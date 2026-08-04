Cartas de lectores: Generar confianza, costo de las PASO, paro docente

Generar confianza

Argentina está haciendo un enorme esfuerzo para recuperar estabilidad económica después de décadas de inflación y desequilibrios. Las diferencias entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel son legítimas. También lo es que los funcionarios defiendan sus posiciones. Pero al país le convendría que esas diferencias se procesaran institucionalmente y no mediante una escalada pública de agravios. Quienes llevamos muchos años produciendo e invirtiendo sabemos que para volver a invertir no alcanza con buenos números económicos. Hace falta confiar en que las reglas permanecerán. Argentina necesita ahora algo quizá más difícil que bajar la inflación: construir confianza durante varios años consecutivos. La estabilidad fiscal y monetaria es fundamental. También lo son la seguridad jurídica, el respeto institucional y el diálogo político. Después de tantos años de inestabilidad, sería una pena que la política pusiera en riesgo la confianza que tanto esfuerzo está costando reconstruir.

José Gangoni

jose@gangoni.com.ar

Costo de las PASO

Conforme la informacion brindada por las autoridades nacionales, el costo de las PASO que se están tratando de eliminar sería de unos 250 millones de dólares. SI ese monto en cambio se destinara a la construcción de viviendas económicas -que buena falta hacen- a un costo de US$ 20.000 cada una, se podrían construir unas 12.500, que albergarían unas 50.000 personas. Pienso que sería bueno preguntarle a los diputados y senadores qué destino prefieren darle a ese dinero, si gastarlo en las PASO o construir viviendas.

Ernesto H. Perasso

ehperasso@gmail.com

Paro docente

Se reanuda el ciclo lectivo y nuevamente con paro docente. Tomando como rehenes a los alumnos, los docentes decidieron suspender las clases de ayer gracias a las cuales tienen trabajo: un pésimo ejemplo y un incierto futuro para nuestra juventud.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2009@gmail.com

Gracias Arturo

Gracias Arturo Pérez-Reverte por tu aclaración sobre tus dichos sobre la Selección Argentina y el Mundial. El que te ha leído y conoce tus amores hacia esta patria sabe de tus buenas intenciones. De todas maneras, y con el mayor de los respetos, deseo expresar lo que ya he sostenido en muchas ocasiones, y de hecho me gustaría saber tu opinión al respecto. Hablar de argentinos es como hablar de los americanos. ¿Recuerdan la canción de Alberto Cortez? Somos tantos, y tan diferentes, que hablar de los argentinos en su totalidad es una falta de respeto hacia la gente del interior del país. La referencia solo a los argentinos dista mucho de ser el arquetipo de toda una Nacion, de hecho así se muestra por error en la película Homo Argentum. Hablar de un estadounidense de Alaska y pensar que se parece a un jubilado de Florida es como comparar a un santacruceño con un porteño. Vaya igualmente aquí mi pequeño homenaje al Sr. Messi. Sin dudas ejemplo de la argentinidad que todos deseamos en su conjunto.

Rafael Martínez de Sanzo

Rafa.desanzo@gmial.com

Zafio

Soy un lector asiduo de los artículos de Arturo Pérez-Reverte, por ello me ha sorprendido que haya necesitado escribir una columna a toda página (“El día que odié a la Argentina”) para tratar de justificar lo injustificable. En su mensaje en la “cloaca digital”, como él mismo la llama, ha utilizado, para denigrar a la Selección Argentina, la palabra “zafio”, que quiere decir grosero, tosco, inculto, sucio, etc., cuando podía haberla sustituido por el simple y no tan agresivo concepto de “comportamiento errado”. La diferencia está entre el odio y el amor y Pérez-Reverte, en este caso puntual, se dejó llevar por la manada antiargentina que desató la final del mundial.

Víctor Zajdenberg

viczaj2@yahoo.com.ar

Afrenta

Coincido en un todo con la carta publicada por Horacio Lynch (“Cristina y la ONU”), y agrego que parece una afrenta a los argentinos que alguien, tras quedar demostrada la administración fraudulenta en perjuicio del Estado ejerciendo el cargo más importante del país, pueda revisar dicha condena. Espero, con esperanza, que este caso -en el que el funcionario público de mayor nivel ha sido condenado por corrupción- sea siempre recordado por todo aquel que ejerza tan importante cargo, sea quien sea.

Miguel Martin y Herrera

mmyh61@gmail.com

Cobro por duplicado

Deploro el proceder de la Municipalidad de Morón, que, al parecer en complicidad con la empresa Edenor, cobra por duplicado a los vecinos el servicio del alumbrado público. En efecto, pagamos la tasa por servicios generales, que incluye el alumbrado público, y además la prestadora Edenor factura en las boletas del servicio eléctrico un ítem separado por el mismo servicio. Este proceder contraviene las expresas indicaciones que en su momento emitió el gobierno nacional conminando a los municipios a no cobrar estos cargos a todas luces ilegítimos. Contrasta la actitud del gobierno municipal de Morón, donde resido, con la del municipio de Tres de Febrero, donde ejerzo mi actividad comercial, ya que en este último estos cargos no se aplican.

Eduardo G. Zaretzky

coneduar@hotmail.com

En la Red Facebook

Ctera, La agrupación que impulsa el paro docente reúne a los gremios más fuertes y tiene a Baradel como referente

“No aprendemos más, un país no se pone en marcha parando la educación, ¡cuando lo van a entender!” -Rosana Longo

“¡Porque no protestaron en las vacaciones! Siempre se joden los chicos” - Maria Florencia Carci

¡No le hacen bien a nadie! Sólo a algunos sindicalistas que siguen engordando su patrimonio o el de sus testaferros - Marta La Rocca