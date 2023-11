escuchar

Fátima Florez

Estimado señor Meneghini, le escribo en relación a su carta “Fátima Florez” del martes 21, y lo hago respetando su opinión en torno al perfil que usted imagina ideal para el rol de una primera dama. Si de respeto se trata, aun ante gestos espontáneos que puedan ser leídos como inapropiados, creo que la Sra. Fátima Florez merece todo nuestro apoyo en el proceso de adaptación que requerirá esta nueva etapa en su vida. Ha sabido ganarse el lugar de prestigio que tiene a nivel profesional; seguramente sabrá encontrar el tono adecuado sin traicionar su esencia, y mucho menos faltarse el respeto en aras de clonar a otra persona claramente distinta, no por eso mejor.

Helena Uriburu

DNI 6.699.562

Las PASO de JxC

Una posdata a las elecciones del domingo pasado: si Patricia Bullrich hubiese perdido las PASO de Juntos por el Cambio, y tomando en cuenta las posteriores posturas de Morales, Lousteau y Carrió, Sergio Massa sería hoy el presidente electo. Ahora se ve con claridad la verdadera importancia que tuvo esa interna. No era simplemente una cuestión de egos. ¡La pelota pasó rozando el poste!

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Abracemos el cambio

El domingo pasado los argentinos fuimos a votar y elegimos el cambio. El triunfo fue mayúsculo. La responsabilidad que le espera a Milei también será mayúscula. Soplan aires nuevos, aires frescos, aires de cambio, aires de esperanza que seguramente vendrán acompañados de algunas tormentas sindicalistas. El kirchnerismo/peronismo ha sido derrotado y humillado. La mayoría silenciosa optó por una democracia republicana y no por el populismo. Sabemos que se avecinan tiempos duros y difíciles. El peronismo desconoce las reglas de la democracia; no sabe de alternancia. Desoye el grito sagrado del pueblo expresado en las urnas. No respeta la Constitución nacional ni la división de poderes. Por eso, pone palos en la rueda, tira piedras en el Congreso, paraliza las ciudades con manifestantes. Somete a los más vulnerables y busca que al gobierno electo le vaya mal, y si fuera posible, que termine antes su mandato. El rol de los ciudadanos no termina el día de la votación. Ahora deberemos acompañar los proyectos, alentar iniciativas, apoyar los cambios necesarios para el bien común y alertar sobre aquellas situaciones que atenten contra la democracia y sus instituciones. Seamos ciudadanos comprometidos y responsables para volver a ser esa gran nación que nuestros padres, abuelos y bisabuelos supieron conseguir. ¡Abracemos este cambio! El gobierno saliente deja un país empobrecido y roto: una pobreza que escandaliza; una inflación galopante; planes que someten en vez de trabajos que dignifican; la educación vapuleada, la salud quebrada, la inseguridad a la vuelta de la esquina, ciudadanos rotos y una corrupción que mata.

Los abajo firmantes acompañamos al gobierno elegido el 19 de noviembre. Queremos que el peronismo y los sindicatos respeten nuestro derecho a vivir, circular y trabajar en paz. Un país en el que nuestros hijos puedan estudiar, sin necesidad de emigrar, y donde nuestros mayores no sean olvidados.

“La vida es nada si la libertad se pierde” (Manuel Belgrano). ¡Viva la libertad! ¡Viva la patria!

Mercedes Moreno Klappenbach, María Machmar, María Zavalía, Tagle Sofia, Josefina Machmar,

y siguen más de 578 firmas.

La CGT

¡Bienvenida la CGT! ¡Bienvenidos los líderes sindicales! Bienvenidas todas aquellas agrupaciones ¿sociales? que durante cuatro años estuvieron durmiendo la siesta de los cómodos. Ahora, llamativamente, salen todos a hablar porque sienten que tal vez, en algún momento, tengan que trabajar. La campaña del miedo no funcionó, señores, casi el 56% de los argentinos les dijeron a ustedes que no, que quieren otro país, que quieren trabajar, ganarse su ingreso dignamente, que los miran a ustedes y dan pena, lástima y bronca. Muchos les pedimos por favor que se queden guardados como hasta ahora, sin poner palos en la rueda. Insisto, el 56% les dijo basta. Queremos otro país.

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Tomates y alquileres

El presidente electo fue muy claro: “Hay que derogar la ley sobre el tema alquileres, pues perjudica a quien pretende favorecer. Este es un tema entre privados y así debe ser resuelto”. Estas palabras, que parecen ser muy claras, se originan en las consecuencias causadas por la ley 27.551 de 2020 y la modificación de 2023. Los propietarios han retirado gran parte de la oferta. Prefieren vender antes de ser obligados a alquilar a tres años con ajuste una vez al año (!). Por ello no hay unidades en alquiler, y se piden precios que parecen ser exagerados. Nos recuerda el caso de una helada que cae en momento inoportuno y “quema” los brotes en las plantas de tomates. Entonces hay que traerlos de lugares lejanos (o importarlos) y los precios parecen ser exagerados. Con las leyes anteriores el plazo mínimo de locación para vivienda era de 2 años y el ajuste se realizaba acorde con la inflación. Y había oferta de unidades. Y cuando hay oferta, las partes negocian. El Estado no puede proveer vivienda para cubrir toda la demanda y necesita de los particulares. Todo ello fue advertido a los legisladores, sin resultado.

Felipe Obschatko

felipe.obs2019@gmail.com

Teatro Colón

Estimo que en mi caso y el de tal vez más personas desearíamos conocer si el señor Telerman, director del Teatro Colón, o el señor Avogadro, ministro de Cultura de la ciudad, tomaron medidas o decidieron qué camino tomar para que nunca más suceda la interrupción de una función por causas políticas o por otros temas ajenos a sus obligaciones por uno o más miembros de la orquesta, como ocurrió la semana pasada. Quiero aclarar que cuando digo que nunca más suceda, lo hago pensando en el o los responsables directos que cometieron el desatino, una falta de respeto inconcebible y una provocación, para que no tengan la posibilidad de que lo vuelvan a cometer. Espero de las autoridades una aclaración al respecto.

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

En la Red Facebook

Pepe Mujica luego del triunfo de Milei: “El pueblo argentino tiene todo el derecho a equivocarse”

“Parece que Pepe nunca se enteró del sufrimiento del pueblo argentino”- Marce López

“En esta Pepe no comparto, pensé que te habías consustanciado con la democracia”- Julio Antonio

“Sí don Pepe, por eso estamos en la miseria, por lo que elegimos hasta acá”- Ismael A. Navarro

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION