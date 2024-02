escuchar

Carta de la semana

Estamos a tiempo

Cuando permitimos que la lengua vaya más rápido que la razón, cometemos errores que pueden costarnos muy caro. Si se trata solo de público o bajadas de Spotify (para Lali significaron un menos 20%, recuerdo a Dady Brieva y sus comienzos), vaya y pase. El problema más triste y dañino es cuando por no pensar decimos cosas que lastiman, incluso a nuestros seres más amados. Recordemos que esto comenzó cuando Lali Espósito expresó miedo porque un ciudadano argentino votado por el 56% ganó las elecciones para presidente. Miedo o manifestación política que jamás expresó por la situación de inseguridad que vivimos desde hace años y que mata a niños y niñas cuando van al colegio, abuelos, kiosqueros y laburantes. Tampoco expresó miedo por las situaciones que se viven por falta de infraestructura e inversiones públicas, y nos traen inundaciones, accidentes automovilísticos, potenciales accidentes aéreos en los aeropuertos nacionales, etcétera.

Luego viene la segunda tanda de imprudencia/error desde la otra parte, brindándole entidad institucional a la expresión de una joven que canta. Todos nos equivocamos: lo importante es reconocer el exabrupto y reparar el daño, con una disculpa, con un silencio… siempre estamos a tiempo de detener la guerra y encontrar la paz.

Desde mi rol de ciudadano que desea la paz entre todos nosotros quisiera que el Presidente acepte la invitación que le formuló la cantante a asistir a un concierto suyo. Este gesto exhibirá muchísimas cosas buenas de su parte, pero por sobre todo demostrará que la época de los mensajeros del miedo en la Argentina ya no existe, y que si quieren resurgir, los que somos gente de bien, de grandeza y de perdón, estaremos listos para vencerlos. Y de parte de Lali propongo que la invitación sea pública, con fecha, lugar y horario, que aclare que no tiene miedo alguno de tener al señor Presidente entre sus espectadores y que haga respetar la investidura ante la eventualidad de que un espectador desubicado realizara una demostración fuera de lugar.

Fin de la historia. Paz, progreso y unidad. Si logramos eso, a los argentinos nadie nos detendrá, y nuestros logros podrán ser infinitos.

Cristian Otero

DNI 24.500.830

Prudencia

En estos convulsionados tiempos que vivimos, creo que habría que tener presente esta virtud a veces menospreciada... ¡la prudencia! En especial si se ocupa el cargo más alto en la pirámide de la sociedad. Señor Presidente, con todo mi respeto, le ruego que no malgaste su tiempo y la confianza que el 56% de los argentinos depositamos en usted en cuestiones que no construyen nada y, por el contrario, le hacen frotar las manos a quienes nos costó tanto derrotar. No queremos que esos tiempos de oscuridad vuelvan sobre los sufrientes argentinos.

Prudencia significa cautela, moderación, y la palabra proviene de provideo, “ver de lejos”. La virtud más adecuada para su investidura.

Beatriz Moreno

DNI 10.369.989

Trampa del relato

En la repartija de fondos a personajes partidarios y amigos ideologizados, el populismo hábilmente denomina “cultura” a actividades que meramente integran lo que mundialmente se conoce como “industria del entretenimiento”. Son showmen (& showwomen) cuyas interpretaciones escasamente ofrecen “arte” y habitualmente son financiadas por fondos privados y no califican para recibir dinero del Estado. El periodismo ha caído en la trampa del relato y gasta muchas horas en discusiones sobre los pagos que se hacen en nombre de la “cultura”.

Tony Macadam

DNI 4.574.401

Un niño aterrorizado

La foto de tapa del diario del viernes pasado de un niño arrodillado, con los brazos en alto mientras asaltaban a su padre, es una muestra más de que las cámaras de seguridad en realidad son cámaras de comprobación. No hay nadie mirando una pantalla para enviar a la policía. Las cámaras sirven para ver cómo matan, le pegan o asaltan a una familia. Incluso la repetición de las imágenes hasta el cansancio en los noticieros parece alimentar el morbo de los teleespectadores. Las cámaras de seguridad en mi barrio no me dan ninguna seguridad, aunque los funcionarios crean que con ellas se desalentará a los delincuentes que con el casco, los barbijos y las capuchas que usan impiden ser identificados y se trasladan, matan y roban sin temerles a las cámaras que se supone que impedirían sus hazañas. Sin mencionar que son personas con antecedentes, a las que la Justicia ha dejado en libertad por ser menores o con penas de menos de tres años. Aunque sea un mes, tienen que cumplirlo presos. Por lo menos durante un tiempo no pueden seguir matando impunemente.

Insisto, no “es la economía, estúpido”, sino “es la Justicia, idiota”.

Elsa Scopazzo

DNI 4.933.395

Cinismo

Cristina escribió una carta de 33 páginas, en donde intenta cambiar la percepción que la sociedad tiene de ella, manifestando que deberían encararse reformas laborales, establecer un nuevo sistema de salud, establecer menos impuestos, privatizar acotadamente a empresas públicas, incentivar a grandes inversiones, etcétera. Como sabe que la sociedad votó un cambio y hay mayorías en la opinión pública en encarar reformas, trata de acomodarse a los nuevos tiempos. El cinismo que tiene es realmente increíble. Durante sus gobiernos hicieron exactamente lo contrario a lo que ahora propone.

Gisela P. Díaz

giselapatridiaz@gmail.com

Discursos inútiles

Me gustaría saber si Cristina Fernández se ha dado cuenta de que intentar recuperar los protagonismos pasados es hoy un esfuerzo inútil. Los argentinos ya no tenemos tiempo para escuchar a nadie que culpe a los demás de los errores cometidos por todos los gobiernos anteriores. Nuestras prioridades pasan hoy por el terror que nos produce la inseguridad en cualquier parte del país, por cómo vamos a seguir afrontando el día a día, por saber si nuestros nietos van a poder iniciar las clases, si podremos seguir con los tratamientos médicos, si podremos sostener la pyme, la chacra, la empresa, el campo, la industria, si vamos a tener luz, agua y los servicios básicos de comunicación. Ya basta de diatribas que no conducen a nada salvo al egocentrismo. Estamos poniendo el hombro con gran esfuerzo todos los ciudadanos. Los discursos se terminaron. Ahora solo cuenta ordenar y evaluar los resultados.

Sonia Decker

DNI 6.664.397

Jubilaciones

Hace décadas que nuestra dirigencia política, ante un proceso inflacionario que se come nuestros ingresos y nos empobrece cada vez más y no sabe, no puede o no quiere tomar las medidas económicas correctas, cobardemente manipula los fondos aportados que se supone que deben ser para los jubilados, y lo hacen de manera absolutamente irresponsable. El Estado parece ignorar que los aportes son importes privados de los aportantes, que se les descuentan por lo menos durante 30 años de actividad, o más, de sus haberes, tal como aún sigue ocurriendo con los trabajadores en actividad: los futuros jubilados. Pero la verdad es, y aunque nos pese, que los jubilados dependemos de la “buena voluntad” del gobierno de turno, que es en definitiva quien decide nuestro reajuste salarial. Pero como es de público conocimiento, dicho reajuste además de tardío es claramente insuficiente. Y así fue siempre, con todos los gobiernos, agravado seguramente durante los cuatro años del último gobierno, y multiplicado en los últimos días de diciembre de 2023, con la devaluación y liberación de precios, disparando la inflación a un 25%, y en enero de 2024 a un 20% promedio, por lo cual el salario jubilatorio ya tuvo en estos dos meses una pérdida del 45% de su poder adquisitivo. Esto afecta particularmente a los “jubilados aportantes”, que ganan unos pocos pesos más que los “jubilados de la mínima”. ¡Como si cobraran jubilaciones de privilegio! Corresponde en consecuencia que se termine con esta actitud expoliadora y decida presentar un plan reparador que suplemente los haberes hasta que estos recobren el valor que deberían tener acorde con el promedio de aportes debidamente actualizados. Como señaló un jubilado en Facebook: “El jubilado no debe pedir una tarjeta Alimentar o un bono, debe exigir que se le pague lo que le corresponde, (según el promedio real de sus aportes). No somos mendigos”.

Raúl Ermoli

DNI 7.592.190

Domingo Petrecca

El miércoles 14/2 falleció en esta ciudad, Domingo Petrecca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios de la República Argentina, (Soecra), a quien quiero rendir un homenaje muy especial. Conocí y frecuenté a don Domingo durante treinta años, a través de los cuales discutimos y acordamos cuestiones paritarias, vinculadas al personal de la actividad, en representación diversa, ya que él lo hacía por los trabajadores y por mi parte, del lado empresario. Aprecié en ese tiempo sus calidades personales y profesionales, propias de un hombre sensible, ecuánime, justo y respetuoso del proceder ajeno. Su ética en la sencillez lo distinguió siempre y seguramente ha de cundir su ejemplo de entre los de su quehacer y especialidad. Don Mingo era un gran amigo.

Guillermo Moreno Hueyo

DNI 4.368.307

