Cartas de lectores: Ficha limpia, plazos legales, compras sin IVA

Ficha limpia

La ratificación de la condena de Cristina Kirchner es un importante avance para impartir justicia en una megacausa de corrupción. Pero mientras la Corte Suprema decide la apelación, para que la Justicia siga avanzando es necesario sancionar la ley de ficha limpia, que prohíbe que los condenados en segunda instancia por delitos de corrupción puedan presentarse a cargos públicos electivos. Es conveniente destacar que los legisladores que se opongan a este proyecto de ley –que se empezará a tratar el próximo miércoles– son cómplices de los corruptos y no merecen ser representantes del pueblo. Y para terminar de impartir justicia y reparar el daño generado es necesario que los jueces dispongan que la plata robada pueda volver al pueblo, aplicando el DNU de Mauricio Macri sobre extinción de dominio.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Plazos legales

En círculos periodísticos se comentó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene plazos para decidir en forma definitiva sobre la causa Vialidad y que lo haría para marzo de 2026. En palabras más vulgares. quedaría a piacere, por lo que su decisión podría dormir el sueño de los justos. Lo cierto es que si bien no existe un plazo regulado por una norma específica para que la Corte se expida, a diferencia de los tribunales inferiores, afirmar que no tiene plazo, es falso. En el caso de la Corte Suprema, el plazo es la razonabilidad y la justicia, para que dicho fallo entre en vigor en forma oportuna y sin dilaciones. Recordemos que el expresidente Alfonsín ordenó el Juicio a las Juntas, extremadamente complicado y engorroso, donde declararon casi mil testigos, que comenzó en abril de 1985 y terminó en diciembre del mismo año (8 meses). Si la Corte Suprema de la Nación se decide por aplicar el Preámbulo de la Constitución nacional, que manda “afianzar la justicia, consolidar la paz interior...”, estaría en condiciones de dictar un fallo ejemplificador y contundente en un plazo razonablemente breve, como lo fue el dictado por la Cámara Federal de Casación. Hablar de marzo de 2026 es un despropósito que resultaría ilegal e ilegítimo. No se debe especular con la salud de un pueblo hambriento de justicia, donde dos magistrados (el fiscal Luciani y el juez Gustavo Hornos) propiciaron una pena de 12 años de prisión por asociación ilícita, aun mayor que los 6 años impuestos.

Javier Ugarte

DNI 8.209.890

Compras sin IVA

Los libertarios afirman: “Lo que prometió Javier Milei en campaña lo está cumpliendo”. Lo expresado por sus seguidores resulta ser una verdad a medias. El Compre sin IVA consistía en restituir a los jubilados el 21% en la compra de productos de la canasta básica abonada con tarjeta de débito (si el precio era de 100, con el descuento costaba 79). Dicho plan fue implementado por Sergio Massa durante el gobierno de Alberto Fernández. En aquella oportunidad, Javier Milei, siendo diputado nacional, manifestó su conformidad con el programa lanzado por el entonces ministro de Economía, argumentando que era favorable “devolverle el dinero en forma directa al contribuyente”. Vale recordar que días después de su triunfo electoral, mantuvo una entrevista con el canal TN en A dos voces (22/11/2023). En dicho programa adelantó su compromiso de mantener la reducción del IVA. Luego les aclaró a los periodistas: “A la gente no se la toca, caerá el ajuste sobre los gastos de la política y vamos a bajar el gasto público por otro lado”.

Pero parece haber cambiado de idea. Para sorpresa de muchos, comenzó el año 2024 y no hubo más descuentos.

Han transcurrido 11 meses y no hay noticias de que se vaya a implementar nuevamente. Sr. Presidente, recuerde que ¡lo prometido es deuda!

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Aberración jurídica

Se acercan las Fiestas y serán las número 17 que pasamos con mi marido preso. Combatió a la guerrilla en los 70 con 24 años siendo teniente del Ejército Argentino y fue juzgado por “lesa”, obteniendo como premio tres condenas a cadena perpetua. Mi vida no ha sido fácil: en 2000 me echaron de una universidad privada porque fue detenido en Italia por las razones mencionadas. En el mismo año, y por ese motivo, me echaron de un hospital público de CABA (soy profesional) de un cargo ganado por concurso de antecedentes y oposición. En 2013 mi esposo se escapó de la cárcel donde lo tenían como prisionero y eso me costó que me jubilaran en otro hospital (aprendió en el Colegio Militar que si un soldado es tomado por el enemigo, debía huir…). Este año mi hijo sacerdote prestó un recinto para que se reúnan unos diputados de un partido político para conversar acerca de los prisioneros de guerra y la Iglesia Católica lo echó de una diócesis. Ahora es un exiliado religioso. Yo lo podré visitar donde esté; no así mi marido, que tiene pulsera electrónica.

Soy creyente y amo a Dios y a mi patria. Pero pregunto: ¿por eso debo sufrir tanto? ¿A nadie le importan tanto dolor e injusticia? ¿Existe la justicia en este país para los uniformados y sus familias o solo para la élite de la clase política? ¿Hasta cuándo viviremos esta persecución y oprobio siendo rechazados, en muchos casos por parte de la sociedad? ¿A alguien le importamos? La Argentina fue salvada de ser Venezuela, ¿eso lo tienen claro el pueblo y los jueces?

Estamos transitando los últimos años de vida. Tenemos tres nietos: mi marido no los conoció al nacer, por estar preso. Viven en otra provincia. Si ellos no vienen, él no puede visitarlos.

Reclamo con dolor e impotencia que alguien tenga en cuenta estas aberraciones jurídicas que se están cometiendo desde 2004 y que se terminen.

Marta Ravasi

DNI 6.379.779

Risas de sábado

Todos los sábados leo con deleite la columna de Carlos Reymundo Roberts. Valoro especialmente su sentido del humor para abordar temas políticos. Pero el artículo del sábado pasado, referido al Rolex de Cristina, superó a mi criterio a los anteriores. Estas líneas son para felicitarlo y agradecerle que –entre tanta desdicha– haya podido conseguir que me ría con ganas.

Jorge Wasserman

DNI 4.553.100

En la Red Facebook

La remoción de la imagen de Eva Perón del edificio de la avenida 9 de Julio “Me parece una idea acertada, tenemos que dejar el pasado y mirar para adelante” - Marcela Brizuela

“Excelente noticia” - Javier Montiveros

“Un mural con la imagen de La Libertad”- Hortensia Díaz

“¡Demolición!”- Olga Martínez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION