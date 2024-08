Cartas de lectores: Ficha limpia, duda, Grabois

Escuchar

Ficha limpia

Es a mi criterio absolutamente necesario instrumentar de una vez la “ficha limpia” y la eliminación de las listas sábana. Resulta inadmisible que sin estos dos instrumentos se deslicen en las propuestas electorales personajes nefastos e impresentables. Asimismo, es a esta altura imprescindible establecer un examen de idoneidad, ya que es triste encontrarse recurrentemente con inútiles robando en cargos públicos, e inmorales causando daños que rara vez se reparan. No estará de más tampoco un análisis de sus vidas privadas (que ellos mismos eligen hacer públicas, con lo que no se violaría ninguna privacidad), ya que quien no es capaz de manejar adecuadamente una familia (célula básica de una sociedad) lejos estará de manejar la cosa pública sin teñirla de sus falencias.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Duda

¿El amigo del expresidente Fernández todavía seguirá comiendo pochoclos?

¿O se habrá atorado?

Juan Zenón Santillán

DNI 17.902.492

Grabois

Grabois declaró que Alberto Fernández es un inmoral pero que “lo volvería a votar” (sic). Con el mayor de los respetos, vermut con papas fritas y good show.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

La condena a Moreno

La condena a Guillermo Moreno a tres años de prisión por manipular datos en el Indec resultó ser un tanto exigua. El año pasado, Luis D’Elía manifestó una frase trascendental: “Moreno hablaba con los empresarios con una pistola 9 milímetros en la mesa” (fuente: la nacion, 19 abril 2023). Si la Justicia hubiera actuado correctamente, tendría que haberlo llamado a declarar, para comprobar la veracidad de sus dichos. Y de confirmarse... la sentencia hubiese sido más severa y menos generosa.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Primera violencia

Quisiera dirigirme a los legisladores de nuestro país que apoyan y defienden la mayor y primera violencia de género que un ser humano puede padecer: la agresión a una niña o niño por nacer y a la mujer que es inducida a abortar. Hay un tema ideológico que no les deja reconocer la realidad. Es un ejemplo perfecto del cinismo de quienes en pleno siglo XXI no consideran que el aborto sea una verdadera violencia de género. Los invito a que vean algún video de un aborto, donde las imágenes muestran claramente esta agresión física y psicológica. Es la primera violencia de género hacia la mujer y hacia el ser humano más indefenso. El aborto es una agresión que le produce la muerte al niño y el síndrome postaborto a la mujer que lo realiza. Son 100% hechos de violencia de género.

No a la violencia de género ni física ni psicológica. ¿Quién determina en qué momento de la vida un ser humano es víctima de ella?

Marie S. de Grimaux

mariesdegrimaux@gmail.com

Hipocresía

Es espantoso lo que está sucediendo en Venezuela. Me alegré mucho por la condena enérgica de nuestro presidente por el resultado mentiroso, expuesto por Maduro, de las elecciones. Lo que también condeno es la hipocresía de algunos periodistas y políticos, al tratar de igualar esa dictadura bolivariana con la guerra que libraron nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad contra el terrorismo que azotó a nuestro país. Les comento a esos periodistas que ese terrorismo además mató niños, sindicalistas, civiles… ¿o es que no investigaron? Yo creería que sí, pero no entiendo por qué no hacen más hincapié en eso. No quiero pensar mal. O sea: se libró una batalla ordenada por el Ejecutivo contra un ejército (como ellos se hacían llamar en sus manuales) terrorista para justamente no padecer como Venezuela. Entonces, señores periodistas (algunos), los tildé de hipócritas pues creo que ustedes preferirán ese adjetivo antes que decirles que son incompetentes o malos investigadores de lo que realmente sucedió en nuestro país. También debo hacer mención a un diario de poco tiraje que siempre me acusa de negacionista por afirmar que nuestros soldados combatieron por órdenes y no como los terroristas, que lo hicieron por su propia decisión. La idea de Santucho era matar de entrada a por lo menos a 1000 ciudadanos. ¿Ese diario estaría apoyando las ejecuciones que está efectuando Maduro junto a La Cámpora? Los Maduro y los terroristas argentinos vienen del mismo palo. Repito, me cansé de las hipocresías. Gracias a los que combatieron para seguir siendo una república libre; es hora de que el pueblo les agradezca, y a los que siguen presos por unos jueces prevaricadores que se les dé la libertad inmediata.

Lucrecia Astiz

lookguillermina@yahoo.com.ar

Aporte

En los últimos días, la palabra de nuestro expresidente Mauricio Macri, expresada en medios televisivos y radiales, me ha reconfortado. Al menos, en mis últimos años de vida, puedo señalar un político de cara limpia y fehaciente actitud de servicio. Macri sabe poner el hombro al actual gobierno sin perder identidad de oposición responsable. Auténtico y sin dobleces en su discurso público y privado, respetuoso en su crítica constructiva, supo durante su gobierno abrirnos las puertas a una Argentina de la cual en su momento sentimos orgullo. Cuidó su investidura sin altanería, atento a no dejar de lado la palabra culta y fundamentada en sus discursos y entrevistas. Nos integró al mundo representándonos sin poner su persona en primer plano. Aun en medio de dificultades, trató de abarcar todas las áreas de gobierno, a través del control de gestión en su equipo. Reconoce actualmente integrantes que se alejaron, pero no los desacredita, acepta con altura las disidencias. Por su valioso aporte a nuestra patria le pido que no se aleje, necesitamos el oxígeno de su presencia frente al aire viciado que desprende la política de siempre. Recordando su frase “se aprende más de los errores que de los aciertos”... Me pregunto si los argentinos podremos madurar de una vez, para nunca más equivocar el camino.

Cecilia Rodríguez Moncalvo

DNI 6.401.375

En la Red Facebook

Conflicto mapuche: ordenan desalojar una zona del Parque Nacional Los Alerces que fue usurpada en 2020

“¿Hasta cuándo? Los llamados mapuches no son argentinos. Más de una vez quemaron nuestra bandera; nos odian”- Américo Vallejos

“¡Presos!”- Rolando Horwitz

L os textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION