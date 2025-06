Cartas de lectores: Fue justicia, imagen lamentable, motivo

Fue justicia

Tras años de demanda y espera, se hizo justicia. En un hecho histórico, Cristina Fernández de Kirchner es la primera presidente de la democracia en ir presa con condena firme. La decisión de la Corte no borra el daño causado ni trae motivos de festejo, pues la desidia y el abandono derivados de la corrupción tienen consecuencias fatales que seguiremos pagando por generaciones. Pero representa un límite para quienes se creen impunes y piensan que con el poder vale todo. El fallo llegó luego de un debido proceso, con instancias legales respetadas y pruebas suficientes que dejaron en evidencia la corrupción sistemática.

Que quede claro: no se trata de revancha ni persecución, se trata de justicia. Seguramente no faltarán movilizaciones, medidas de fuerza y acusaciones de “lawfare”. Pero Cristina no es una “fusilada que vive”, sino una delincuente condenada, que irá presa. Y con su condena, pagará parte del daño causado. Fue justicia.

Enzo Scaletta

DNI 40.731.894

Imagen lamentable

La imagen lamentable de Cristina Kirchner bailando y saludando desde el balcón a su militancia después de ser condenada contrasta con la seriedad que dieron jueces, fiscales y la Corte Suprema de terminar con la impunidad del poder, queriendo demostrar al mundo que de ahora en más habrá seguridad jurídica en el país para que de una vez por todas vengan a invertir nuevos capitales extranjeros que tanto se necesitan.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Motivo

Cristina Kirchner, cual Circe rediviva, sabe que el micrófono es su herramienta para hechizar a sus seguidores. Por eso hace uso y abuso de él. Sin embargo, un oyente atento descubre algunos aspectos de su discurso que parece no haber advertido. Ante la reciente condena por corrupción, ella alega en su defensa que los jueces que la juzgaron son corruptos como forma de invalidar sus decisiones, ya que no son moralmente aptos para juzgarla. Sin embargo, la expresidenta jamás declara no ser corrupta como motivo de la improcedencia de la condena, argumento que para cualquier acusado común debería ser la razón fundamental de su defensa, y que ella no considera relevante, reconociendo implícitamente esa acusación.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

Dignidad

Me robó ahorros de más de 10 años en una AFJP. Me robó devolución de impuestos por compras en el exterior. Me robó dinero a diario producto de la emisión inmoral. Me robó libertades elementales en pandemia. También la libertad de decidir en qué invertir mi dinero. Me robó calidad de vida en muchos sentidos, y calidad de bienes públicos, deteriorados hasta no merecer dicho nombre. Me robó salud mental, que tuve que pagar a un alto costo. Me robó relaciones, que nunca volvieron a ser iguales.

El martes pasado, mientras usted convocaba a la gente porque no tenía la entereza ni las agallas de soportar su condena sola, mi hija estudiaba con las pocas energías que le quedaban tras una larga jornada escolar. La dignidad no nos la pudo robar a mí y a los míos, señora.

Germán R. Giudici

DNI 21.109.451

Prisión domiciliaria

Cristina Fernández de Kirchner fue firmemente condenada por corrupción por la Corte Suprema. Nada más y nada menos que por robarle a la República Argentina cuantiosas sumas de dinero. Como se los define, ladrones públicos. En razón de la legislación vigente, por ser mayor de 70 años, puede obtener el beneficio de prisión domiciliaria. Definir cuál es el lugar donde debería estar prisionera durante seis años es de capital importancia. En mi opinión, no debe ser en la residencia que posee en el barrio de Constitución. Es una zona de intenso tránsito de personas y transporte público, lo que facilitará la concentración permanente de sus seguidores, con los riesgos y dificultades que ello representa, ocasionando enormes inconvenientes a quienes quieran, con todo derecho, circular libremente. Además de eventuales daños materiales a comerciantes y vecinos del área, como ocurrió con TN y Canal 13.

Cristina, de no ser posible su encarcelación en algún penal federal, debería estar presa los próximos seis años en su domicilio de El Calafate, Santa Cruz, en donde no alteraría significativamente el ritmo de tan linda ciudad, y es el domicilio declarado en su documento.

Carlos Monti Viviani

DNI 4.379.358

Un mensaje claro

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no puede cumplir su suave condena en prisión domiciliaria. La expresidenta malversó y robó impuestos, educación, jubilaciones (usurpó las AFJP), salud y trabajo (el cepo de comercio exterior con las DJAI me impidió y a muchos más trabajar libremente por cuatro años). De la misma manera que los oficiales de las FF.AA. tuvieron que cumplir sus sentencias en prisiones comunes y militares por crímenes de lesa humanidad, la expresidenta debe cumplir esta tibia sentencia en prisión.

Es hora, y una oportunidad única de dar un mensaje claro y contundente a la corrupción: delinquir es cárcel.

Richard A. Christensen

richard.christensen.58@gmail.com

Nada que festejar

Finalmente llegó el día de la condena a la expresidenta Cristina F. de Kirchner y empezamos a ver los memes, los chistes, etc,: nada me hizo reír. Al contrario. Adhiero totalmente a lo expresado por Mauricio Macri: “No deja de ser un día triste sabiendo de la destrucción que esto significó para el país, no nos da motivos para celebrar nada”. Pero sí hay motivo para felicitar al trabajo impecable de la Justicia que culminó con este fallo histórico. Que este sea el “Nunca más” de 2025.

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

En la Red Facebook

Heterogénea reacción de los gobernadores ante la condena a Cristina Kirchner

“Así como ahora guardan silencio con Milei, cuidando su puestito”- Susana Roldán

“Basta de tibios peronistas, hay que jugársela muchachos”- Jorge Castillo

“Los peronistas acompañan hasta la puerta del cementerio y después continúa solita, te dan la pala, ¡eso sí! Es una máxima del peronismo, que ella ninguneó, hablando mal, irrespetuosamente del líder y creador del Partido Justicialista. Ella no es peronista”- Analía Fritz

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)