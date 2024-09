Cartas de lectores: Fórmula, falta de memoria, sistema jubilatorio

Escuchar

Fórmula

La mejor fórmula de ajuste es que no haya inflación. Que los gobiernos respeten los aportes de los que trabajaron décadas para que ellos, los políticos, puedan ocupar los lugares que ocupan. Honestidad, austeridad y justicia y salimos de esta. Y los vivos que repartieron lo que no les pertenece al menos que no cobren los millones que cobran.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Falta de memoria

Escucho que un exministro de Economía declara, casi alegremente, que la cuarentena por Covid se extendió con fines electoralistas. Uno de los males que nos aquejan a los argentinos es la falta de memoria, lo cual, con el transcurrir del tiempo, nos hace naturalizar barbaridades. Aunque sea en nombre de quienes no pudimos ni siquiera despedir a nuestros seres queridos, sería un buen ejercicio recordar los nombres de toda esta gente cómplice (miembros del gabinete de Alberto Fernández, Ginés González García, etcétera) ya que dentro de un tiempo, casi con seguridad, los veremos nuevamente figurando en listas electorales.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Sistema jubilatorio

Excelente el artículo de Claudio Zuchovicki “No hay cosa más satisfactoria que repartir plata… pero de otros”, publicado el domingo pasado. El sistema jubilatorio de reparto está en crisis en todos los países, pero especialmente agudizado en la Argentina por las irresponsables moratorias. Si nuestros legisladores realmente desean hacer un aporte a la situación de los jubilados lo pueden hacer muy fácilmente; cerrando el edificio del Congreso y trabajando, gracias a la tecnología, desde la comodidad de sus hogares, como ya lo hacen miles de trabajadores. Además de los significativos ahorros que ello implica, los ciudadanos podemos monitorear fácilmente, a través de internet, la labor de nuestros representantes. Otra contribución es posible lograr mediante el ahorro de asesores. Que cada legislador tenga todos los que necesite, pero que los abone de su bolsillo. Finalmente, los legisladores deberían analizar el modelo de Uruguay, que tenía un sistema similar al argentino y logró reorganizarlo.

Juan C. Zampatti Maida

DNI 6.176.622

Impacto ambiental

El 31 de agosto se publicó un artículo referido a la preocupación de la Iglesia Católica por una obra que favorece a Vaca Muerta. El obispo de Rawson planteó al gobernador Torres, de Chubut, si ha tenido en cuenta analizar los riesgos ambientales que podrían acarrear las obras proyectadas por YPF y Petronas para exportar la producción de petróleo y gas producido en Vaca Muerta, Río Negro, consistentes en un oleoducto y gasoducto hasta la costa atlántica atravesando Chubut y un importante complejo de obras en el puerto rionegrino de Punta Colorada, sobre el Golfo San Matías, que incluye la construcción de 20 tanques de almacenamiento de petróleo de una capacidad de un millón de metros cúbicos. El diputado por Chubut Miguel Ángel Pichetto hizo un comentario al respecto sobre los obispos de la Patagonia, diciendo que “se oponen al oleoducto, al gasoducto y a todo lo que significa trabajo. Parece que quieren más pobreza y menos oportunidades para la gente, están en contra del progreso y el desarrollo”. Nada más lejos de la realidad, los obispos quieren trabajo y el progreso de la gente, pero también quieren que las fuentes de trabajo respeten el medio ambiente, sabiendo que este respeto acarrea mayores costos de la producción y consecuentemente disminución de las ganancias. Las grandes inversiones, amparadas en el RIGI, permiten la exportación de beneficios a las casas matrices y estas buscarán los menores costos de producción, que no siempre contemplan fehacientemente los riesgos ambientales. El diputado Pichetto parece preocuparse por no perder un importante ingreso de recursos para su provincia en lo inmediato; los obispos patagónicos miran más allá, no se oponen a las inversiones, pero plantean que los proyectos no deben hipotecar la tierra y el agua, piden que se escuche a la gente y “que exista un diálogo transparente, no audiencias públicas que son obras de teatro con actores pagos”. Las reservas de gas y petróleo se agotan, las empresas se retiran, los daños ambientales quedan, son irreversibles, los sufren las poblaciones y la biodiversidad de la zona. Esto es lo que piden los obispos patagónicos tener en cuenta, para que no ocurra.

Alberto Luis de Urquiza

aldeurquiza@gmail.com

Submarinistas

Ayer se conmemoró el Día del Submarinista, ocasión propicia para recordar a los 44 fallecidos en el ARA San Juan. En aquellos momentos dramáticos les dediqué unos versos titulados “Las tumbas de los submarinistas no tienen flores”. Una de sus estrofas decía: “El Señor desde su altura / la Cruz del Sur ha dejado /en límpido cielo sureño / para que vele el eterno sueño /de los que abajo han quedado / confirmando su bravura / Arriba, blanca espuma se rompiera / por el viento sacudida / con el azul del cielo va jugando / y de la Patria va mostrando / con belleza y sin medida /el color de su bandera”.

Con mis ya casi 94 años, soy uno de los mayores tripulantes que quedan de los viejos “tarantinos”.

Jorge Alberto Acuña

Capitán de navío

DNI 5.129.791

Sueño olímpico

El sueño olímpico finalmente se hizo realidad para 40.000 personas de 110 países que pudieron correr de noche por la misma ruta de la maratón olímpica. El Marathon Pour Tous hizo posible que por primera vez en la historia atletas no profesionales pudieran participar de un juego olímpico, con el regalo de hacerlo en la mágica ciudad de París. Había gente muy joven, otros no tanto, muchos experimentados y otros con menos experiencia. Se palpitaba y respiraba en el aire la alegría de todos ellos de estar allí, donde los grandes atletas corrieron unas horas antes y donde volverían a correr al día siguiente por la misma ruta. Miles de acompañantes aclamamos a cada corredor, entre ellos, mi hermana, en su llegada. El espíritu olímpico estuvo presente. No importó hacer un buen tiempo, lo importante fue vivir ese momento, llegar a la explanada de Les Invalides, mirar la ciudad iluminada y ver la sonrisa de todos. París fue una fiesta, y el Marathon Pour Tous, una fantástica e inolvidable experiencia para todos. Le agradezco a mi hermana haber compartido ese momento único e irrepetible.

Mariana Bodmer

DNI 16.785.794

