirchner representándonos y comprometiéndonos como país es incomprensible.

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

El lado oscuro

¿Qué le pasa a la señora Carrió? Dice conocer el lado oscuro de Macri. ¿No será que cree ver en Macri su lado oscuro? Solo ella puede aseverar que Macri quiere que pierda Juntos por el Cambio. Afirma que lo acompañó hasta el final como si fuera un mérito. Fuimos muchos los que lo hicimos. Parece que se olvidó de la multitud que lo despidió con fervor en la histórica Plaza de Mayo.

Ahora agrega que Macri expresó que está dispuesto a reprimir hasta matar si es necesario. Por favor, señora... Usted dice ser una buena cristiana, guarde entonces sus bajos sentimientos y acepte que hay personas que, aunque no disputen la candidatura presidencial, solo quieren que Juntos por el Cambio triunfe y logre sacar a los argentinos de la pobreza, la ignorancia y la inseguridad.

Beatriz García Tuñón.

DNI 5.198.251

Olivosgate

¿En serio todos los concurrentes al Olivosgate cobraron horas extras? Vi sus recibos de sueldo, hay pruebas. ¿En serio solamente pagaron una multa y nada más? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? No puedo olvidar que el 14 de julio de 2020 mi madre estaba muriendo sin poder vernos por cumplir el DNU dispuesto por el Presidente y que él mismo no acató.

Pido juicio y condena para todos los que estaban allí, especialmente a Fabiola. Reabran la causa, esto no puede quedar impune. Indignada es poco. Ni olvido ni perdón.

Teresita Tuozzo

DNI 17.427.953

Sistema de salud

De los problemas que aquejan a la sociedad hay uno cuya solución no admite demoras. Se trata de la salud de la población, en especial la de la infancia, las mujeres embarazadas y los ancianos. Mientras se discute cuál es el mejor sistema de salud que se debe implementar en el futuro, en las actuales circunstancias, y dadas las urgencias que imperan, lo más adecuado sería robustecer al sector público, que es el que, en definitiva, puede afrontar y resolver el problema de la actual crisis en la atención médica.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

A contramano

La alta inflación exigía poner en circulación billetes de mayor denominación; así fue como aparecieron los de $2000 que pretenden homenajear a grandes referentes de la medicina... pero al mismo tiempo la carrera médico-hospitalaria está destrozada, los profesionales emigran del sistema público de salud y los quedan están pésimamente remunerados, sometidos a presiones indebidas y hasta agredidos. En otro orden, el nuevo billete de $1000 con la imagen del Libertador se pone en circulación en momentos en que se han firmado convenios con la República Popular China, que según opiniones fundadas afectan a la soberanía nacional.

Es evidente que se va a contramano.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Ruta 14

Mientras los políticos se llenan la boca hablando del Mercosur, la ruta nacional 14, principal vía de comunicación con nuestro mayor socio comercial, está totalmente destruida. Un sinnúmero de baches, desniveles, huellones y pozos tornan muy peligrosa la circulación, y en especial los días de lluvia. Ni hablar del tramo entre Paso de los Libres y Posadas, de solo dos manos. Largas caravanas de camiones pegados entre sí hacen que adelantarse sea una maniobra de altísimo riesgo. Llama la atención que ninguno de los postulantes para las elecciones de octubre mencione el tema. Así estamos.

Eduardo F. de Abelleyra

DNI 8.249.772

Actualizaciones

Soy jubilada docente de escuela privada de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto carezco de aumentos automáticos. Los últimos reclamos realizados al Instituto de Previsión Social (IPS) para efectivizarlos ya llevan un año y medio. A pesar de haberlos reiterado muchas veces, aún no me han abonado. Ya no sé a quién recurrir.

Teresa Elsa Domínguez

DNI 4.836.659

En la Red Facebook

Grabois: “Cristina eligió un mal presidente, pero no tuvo nada que ver con la gestión”

“Imposible escucharlo por mas de 30 segundos, el nivel de cinismo que maneja esta gente es de otro planeta”- Claudia Varela

“La responsabilidad y la culpa son feas, nadie las quiere admitir”- Beatriz Larregle

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION