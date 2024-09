Cartas de lectores: Ficha limpia, las PASO, beneficios

Escuchar

Ficha limpia

¡Qué mal que está la sociedad! Tener que discutir un proyecto de ficha limpia para ser candidato en las elecciones y ser aprobado. Debería ser una condición sine qua non para acceder a un cargo de funcionario de la Nación.

Raúl Sánchez

rsrmotorola@gmail.com

Las PASO

En su carta de ayer, el lector Vidal Bazterrica celebra la implementación de la “ficha limpia”, que junto con la boleta única de papel serán filtros útiles para limpiar la oferta electoral. Sugiero a la comisión del Congreso a cargo de la reforma que evalúen la eliminación de las inútiles PASO y los aportes estatales, dejando a los políticos liberados para recaudar fondos obligándolos a conquistar adhesiones en sus distritos. Cada uno se gana lo suyo como pueda.

Teófilo Jaralambides

teo.jaralambides@gmail.com

Beneficios

Lo que acaba de expresar Lousteau respecto de los beneficios personales que tendrían los legisladores radicales por haber votado a favor del veto a la ley de movilidad jubilatoria es de extrema gravedad. Espero que este señor tenga las pruebas suficientes para probarlo en la Justicia y que no sea una vez más “pura palabrería barata” a lo que nos tiene acostumbrados Martín Lousteau desde sus tiempos kirchneristas hasta ser presidente de la UCR. ¡Cuántos cambios! ¿No?

Mauricio Balumelli

DNI 14 .013.037

Aerolíneas I

Estimo que los que más saben sobre la aerolínea de bandera son los empleados de la compañía; saben dónde están los cuellos de botella, los sectores en que se pueden reducir gastos, cuáles son los empleados idóneos, los ñoquis y las mochilas; dónde introducir mejoras y demás. Si esto es así, suena terriblemente ridículo que se hagan asambleas para ver cómo incordiar y amargarle la vida a la mayor cantidad de pasajeros, en lugar de hacer asambleas para armar una hoja de ruta con las mejores propuestas e ideas que puedan aportar para presentársela al Gobierno, demostrando que la empresa no solo puede ser viable, sino incluso rentable. De no poder concretarse esto último, creo que la compañía no debe ser privatizada, sino desguazada, para que la o las nuevas empresas que vengan a cubrir los servicios que Aerolíneas no cubre no tengan que heredar las prebendas, derechos adquiridos y regulaciones que la hicieron inviable. Seguramente los empleados idóneos conseguirán su lugar en las nuevas compañías.

Ernesto Hammar

DNI 4.181.496

Aerolíneas II

Se recibe con beneplácito la noticia de que la ministra Patricia Bullrich ha denunciado penalmente a Pablo Biró, a raíz de las advertencias realizadas por este dirigente tras las huelgas que afectaron a miles de usuarios del transporte aéreo. Biró encarna el tipo de liderazgo que no debería tener cabida en la conducción de los sindicatos argentinos. El paro del miércoles es un claro ejemplo de acciones que, lejos de beneficiar a los ciudadanos, los perjudican directamente. Esta dinámica es lamentable y evidencia la necesidad de un cambio en la cultura sindical, donde las decisiones deben priorizar el bienestar de la población. Es fundamental que en aras de un nuevo gobierno los dirigentes sindicales asuman una responsabilidad más acorde con las necesidades de los trabajadores y usuarios, buscando siempre el diálogo y el entendimiento. Solo así podremos construir un sistema que verdaderamente represente los intereses de todos los argentinos.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

¿Héroes?

Es un absurdo total cómo se confunden las expresiones. Todos sabemos que héroes fueron, son y serán nuestros hermanos que perdieron la vida en Malvinas y los que volvieron de ellas tras haber defendido nuestro territorio. También llamaría héroes a los que acompañaron a San Martín, Belgrano, Güemes, etc. Pero me parece una barbaridad que se tilde héroes a un grupo de 87 personas que en lo único que piensan es en sí mismas. Y encima se las premie con un asado en la residencia de Olivos. Por favor, cumplan con su trabajo, que todos les pagamos, sin esperar “premio” alguno.

Norberto H. Delfino

DNI 4.538.749

Atropellada

El lunes pasado, al salir del Instituto de Diagnóstico y Tratamiento, Larrea y Marcelo T. de Alvear, a las 18, luego de una sesión de rehabilitación, me encontraba en la vereda esperando que el semáforo me diera luz blanca para cruzar cuando del lado izquierdo se aproximó a gran velocidad una chica en bicicleta, sin casco, que venía en sentido contrario al de la calle Marcelo T. de Alvear. Con la gente que estaba para cruzar la calle la detuvimos, pero no advertí que del lado derecho venía a mucha velocidad otro ciclista, también sin casco, que no me dio tiempo para nada. Fui atropellada y sufrí golpes en los brazos, piernas y uno muy fuerte en la cabeza, por la caída. El ciclista se fue, y la gente me ayudó a levantarme (no pude decirles gracias a todos los que me socorrieron) Ingresé nuevamente al instituto, directo a la guardia, acompañada por un señor de seguridad, donde me indicaron hacer una tomografía de la cabeza. Por suerte estoy bien, con dolores en el cuerpo. Agradezco a todo el personal del establecimiento por su excelente atención. Y al jefe de gobierno de la ciudad le pido que reglamente la senda de bicicletas, y que de paso no se permita que por ellas circulen motociclistas, que las utilizan para adelantarse o eludir los semáforos. Soy un caso más de muchos, con la diferencia de que otras personas han sufrido rotura de huesos y de cadera. Somos peatones, nadie hace nada para cuidarnos y con frecuencia no se observan policías por ningún lado. Soy una jubilada de 65 años.

Rosa Judith Bunchicoff

DNI 13.048.417

Colapinto

Franco Colapinto: mi mejor deseo es que puedas mantener los pies sobre la tierra y seguir el ejemplo del cuerpo técnico de la Scaloneta. Serios, educados, trabajadores, sin soberbia. No te dejes endiosar por los que hacen negocio, ellos nunca pagan las consecuencias. En tu profesión, el más grande, Juan Manuel Fangio, decía: “Hay que intentar ser el mejor, pero nunca creerse el mejor”.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

En la Red Facebook

Anuncian que el Gobierno trabaja para que empresas privadas operen la aerolínea estatal

“Exactamente lo que voté”- Javier Ibáñez

“Es tremendo que gocen de tantos privilegios en una empresa que da pérdidas”- José Luis Dávila

“Ojalá el Congreso no la privatice como ya se hizo antes y fue un desastre”- Sergio Mosca

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION