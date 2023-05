Cartas de lectores: Gobierno bipolar, ardid demográfico, otro despilfarro

escuchar

Gobierno bipolar

En el discurso del jueves pasado, la vicepresidenta demonizó nuevamente al FMI. Por el otro lado, Massa (virtual presidente en ejercicio) se reúne con Giorgieva para que el FMI otorgue fondos frescos del orden de 10.000 millones de dólares.

Es la forma más explícita de un gobierno bipolar.

Remigio Ehrentraut

DNI 18.106.849

Ardid demográfico

Los populismos del mundo, en especial los latinoamericanos, han desarrollado todo tipo de artimañas para asegurarse el voto bajo sistemas seudodemocráticos. Una de ellas es el intercambio demográfico favorable, promoviendo la “importación” de poblaciones vulnerables de países vecinos, a los que otorga nacionalidad instantánea y una miríada de beneficios y subsidios que en sus países no reciben, asegurando sus votos futuros. Simultáneamente, impulsa la “exportación” de miles y miles de jóvenes seguramente liberales, democráticos, hacia países que les abren la posibilidad de progresar. Es matemática demográfica, sumas y restas, así de simple. Esto se completa con restricciones crecientes a los votantes del exterior y así se completa el círculo perverso: importo votantes populistas y exporto votantes democráticos. Ejemplo más claro: Venezuela.

Hay que parar ya mismo este intercambio espurio de esclavos por seres libres.

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

Otro despilfarro

Más allá del disparate que significó la compra de un avión presidencial en un país con casi 50% de pobres (!), el ministro de Economía, en lugar de honrar su puesto, que obviamente no merece, “estrena” el avión con comitiva K incluida. ¿Cuánto le cuesta al país este paseo? ¿Por qué se incluye en la comitiva a un familiar K que nada sabe de economía? ¿Quién responde por este despilfarro absurdo?

Carlos Malaret

DNI 12.931.153

Sin excluidos

Según se informa, el flamante arzobispo de Buenos Aires “se identifica con el pensamiento de una Iglesia pobre para los pobres”. (la nacion 27/5/23). Sin embargo, la Iglesia Católica no excluye a nadie e invita a todos a pertenecer a ella. Esa frase deja fuera de la Iglesia a una gran parte de la feligresía. Por suerte no es el espíritu del Evangelio ni el de Cristo. Jesús tenía amigos ricos, como Marta, María y Lázaro. Lo sabemos porque eran dueños de un sepulcro y en aquellos tiempos era un signo de riqueza. También Zaqueo y otras figuras del Evangelio eran ricos. Hubo santos ricos, como San Luis Rey y, entre nosotros, Enrique Shaw, en proceso de canonización. Si la riqueza es un impedimento para alcanzar la gloria eterna, Jesús nos dice que no vino a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Y lo más importante: Jesús vino para todos, a redimirnos y a salvarnos. Somos todos llamados a la santidad. En varios pasajes del Nuevo Testamento está escrito que “Dios no hace acepción de personas”. (Hechos 10-28; Romanos 2-11; Gálatas 26.)

César González Guerrico

cgonzalezguerrico@hotmail.com

Gol mal anulado

Tengo 56 años, soy de la ciudad de La Plata e hincha de Gimnasia y Esgrima. Teniendo en cuenta los referís que arbitraron los partidos en el final del último torneo que culminaron en la no clasificación para la Copa Libertadores de América y, con ello, la pérdida de cientos de miles de dólares, tan necesarios para una institución literalmente quebrada económicamente como la nuestra, quisiera preguntarles a la AFA, la AAA, la FIFA, la Conmebol y el Ministerio de Turismo y Deportes qué posición van a asumir ante el vergonzoso arbitraje del sábado pasado en el partido entre GELP y Sarmiento de Junín. ¿No amerita alguna actitud engrandecedora por parte de la entidad que rige el referato argentino que, ante semejante error reglamentario y para no quedar en ridículo ante el mundo futbolístico, asumir oficialmente la equivocación cometida? ¿O todo esto “caerá en saco roto”? ¿Quién se lo tiene que solicitar: la AFA, la FIFA o el gobierno de turno? ¿Alguno de ellos escuchó las declaraciones del árbitro de campo? ¿Les parecen correctas? ¿La Argentina sigue yendo a contramano?

Empecemos de una vez por todas a ser personas de bien, respetando al prójimo. ¿Al victimario se lo trata como una víctima? ¿Se le pregunta si está enojado? Y la gente de Gimnasia ¿a quién le importa? ¿Cientos de miles de personas amargadas un par de días por la reiterada necedad contra GELP de tres o cuatro personas y nadie se hace cargo? Si esto es así, entonces aceptaré que estas líneas caigan en saco roto.

Julio César Politano

DNI 18.440.765

Telepase

En estos tiempos en que el Gobierno quiere fomentar el turismo y tenemos frecuentes fines de semana largos, es mucha la gente que viaja a la costa.

En mi caso, viajo regularmente por la Autovía 2. Tengo el Telepase automático, que funcionaba con casillas diferenciadas. Esto permitía evitar largas filas mientras les daban el vuelto a los que pagaban en efectivo. Desde hace un tiempo las casillas están unificadas, con el lógico perjuicio y la casi inutilidad de tener el Telepase. Me pregunto qué habrá pasado que solo quedó una casilla para tal fin. ¿Quién se beneficia con esta nueva modalidad? ¿Alguien me lo podría explicar?

Gloria von Grolman

gloriagallo1@gmail.com

Gestión en San Miguel

Coincido con la lectora que afirmó que las gestiones de Joaquín de la Torre y Jaime Méndez en el partido de San Miguel han sido muy buenas. Junto con Aldo Rico, fueron los mejores intendentes de los últimos 40 años. A Aldo Rico le debemos, entre otras cosas, las columnas del alumbrado público que todavía tenemos (las luminarias); que en 2001 en nuestro partido no hubiera saqueos, y que iniciara el corredor aeróbico. Aún quedan calles de tierra. Reconquista entre Pardo y Corrientes se asfaltó a fines de 2022. En esa zona no hay cloacas ni agua corriente.

María Eugenia Varela

DNI 10.425.206

