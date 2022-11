Cartas de lectores: Fin de fiesta, dudas por el censo, estafa a turistas

escuchar

Fin de fiesta

Hoy, en nuestro país, parece que los plazos se acortan ente la necesidad de transformaciones que ya no esperan. En este tiempo electoral urge el reclamo de los que aspiran a llegar a un cambio ante el fracaso rotundo de los actuales gobernantes, dentro de un clima enrarecido por la dispersión del poder de turno y la desfachatez de la corrupción que lo rodea. Son sectores diferentes los que ahora exigen esos cambios cuando, además, hay una oposición que ya ni siquiera entra en la estructura de los viejos partidos. Vemos cómo la gente se arrima o se aleja de los que se proponen para dirigir los nuevos gobiernos y lo hacen sin compromisos de perseverar en su adhesión y eso obliga, a veces, a cambiar las propuestas cuando se comprueba que los recitados gastados ya no se escuchan ni se creen. Nunca como ahora podemos hablar con certeza de la existencia de un hombre nuevo y de una nueva mujer, sabiendo que ya nada es igual a lo que era, hasta hace poco nomás. Y, por cierto, valoramos también que hay una sociedad consciente de que, si no hay reacción frente a los atropellos del poder, la batalla por la república está perdida.

Sofía Laferrère de Pinedo

DNI 0.495.590

Dudas por el censo

El 18 de mayo último se realizó el censo de población. Dentro de unos días se cumplirán 6 meses de ese importante evento. El 19 de mayo, o sea al día siguiente, se informó con una precisión envidiable que “somos 47.327.407 habitantes, de los cuales el 47,05% somos hombres, el 52,83% mujeres y el 0,12% ninguno de los anteriores”. Se nos prometió que 90 días después de aquella fecha se darían a conocer los resultados definitivos. A la fecha estos datos todavía no se conocen. Algunos malintencionados perspicaces dicen que esos datos no salen a la luz porque para ciertos municipios no les serían favorables por las implicancias económicas y políticas que tendrían. Por otra parte, las Naciones Unidas tuvieron tiempo para anunciar el martes pasado que la población mundial alcanzó los 8000 millones de habitantes, discriminados por países.

¿Se trata de un problema solo de eficiencia?

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

Estafa a turistas

El 4 de noviembre, el BCRA emitió una comunicación oficial que tiene como objetivo promover el gasto con tarjeta de los turistas que visiten la Argentina mediante la aplicación de un tipo de cambio preferencial, dólar MEP, dólar Bolsa. Para hacer corta la historia, las entidades operadoras de las tarjetas de crédito y/o bancos emisores de las tarjetas deberán comprar bonos y venderlos a través de agentes de bolsa y con plazos para hacerlo. ¿Es posible imaginar semejante dislate, imposible de instrumentar? Otra estafa moral de este gobierno. No les basta estafarnos a los argentinos, van por los extranjeros que visitan de buena fe nuestro país, muchos ya han gastado y no podrán acceder a este mecanismo. Que sigan la impericia, el descrédito y el engaño. Los turistas, de primera mano, verán que nos convertimos en un cambalache, todos lloramos y gran parte de los argentinos no comen, no afanan y somos giles. Es lo mismo el que labura, el que cura y el que está fuera de la ley.

Isabel Selasco

DNI 13.699.371

Ascensos militares

La falta de consideración o de respeto del Senado hacia las Fuerzas Armadas es otra muestra más de la decadencia de la política argentina. En 40 años de democracia no se había visto tanta miseria humana. Un año entero considerando los pliegos de ascenso de los oficiales superiores de la FF.AA., que antes eran firmados de puño y letra por quien ejerce la presidencia de la Nación, para interferir en los procedimientos y las instituciones e incluso de los deseos del propio Presidente. Y quienes vetan los ascensos son incapaces de exhibir las causas de esta “discriminación”. Una demora injustificable, una evaluación por parte de organismos que ni siquiera pertenecen al Estado, canallesca y con visos de investigaciones de inteligencia propias de Estados totalitarios y autocráticos que merecerían una investigación judicial. Hoy no siento más que vergüenza e indignación por el inmerecido maltrato hacia los hombres de las Fuerzas Armadas que han luchado desde el inicio de nuestra historia como nación en los múltiples frentes que la política les asignó, y de los que muchas veces no se hicieron responsables.

GB (R.) Claudio Eugenio Amieva Correa

DNI 12.233.337

Opus Dei

He leído últimamente varias notas de ese diario que incluyen reportajes a exmiembros del Opus Dei en las que relatan historias realmente dramáticas. Por otro lado, he conocido –y conozco– a muchas personas que son profundamente felices por su pertenencia a esa entidad y afirman que haber conocido al Opus Dei les abrió grandes horizontes en su vida humana y espiritual, a la vez que les significó una gran ayuda en su interminable empeño por ser mejores personas. Sería interesante que la nacion publique también alguna nota que incluya algún reportaje a tales personas.

Juan Bautista Matienzo

DNI 8.573.230

Jubilaciones

Sabemos de las múltiples formas de privilegios en las jubilaciones percibidas por muchos miles de argentinos que no contemplan a los que aportaron durante 35 o 40 años. Desde obtenerlas con 55 años de edad y menos de 30 años de aportes hasta cobrar el 100% del último sueldo. Hoy, a nivel nacional, la Anses administra el grupo general (los ciudadanos de a pie), 7 regímenes especiales y 88 diferenciales. Hay además 13 provinciales que administran, por ejemplo, 26 regímenes municipales diferentes, entre otros. En total suman más de 200, o sea, a cientos de miles de personas que tienen una “ley a medida”. Si bien es un tema complejo en el que se reflejan situaciones distintas, las preguntas son: ¿con qué justicia se condena a la pobreza a la mayoría y a otros se los trata diferente?, ¿no somos todos iguales ante la ley?, ¿quién paga la diferencia? Los que cumplieron durante 35 o 40 años con sus aportes y cobran el 52% del último sueldo (con suerte), claro. Si se habla de ajuste, ¿por qué no empezar por los poderes del Estado y los funcionarios, políticos y acomodados?

Horacio Durán

DNI 10.795.424

En la Red Facebook

Mundial de Qatar: tres municipios bonaerenses dan asueto por el debut de la Argentina

“Circo para todos y tapar la catastrófica situación en que está el país. El tema es que acá no hay pan, solo circo”- Gladys Causarano

“Ahí tienen la diferencia con los países serios. En países serios se labura, sea lo que sea”- Mariano Porcile

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION