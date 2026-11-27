Esteban Bullrich

En estos tiempos en los que lo que mueve a los gobernantes y al mundo pareciera ser el odio, la conveniencia, la mentira, el engaño, los negociados en lugar del bien común, leer a Esteban Bullrich no solo es un bálsamo para el alma sino una bendición. Cuánto ganaría nuestro país si pudiese convertirse en su guía espiritual. Debería existir ese cargo o por lo menos que nuestros dirigentes lo escuchen y pongan en práctica su enseñanza.

Viviana Goetz

vegeve1950@gmail.com

Silencio

Resulta que el absurdo homenaje a Mario Roberto Santucho, ahora cancelado, ha servido de termómetro para medir la calidad democrática de nuestra dirigencia autóctona. Los posibles candidatos de la oposición, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner o incluso la CGT, no han expresado una sola opinión pública sobre el tema. Parece no importarles que todavía, después de 50 años, existan en nuestro país defensores del terrorismo como una causa noble para ser valorada. ¿Su silencio será porque comparten el criterio de ese pretendido homenaje o se olvidaron de lo que sufrió nuestra sociedad en la peor hora de nuestra historia? De todos modos se prende una luz amarilla al momento de evaluar su apego a la defensa de la vida democrática y en paz de nuestro país. Por ahora su atronador silencio no habla bien de ellos.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Perón y el ERP

La decana de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias, que se reivindica peronista, provocó una gran polémica por el homenaje en su facultad –luego cancelado- a Roberto Santucho, jefe de la guerrilla guevarista del ERP. Ella nos hubiera evitado este entuerto si hubiera leído al general Perón, quien en enero de 1974, durante su tercera presidencia, cuando la organización que dirigía Santucho atacó un cuartel del Ejército en Azul, provincia de Buenos Aires, los definió con absoluta claridad: “Reducido número de psicópatas a los que hay que exterminar uno a uno, para el bien de la República, porque se oponen a las grandes mayorías nacionales que quieren una revolución en paz y que cuentan con el repudio unánime de la ciudadanía”.

El párrafo seleccionado está contenido en la carta que Perón envió a los soldados, suboficiales y oficiales del cuartel atacado.

La decana Arias avalaba un homenaje a un psicópata criminal en una casa de estudios que es de todos los argentinos. Eso no está bien.

José D’Angelo

josedangelo56@gmail.com

La democracia

Cuando uno escucha a Ana Josefina Arias, Myriam Bregman, Gabriel Solano o Juan Grabois, se pregunta: ¿cómo se defiende la democracia de las ideas y acciones de personas que no creen en ella? La enorme reacción de rechazo que impidió el homenaje que la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA pretendía rendir al terrorista Santucho es una muestra totalmente positiva y esperanzadora. La democracia debe ser defendida por quienes creen en ella como el mejor sistema de gobierno y de convivencia.

Humberto Solá Cánepa

hsola2@hotmail.com

Resistencia

Tal vez porque fui criado en el siglo XX me resulta curiosa una modalidad de estos tiempos que es la inmediata resistencia a acatar las órdenes de la policía. La lógica en cualquier país civilizado del mundo es obedecer la orden policial y en el caso de que nos parezca arbitraria, o que no corresponda, recurriremos a todas las herramientas con las que contamos para hacer efectiva la queja, desde lo mediático hasta lo judicial. Pero en estos días vemos situaciones en las que ante una simple solicitud policial, comienza a haber insultos, resistencia e incluso hasta escupitajos. Me preocupa que estos argentinos actúen de la misma manera en otros países, ya que el arresto suele ser inmediato y van a necesitar un buen abogado.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Cultura

El país nunca va a progresar con la cultura de viveza criolla, el “yo primero” y los ojos puestos en el pasado. Luego de una marcha de protesta o una demostración pública, las calles se parecen a un basural. Hace unos años estuve en Sídney, Australia, para Año Nuevo. Miles de personas festejando en las calles. La mañana siguiente, temprano, salí a la calle. No había ni un papel en el piso. Una maravilla. Pero no, su cultura es así. Qué lejos estamos. Lo triste es que no se nota ninguna tendencia a cambiar.

Pedro Cressall

petercressall@hotmail.com

Bandera

La bandera que está en el mástil en el edificio de Fabricaciones Militares se encuentra sucia, rota, abandonada. Varias veces intenté llamar, pero no me comunicaban con el sector correspondiente. Llevé la nota al edificio, pero no pude presentarla en la secretaría del presidente. El responsable de mantenimiento dijo que no había plata para cambiarla. Como hija de coronel de Infantería y viuda de auditor del Ejército, duele ver nuestra bandera estropeada; vivo frente al edificio.

María Teresa Mayorga

teresavernengo@gmail.com

Ecoparque

El miércoles pasado visité brevemente el Ecoparque. Patético. Hace un calor, una sequía ahí adentro tremenda. Las fuentes secas, el pasto reseco, los pocos animales perdidos entre la vegetación seca. El agua de las lagunas entre marrón y verde, estancada. Si hay todavía un cóndor no lo vi, pero si estaba ahí lo compadezco; ellos están acostumbrados a la temperatura de los Andes. Las pobres jirafas no dan ni lástima. El lugar del hipopótamo seco. Un búfalo polvoriento echado en la tierra. Ese lugar tendría que ser un vergel verde, húmedo, atractivo para los animales. Ya que hicieron una parte, que fue sacar de ahí a los animales grandes, podrían seguir haciendo la vida de los que quedan más agradable.

Amelia Mourglier

melam1948@gmail.com

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