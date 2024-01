escuchar

Golpes sindicales

Hubo un tiempo en que los golpes militares interrumpían los gobiernos democráticos.

Ahora, y desde hace muchos años, es tiempo de golpes sindicales que intentan interrumpir, desalentar o desestabilizar a cualquier gobierno que no sea peronista.

¿El argumento? Defensa de la democracia, la justicia social, etcétera. La razón verdadera es que son los “nuevos ricos” del país y no van a aceptar que les quiten sus privilegios y manejos.

Aunque no la veamos la Argentina llora, es un país cansado, con hambre, con atraso. ¿Por qué no dejan que un gobierno nuevo “comience” a gobernar? Van solo 45 días...

Clara Halac

claryhalac@hotmail.com

Indignante

Ver al gobernador de Buenos Aires a las risas caminando durante un paro, a horas de crímenes ocurridos en la provincia que gobierna y de los que no ha acusado responsabilidad... es indignante. Imagino que no cobrará el día de ayer, ni él ni nadie. La ausencia de respeto a las instituciones, que ha sido la bandera de estos ultimos años, genera vergüenza. Espero que este burdo intento de mantener la corrupción reinante caiga por su propio peso. Somos muchos los que soñamos con una Argentina en libertad.

Mariano Olivero

olicabeza@gmail.com

A Uma

Querida Uma, me siento con el corazón pesado y lleno de tristeza al pensar en lo injusto e incomprensible de lo que te ha sucedido. En solo nueve años de vida habías llenado el mundo que te rodeaba de sonrisas, alegría y esperanza. Ahora tu luz se apagó prematuramente, dejando un vacío irreemplazable en los corazones de quienes te conocieron. Es difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar el dolor que siento. La vida es un regalo valioso, y a tu corta edad, te merecías tener la oportunidad de explorar, aprender y crecer en un ambiente seguro y lleno de amor. Mi corazón se rompe al pensar en todo lo que te han arrebatado de forma injusta y violenta. Pero quiero que sepas que tu memoria vivirá siempre en nuestros corazones. Aunque no estés físicamente presente, tu espíritu y tu amor perdurarán en la sonrisa de los que te amaron, en los recuerdos compartidos y en el inmenso impacto que dejaste en quienes tuvieron el privilegio de conocerte. Deseo que encuentres paz en tus nuevos caminos y que nunca olvides lo mucho que has sido amada. Aunque la vida presente muchos desafíos que no podemos entender, prometo luchar por un mundo en el que ningún niño tenga que enfrentar el horror de un destino tan injusto como el tuyo. Buscaremos justicia.

Descansa en paz. Tu vida fue corta, pero tu huella será eterna.

María Alejandra Muchart

DNI 14.466.531

Funerales

En su libro Liderazgo, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani cuenta que instaló un lema en su gestión: “Bodas a discreción, Funerales obligatorios”, norma que adoptó de su padre, entendiendo que los funerales son difíciles, y es ahí donde te necesitan, donde tu presencia tiene mayor significado.

Y estableció que en todo funeral de Nueva York hubiera un representante de la ciudad, que no solo asistiera, sino que se hiciera notar, que hablara y consolara a los familiares de las víctimas.

Bienvenida norma, mis condolencias a los familiares de Uma, y mi reconocimiento a Patricia Bullrich y Victoria Villarruel por el gesto.

Vicente A. Costa

DNI 14.232.097

El peor mal

Hay un debate sobre el déficit y los haberes de los jubilados. Todos parecen tener razón. Pero hay que eliminar la emisión, y así combatiremos el peor de los males: la inflación. El tema podría resolverse si se diferenciaran a los que aportaron, para que cobren su jubilación, y a los que no aportaron, para que perciban un subsidio. Además sería justo.

Hugo Carassai

DNI 6.552.242

Médicos

Cada vez escasean más los médicos especialistas argentinos. ¿Por qué? Muchos años de estudio (7-10) y formación de posgrado (3-4 años mal remunerados) para luego ejercer una actividad sacrificada y poco redituable. Por otra parte, producto del “todavía” buen nivel asistencial y académico es que muchos extranjeros, especialmente de América Latina, vienen a formarse en el pre y posgrado. Como médicos es nuestra vocación y deber asistir y transmitir nuestros conocimientos a todos. No importa la nacionalidad, raza, credo, etcétera. Pero todo esto tiene un costo. Las universidades deben ser aranceladas para los extranjeros. Nuestras residencias mejor pagas para que no queden cargos vacíos (como ocurre actualmente). Sí son ocupadas por extranjeros, bienvenidos, pero que una vez terminada su formación no se vayan. El especialista lógicamente reconocido. Por otra parte, durante toda nuestra vida hospitalaria hemos atendido extranjeros en forma gratuita, con recursos del Estado y desinteresadamente con la dedicación que merecen. Esto, tanto en urgencias como en consultas y prácticas programadas que vienen a realizar aquí “gratis”, pues en su país deben pagarlas. Esto también tiene un alto costo. La reciprocidad no existe. Creo que es hora de rever todo esto, lo que nos dará más recursos para formar más profesionales (argentinos o no) y cubrir las actuales y futuras necesidades del país.

Roberto A. Votta

DNI 11.478.463

Medicamentos

Soy afiliado al PAMI y paciente diabético tipo 2. Mi médico me recetó, además de la metformina, un medicamento con empagliflozina, que cuesta por mes el 80% de mi jubilación, y el PAMI no me lo acepta para aplicar un descuento. Para hacerlo me exige exámenes que acrediten “enfermedad cardiovascular establecida o nefropatía diabética”. Es un medicamento que ayuda a prevenir estas cardiopatías y nefropatías. Es decir, PAMI me niega el acceso a una medicación que en mi caso es preventiva a menos que ya tenga la enfermedad. Rara concepción de la medicina preventiva. Por cierto, los números “cierran”. Un paciente con estos problemas de salud vivirá unos 12 años menos que el promedio. ¿Para qué gastar en salud si podemos lograr que la gente viva menos?

José N. Saracco

DNI 7.609.088

En la Red Facebook

Pablo Moyano: “Esta ley de reforma laboral la escribió Mercado Libre”

“Lo único que importa es mantener sus privilegios. Los trabajadores son la excusa”- Daniel V. González

“¡Se acaba la joda!”- Noemí Santillán

“¿De la pobreza y de la inseguridad no hablan?” -Carolina Manquelet

“¡Entonces es buena!”- Daniel López

