escuchar

Frase que falta

A cada una de las auspiciosas promesas de campaña del ministro/candidato Sergio Massa les estaría faltando una frase concluyente: “... medidas que no pudimos, no quisimos o no supimos implementar en estos cuatro años que estuvimos en el poder”.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Hacer el bien

Recuerdo las palabras pronunciadas en una alocución del 6 de junio de 1988 del entonces papa, ahora San Juan Pablo ll: “La libertad es ciertamente un derecho humano irrenunciable y básico, pero que ella no se caracteriza por el poder elegir el mal, sino por la posibilidad de hacer responsablemente el bien, reconocido y deseado como tal”.

Creo que nos sería de provecho considerarlas en estos momentos que estamos viviendo en nuestra querida Argentina.

Horacio Murga

DNI 4.583.474

Insumos médicos

Tenía una operación de lentes intraoculares de origen estadounidense programada para el jueves 24 de agosto. Dos días antes se suspendió hasta nuevo aviso por falta de insumos, que están en la Aduana Argentina, pero como el Gobierno no entrega los dólares al importador no se liberan. Ahora leo que se suspenden las tomografías computadas con contraste, tan importantes muchas veces para detectar y prevenir el cáncer, por problemas también de importación .

Reaccionen, señores gobernantes, cada vez hay más enojados que van a votar a Milei, aunque para algunos sea una lotería .

Cristián Bacigaluppi

cristian@bacigaluppi.com

Tarifazo de AySA

Sobre el 150% de aumento del mes de diciembre de 2022, AySA aumentó en agosto un 300% su tarifa.

Estamos hablando de un aumento acumulativo de 500% en ocho meses y sería importante que alguien de la empresa explique o justifique este aumento desproporcionado. No sabemos si aún puede seguir escalando. Por otro lado, estamos hablando de un aumento fijo y general sobre una tarifa plana, dado que el servicio de agua no tiene medidor individual. Se cobra por metro cuadrado de vivienda, como si eso fuera un indicio de consumo.

Es indispensable que se coloquen estos medidores si realmente se pretende optimizar la administración de la empresa y el recurso natural, y no solamente recaudar. Caso contrario, para el usuario cuesta lo mismo dejar las canillas abiertas que cerradas. Si no lo hace es por una cuestión de educación y conciencia. Sin embargo, es deber principal del Estado proteger la escasez de este recurso natural. Y es legítimo que el consumidor pague estrictamente lo que consume.

Carolina Rawson

DNI 12.491.898

Mentiras

El ministro Massa llegó al colmo de la mentira a los ciudadanos argentinos. Primero, produce una devaluación del 22%. Después, le echa la culpa al FMI, pero diciendo que le habían pedido que fuera del 50% y que él, con sus buenos oficios, logró que fuera la mitad. Luego va, le pide fondos frescos al FMI para pagar las deudas al mismo FMI, a Qatar y a la CAF y termina con un plan “platita para todos” para conseguir votos diciendo que lo hace para reparar los efectos nocivos de la devaluación a la que fue obligado. Toda una gran mentira de este experto en el engaño, pero que fue desenmascarado en las recientes PASO. Ojalá algún día la patria se lo demande.

Jesús M.Silveyra

DNI 11.045.065

Aguja

Entrevistado por el periodista uruguayo Luis Alberto Carballo, el humorista Dady Brieva –refiriéndose a la situación socioeconómica de la Argentina– contestó escuetamente: “No me mueve la aguja a mí. Yo estoy bien; es literal, yo estoy bien económicamente”. Por su tono y su actitud, me resultó inevitable leer el subtexto de esta declaración, leer entrelíneas, y lo traduciría así: “Yo estoy bien, y es lo único que me importa. Si el resto la pasa mal, no es mi problema”. Su absoluta falta de tacto, de empatía, habla pésimo de un artista popular, que si está “bien” es gracias al público que pagó durante años las entradas para verlo arriba de un escenario, y que también ve su programa en el canal oficialista C5N. Ya había dado claras muestras de su insensibilidad en varias ocasiones, como cuando dijo en 2020: “Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio”, atropellando a quienes se manifestaban pacíficamente en contra de este gobierno.

No tiene filtro Brieva a la hora de expresar su odio a quienes no piensan como él.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Mínima

¿Cuándo por favor, justicia? ¿Cuándo nos toca salir del amargo desfasaje que sufrimos los jubilados fuera de la mínima? Habiendo cumplido con más de 30 años de genuinos aportes, nos encontramos perdidos ante tanta injusticia e inaceptable chatura de nuestros ingresos.

Antonio Britti

DNI 8.591.025

Crear, no destruir

Esquina de Arenales y Montevideo, frente al 1596 de Arenales, triángulo de verde con plantas rodeado de un muy lindo ligustro y reja, que servían de valla para impedir el acceso a personas y, sobre todo, a perros. Hace unas semanas llegó gente de la comuna 2 y cortó tres cuartas partes del ligustro, eliminó unas flores plantadas especialmente (y cuidadas por el encargado del edificio que las enfrentaba), puso una precaria cerca de cintas de 40 cm y se fue. ¿Por qué hicieron eso? Nadie lo sabe. Y jamás volvieron para arreglar lo que habían destruido. ¿Por qué se destruyen rincones lindos y simpáticos, del que los turistas tomaban fotos? No sé, pero quizás es la pulsión nuestra de tirar abajo lo que está bien, de eliminar antes que crear, de distribuir antes que generar.

Habría que estudiar esta tendencia destructiva que tenemos. Y las autoridades de la comuna 2 tendrían que tomar nota.

Ing. Conrado D. J. Estol

cestol@gmail.com

En la Red Facebook

Pese a la crisis, el empleo público crece en todo el país y suma 148 empleados por día

“Peor gobierno de la democracia... sin dudas”- Eduardo Harrison

“Pero lo hacen a propósito, por las elecciones. Cuando asuma el nuevo presidente y comience a despedir a la gente pasa a ser malo. Estrategia K”- Laura González

“Noticia ilustrativa de hoy 29 [por ayer], Día del Ñoqui”- Patricia Mística Serrana

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION