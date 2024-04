Cartas de lectores: Complicidad, vergüenza, pago por asistencia

Escuchar

Vergüenza

El aumento de sueldos que se han autootorgado los senadores es a todas luces desubicado, poco empático e inmoral. Los dos primeros adjetivos ni falta hace explicarlos. ¿Cómo puede haber un organismo que tenga la autoridad, capacidad jurídica de regularse sus propios salarios? Eso es insólito. No ocurre ni en un club de barrio.

Señor Presidente, Poder Judicial, pueblo argentino: hay que terminar ya con esta vergüenza, bajar esos sueldos y anular la posibilidad legal de hacerlo ahora y en el futuro.

Santiago de Achával

DNI 14.043.957

Pago por asistencia

La última reunión del Senado, donde sus “honorables” senadores se incrementaron más del doble sus dietas, generó muchas críticas. El senador Luis Juez la definió con gran dignidad que fue un hecho bochornoso. Máxime si se tiene en cuenta la gestión de los legisladores. Algunos no saben lo que se va a tratar o no presentan ningún proyecto de ley en las poquísimas reuniones efectivas que tienen durante su mandato. Por ello sugiero, para evitar situaciones enojosas como las vividas, que se les abone como dieta un monto a determinar por hora de asistencia real a las reuniones, con algunos alicientes si presentan algún proyecto de ley que se apruebe como muestra de la productividad de su actividad. Por supuesto es inadmisible que tengan asesores contratados, que en general superan los 30 por cada uno de ellos. Si necesitaran algún tipo de asesoramiento para algún tema específico, cada uno debería contratarlo a su cargo.

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

Parroquias

Dos cartas de lectores llamaron mi atención la semana pasada, la del señor Ignacio de Nevares el 19/4 y la del señor Norberto Giletta el 21/4. Tituladas “Inseguridad” y “Amenazas y agresiones”, respectivamente. En ambos casos la inseguridad frente a las parroquias del Socorro y de las Esclavas de María frente a la Plaza Vicente López fue el tema en cuestión. Es cierto que la gente que acude a recibir un plato de comida, ya sea para el desayuno o el almuerzo, seguramente sea el único plato de comida digno que se les brinda en esos lugares. Es lógico que (como era costumbre en otras épocas en las escuelas) no hagan fila india y tomen distancia, para recibir su porción, en silencio y sin luchar por ese lugar, ya que es gente que no solo no tiene recursos, sino que viven en la pobreza más absoluta en que los ha dejado la sociedad con las erróneas políticas sociales aplicadas desde que el mundo es mundo. Es cierto que el gobierno municipal debería ayudar a poner orden en estas situaciones, ya que no están capacitados para brindar alimento a la gente necesitada como lo hace la iglesia con mucho empeño. Curas, monjas y laicos hacen esfuerzos indecibles por brindar la necesidad básica de dar de comer, también en el Socorro se les brindan baños y duchas para que un poco de dignidad pueda hacer mejores personas a esa “corte de los milagros” que a diario lucha por sobrevivir. Cuando solo miramos nuestro metro cuadrado, es lógico que moleste este tipo de actitud, pero, si por un segundo pensáramos en ponernos en su lugar, seguramente brotaría algo de comprensión y misericordia por la que podríamos evitar este tipo de situaciones. En ellos hay una minoría en la que no valen las reglas de convivencia, ni los buenos modales ni el comportamiento adecuado; estos son la excepción. El resto es gente que quiere pasar desapercibida, que está en su miseria sin alternativa de superarse para tener una vida mejor. Sugiero que solo por un día ofrezcan su ayuda en esos comedores y vivan el amor y la dedicación con que se los trata, allí vuelven a ser seres humanos tratados como tales. Es por eso y por el hambre que acuden a los comedores que brindan las parroquias generosamente y con tremendo esfuerzo.

Javier Fernández Madero

DNI 12.254.400

Multa

Vayan mis sinceras felicitaciones al intendente de General Conesa, en Río Negro. Me alegro de que haya detectado que mi vehículo transitaba a 75 km por hora (en zona de 60 km/h sin marcar) mientras esquivaba baches, banquinas sin señalizar, guanacos en las banquinas y en la calzada, etcétera. Pido disculpas si estaba más atento al desastre que son sus rutas y no al velocímetro, sin dudas es culpa mía. Veo que está sumamente preocupado por la seguridad de los turistas y se lo agradezco de corazón. Le pido que no se preocupe, en esta semana le pagaré la multa “por exceso de velocidad”. El estrés por circular por sus pésimas rutas lo veré con un profesional de la salud. Ese “dinerillo” que entrará a sus arcas estoy seguro de que lo utilizará, como todo intendente en cuyo distrito hay rutas en desastroso estado, en su arreglo, para poder viajar seguro. Eso es lo que me deja tranquilo. Pagaré

la multa sin recelos, sabiendo que ustedes se preocupan mucho por el bienestar de los automovilistas.

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

En la Red

Facebook

Uruguay: impuestos, atraso cambiario y un “problema feliz” detrás del costo de vida más alto de la región

El atraso cambiario es porque hay exceso de dólares proveniente de las inversiones. Eso va perjudicando a los exportadores - Carlos Gallelli

Dicen que están mejor que nosotros pero es relativo... tienen estabilidad y trabajo, que no es poco, pero lo demás... tan mal o peor que nosotros-Eduardo Origgi

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION