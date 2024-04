Cartas de lectores: Exigencias morales, diálogos, costos de la UBA

Escuchar

Exigencias morales

Por más que me estruje el cerebro no alcanzo a comprender por qué un juez de primera instancia federal no es objetado como juez, sino únicamente para desempeñarse en la Corte Suprema de Justicia.

¿Acaso las exigencias morales para la Corte son diferentes?

Ricardo Juan Cavallero

DNI 7.737.489

Diálogos

Los diálogos que se reproducen a continuación están basados en hechos de la vida real. Se omite el nombre de los protagonistas para proteger sus identidades:

Cónyuge de senador (o senadora): “Viejo, estoy muy preocupada. Lo que estás cobrando no alcanza. Aumentaron los colegios de los chicos, la prepaga, la luz, el gas, todo. ¿Qué hacemos?”. Senador: “No te preocupes. Mañana voy al Senado y después de la sesión hablo con los muchachos”.

Un par de días después: Senador: “Vieja, ya está solucionado. Nos reunimos con los muchachos y nos aumentamos a siete palitos. ¿Te parece bien? Por ahora creo que alcanza. Cualquier problema, volvemos a hablar el mes que viene”.

En el mismo momento y en algún lugar de nuestro querido país se registraba este otro diálogo:

Cónyuge de empleado administrativo, docente, comerciante, médico o cualquier otra profesión que a usted se le ocurra: “Viejo, estoy muy preocupada. Lo que estás cobrando no alcanza. Aumentaron los colegios de los chicos, la prepaga, la luz, el gas, todo. ¿Qué hacemos?”. Respuesta: “No te preocupes. Mañana en el trabajo hablo, a ver si consigo un aumento”.

Un par de días después: “Vieja, ¿sabés lo que me dijeron?: ‘¿No escuchaste al Presidente? ¡No hay plata!’”.

Las conclusiones quedan a cargo del lector.

¡Viva la solidaridad, caramba!

Pablo Antelo

DNI 7.600.956

Costos de la UBA

La universidad pública debe seguir existiendo, ya que la educación es el semillero del éxito de un país. Muchos están en contra de que sea paga, pero alguien paga los costos de la UBA: todos los argentinos, a través de nuestros impuestos, el de la clase media alta y el trabajador humilde. Creo que los estudiantes que puedan pagar deberían contribuir para mejorar los recursos de la UBA (investigación, sueldos, mejoras edilicias, nuevos equipos, etc.) y los que no puedan, que prueben su situación y se postulen a becas, sujetas a rendimiento educativo. Los extranjeros que han estado estudiando gratis en nuestra UBA y después se van deberían pagar su educación. No tenemos por qué pagarles los estudios.

Constanza Piñeiro Sorondo

DNI 14.418.270

Marcha

Los decanos y profesores universitarios que convocan a una marcha no lo hacen en defensa de la educación. Lo hacen para asegurarse sus salarios, que es muy distinto. En eso se asemejan a los sindicalistas que marchan o paran para no perder poder.

Lo único que nos falta es una marcha de senadores nacionales si, por presión social, no les otorgan el aumento que ellos mismos decidieron.

María Eugenia Varela

DNI 10.425.206

Juez Jorge Quiroga

El domingo 28 de abril de 1974, alrededor de las dos y media de la tarde, el Dr. Quiroga (de 48 años) iba caminando por Viamonte al 1500 (esquina Paraná), a ver un partido de fútbol, cuando apareció una moto con dos personas. Una de ellas se bajó y le disparó 14 balazos. El magistrado fue trasladado al Hospital Rawson, donde murió más tarde. Los terroristas que lo asesinaron fueron Marino Amador Fernández y Raúl Argemi, los cuales, debido a la ley de amnistía del 26 de mayo de 1973, dictada por Héctor Cámpora y Esteban Righi (procurador general de la Nación entre el 23/6/04 y el 10/4/12), fueron liberados y luego “indemnizados” por su “accionar”. El Dr. Jorge Vicente Quiroga fue uno de los integrantes de la Cámara Federal en lo Penal (Sala 3) que juzgó a los terroristas, desde su creación en 1971 (a instancias del entonces ministro de Justicia Dr. Jaime Perriaux) hasta su disolución por el gobierno de Cámpora el 26 de mayo de 1973. No le tembló la mano al Dr. Quiroga cuando tuvo que firmar las sentencias de estos criminales, a pesar de las constantes amenazas contra su vida que recibía. Fue un prestigioso juez, valiente como pocos, y un hombre de bien, que honró al Poder Judicial, al país y, agrego, con su vida. En el edificio de la citada Cámara Federal, de Viamonte al 1100, había una placa que permitía leer lo siguiente: “Jorge Vicente Quiroga. Secretario, fiscal y juez de la Nación. Administró justicia con prontitud ejemplar. Integró la Cámara Federal en lo Penal hasta su disolución el 26 de mayo de 1973. Fue asesinado por delincuentes terroristas el 28 de abril de 1974″. Pero en junio de 2012 el sindicato de empleados de la Justicia logró que esa sencilla placa, que homenajeaba a Quiroga, fuese retirada de dicha Cámara. Vaya uno a saber qué argumento se habrá esgrimido para que las autoridades judiciales hayan estimado el “pedido”. Seguramente quienes dispusieron su retiro no tengan idea de quién fue el juez Quiroga ni que ha regalado su vida a los argentinos por administrar justicia.

Por suerte, la placa fue rescatada y hoy está en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Así le pagó la Nación a Jorge Vicente Quiroga, quien con la ley en la mano juzgaba a los terroristas que ensangrentaron nuestro país.

Duele.

Matías G. Sánchez Sorondo

DNI 16.940.566

Auto abandonado

En la puerta de mi casa, Ugarte al 3500, CABA, hay un auto estacionado y abandonado desde junio de 2023. Hice el reclamo al gobierno de la ciudad en ese momento y no fui escuchada. Durante el fin de semana se hicieron dos reclamos al gobierno de la ciudad. En ambos envié fotos, marca y modelo del auto y en los dos me contestaron que no pueden procesarlo.

¿Qué está pasando, señor jefe de gobierno?

Nora Petralli

DNI 10.439.003

En la Red Facebook

Lo que ganan diputados y senadores

“La idea de Claudio Zuchovicki es genial, que se les pague a todos los políticos con bonos argentinos a 15 años o más; si hacen bien su gestión, esos bonos cotizarán muy bien y podrán tener buena ganancia; si, por el contrario, gestionan mal, esos bonos caerán y la pasarán igual que el pueblo”- Susana Ferrero

“Acto de grandeza se les pide, si no les conviene su trabajo, hagan algo más redituable y arriesguen la suya”- Alejandro Martin

