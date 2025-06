Cartas de lectores: Feria a cielo abierto, lugar de residencia, contrasentido

Feria a cielo abierto

Desde que se conoció la sentencia a Cristina Kirchner, se asistió a un espectáculo circense y bochornoso ante su domicilio en la calle San José 1111 del barrio de Constitución. Sus seguidores decidieron acampar al pie de su balcón, al que ella salió periódicamente a saludar, bailar, saltar, realizar gestos y movimientos nerviosos. Instalaron un gazebo, pancartas, banderas y demás cotillón partidario.

La venta de choripanes y hamburguesas sin ningún control sanitario es un brillante negocio gastronómico, que además ahúma al vecindario. Latas de cerveza, cartones de vino, vasos de fernet y algún otro estimulante completan el aspecto nutricional. Poco a poco la zona se fue convirtiendo en una feria a cielo abierto. Viviendas usurpadas, vecinos agredidos, negocios cerrados. Árboles, contenedores para basura y cualquier rincón son utilizados como sanitarios. Todo durante las 24 horas. Es de suponer que muchos abogados convocados por los vecinos han pensado en realizar demandas contra Cristina Kirchner y las agrupaciones sociales que alientan y llevaron a cabo este caos, que puede repetirse pese al operativo de desalojo realizado el domingo de madrugada.

Si San José 1111 es el lugar elegido para cumplir con la solicitud de prisión domiciliaria, los disturbios y los delitos irán creciendo y estaremos ante un barrio tomado por hordas de lúmpenes. Es inconveniente, peligroso e irritativo que ese sea el lugar adecuado para gozar del privilegio de la prisión domiciliaria, en caso de que los jueces y fiscales así lo decidan.

Gabriel C. Varela

DNI 4.541.802

Lugar de residencia

Cada vez que hay elecciones los medios muestran a la señora Cristina Fernández votando en El Calafate. Si la prisión domiciliaria transcurriera allí, ningún vecino cercano inmediato se vería afectado en su vida cotidiana. Las manifestaciones que sus seguidores planean estarían acotadas y no haría falta un despliegue descomunal de efectivos para controlar la seguridad. El domicilio constituido por la expresidenta en CABA no coincide con el que figura en su DNI. Los vecinos del edificio de la calle San José, los de las inmediaciones y los de la ciudad de Buenos Aires estaríamos muy agradecidos a los jueces si contemplaran esta opción.

Los ciudadanos comunes, los que no tenemos privilegios, merecemos vivir en paz.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Contrasentido

Considero un contrasentido que la señora Cristina Fernández de Kirchner y sus socios sean beneficiados con el arresto domiciliario, dado que sus mansiones son producto de la corrupción, por la que fueron condenados.

Su destino debe ser una cárcel del Estado, donde quizá les toque sufrir la falta de presupuesto con la cual ella y su entorno han colaborado.

Eduardo M. Ottolenghi

can_otto@hotmail.com

Daños colaterales

Leo en un apunte de la nota sobre la corrupción K en la nacion del 14 de este mes: “Un estudio judicial habilitó la casa de San José como lugar de detención”. Esta habilitación es legalmente correcta, pero no contempla las molestias a las que expone a los vecinos del edificio donde habita la expresidenta condenada y los de toda la zona aledaña. Todo legal. Pero esa legalidad afecta a personas que hasta ahora vivían en paz y a partir de esa definición verán afectados sus derechos al descanso y a la libre circulación.

Luis María Canziani

DNI 4.168.585

La democracia

Ya casi es un lugar común hablar de la decadencia de la democracia, de su fragilidad, del agotamiento del sistema. Creo justamente lo contrario. Las desmesuras de la política pueden hacer estragos, pero son analizadas y desmenuzadas por una sociedad más alerta que nunca, que tiene terror absoluto a la decadencia ya que se cree fundadora de la modernidad y se siente fuerte y robusta porque ha aguantado el hambre viendo crecer el trigo. En cuanto al sistema, lo ignora y por lo tanto no le preocupa.

La democracia es de por sí caótica, es un rugido de muchas voces únicas, no se puede esperar que no se mueva, que no genere nuevas formas para demostrar que el fondo está intacto. El pueblo habla a través de las redes sociales, se comunica y se informa impulsado por la inteligencia artificial, ya sea en los supermercados, en las oficinas, las aulas o en el cuarto de al lado. La democracia está viva en la ansiedad por expresarse y en la angustia por cómo se expresan los otros.

La democracia está a salvo, solo tenemos que ajustar la convivencia, el diálogo y la mirada.

El problema es que es nuestra la responsabilidad, no del sistema.

Dora Moneta

DNI 3.605.083

Educación y justicia

Basta echar una mirada a cualquier país con buena calidad de vida para darse cuenta de que una buena educación y un sistema judicial sólido, eficiente e independiente son el factor común de todo progreso. Desafortunadamente, en la Argentina desde hace 25 años o más ambas condiciones han sido abiertamente desatendidas y sigue siendo así.

Cabe preguntarse si esto ha sido (y es) fruto de la desidia u obedece a cierta funcionalidad al gobierno de turno.

Noel Gibson

noel.g.gibson@gmail.com

La mordida

Toda la estructura burocrática del Estado funciona en base a “la mordida”. Si por algún error hay una pieza que no participa, simplemente se hace un bypass y sigue la fiesta. Eso no ha cambiado, y luchar contra eso es cultural y muy difícil, sería como un cambio genético.

Juan Manuel Peire

DNI 4.536.362

En la Red Facebook

El ataque a legisladores de Minnesota

“Eso es lo que generan los discursos de odio que tanto escuchamos”- Pepe Flores

“El terrorismo interno de EE.UU. ¿ A quién le van a echar culpa ? ¡A los inmigrantes!”- Oscar Maroño

“La violencia está desatada en el mundo entero...” -Ana Scheffer