Cartas de lectores: Grabois, menores y redes, Ganancias

Grabois

Repudiable imagen del impresentable diputado “K” Juan Grabois, supuestamente durmiendo en plena cesión del Congreso. Pero, ¿realmente estaba durmiendo? Seguramente no, simplemente quiere mostrar su impertinencia e intolerancia con las instituciones democráticas e institucionales. El ámbito del Congreso le queda demasiado grande y su actitud no condice con este prestigioso lugar. Los argentinos no queremos seguir bancando y pagando sueldos a estos maleducados que no representan a nadie, y también deseamos que la Justicia accione rápidamente sobre la causa que lo expone sobre 40 comedores fantasmas.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Menores y redes

Australia prohibió el uso de redes para los menores de 16, una medida acertada, aunque sea difícil de fiscalizar. Por mi parte, creo que sería sano también que los menores de 14 no tuvieran acceso a teléfonos con internet, ya que eso los expone a peligros para los cuales no están aún preparados. Para ello, se deberían poner a la venta en el mercado teléfonos para menores que fueran sólo eso, teléfonos. Como el viejo Startac ... Eso permitiría a los padres o responsables estar en contacto con los menores, pero sin darles a éstos la posibilidad de acceso a sitios que aún no están listos para ver e interpretar. Además, es real el riesgo al que se exponen permanentemente de ser engañados o captados por personas inescrupulosas que pueden causarles graves daños. Y no se puede pasar por alto el tema de la pornografía y la violencia on line, Los chicos con dispositivos celulares propios consumen sitios para adultos sin ningún tipo de freno o fiscalización Y, claro está, no debería ni discutirse la posibilidad de que los menores concurran a las aulas de sus colegios o la escuelas con dispositivos celulares, lo que considero una distracción inaceptable y reñida con el concepto de aprendizaje. Es como si, en otros tiempos, un alumno hubiera ido al aula con un balero y se pasara la clase jugando ...

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Ganancias

Toda persona que conoce nuestra Constitución Nacional sabe que la jubilación no es el producto de un enriquecimiento personal sino del cumplimiento de un derecho constitucional, en concreto del artículo 14 bis de la propia Constitución Nacional, que reintegra -al momento de la jubilación- aportes realizados durante la vida laboral. La misma Corte Suprema y tribunales inferiores han coincidido en establecer que no se debe considerar a las jubilaciones como una “ganancia” para fines impositivos. Pues en ese caso, cabe preguntarse por qué hay jubilaciones que siguen sufriendo retenciones en concepto del pago de impuesto a las Ganancias. Está claro que aplicarle cualquier clase de impuestos a las jubilaciones es una acción arbitraria e injusta por parte del Estado.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

Aerolíneas

Es habitual leer y escuchar quejas respecto del mal servicio que, en general, presta la empresa del estado Aerolíneas Argentinas. Pero como todo en la vida, hasta que no le toca a uno, no se le da la importancia que tiene. Porque no solo me refiero a los ingentes fondos que le han sido provisto durante años a la misma con cargo al Tesoro Nacional, a través de nuestros impuestos. Sino a una pésima atención - más bien desatención - de esa empresa con los clientes. Hace varios días intento a través de la página web de la empresa realizar una simple operación de reserva de asiento. Imposible. Eso sí, ya me debitaron en la tarjeta de crédito el importe correspondiente y no logro que figure en la reserva. Estuve en tres oportunidades -más de 25 minutos cada vez- “colgado” en el número telefónico 51993555 y la opción correspondiente sin ser atendido. Eso sí, lo tragicómico es que al inicio le indican que al finalizar la llamada será derivado a una “encuesta de satisfacción”. Realmente es hora de liquidar esta empresa que fija tarifas exhorbitantes y no tiene personal profesional, sino burócratas. Va a ser más barato no solo dejar de tener una carga tributaria sino soportar un destrato de la ineficiente atención de esa compañía

José González Eiras

geiras@usa.net

Monoriel

La idea del jefe de gobierno porteño de evaluar la instalación de un monoriel aprovechando la traza de la avenida General Paz y de extender la red de subterráneos comenzando con la linea F es un proyecto que va en la dirección correcta si uno desea descongestionar el tránsito en la ciudad. Solo teniendo un transporte público eficiente y con opciones es como se desalienta realmente el uso de vehículos particulares. Las soluciones coyunturales como el Metrobus, que fue incorrectamente adaptado en ciertas avenidas de la ciudad sin el ancho necesario, dividió el espacio de tránsito con un resultado de suma cero. A esta idea deberá agregarse la creación de estacionamientos subterráneos para que quien llega a la periferia de la ciudad pueda dejar su vehículo. Quizás en un futuro también pueda combinarse ese monoriel con un desvío que permita el acceso al aeropuerto de Ezeiza como existe en las grandes urbes del mundo.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

Liderazgo

Disfruté de la final de polo en Palermo, con dos grandes equipos y la destreza en el manejo de caballos y tacos. Lo de Adolfito Cambiaso es de otro planeta, y lo felicito por seguir compitiendo en el primer nivel, y de jugar junto a sus familiares. Un ejemplo de deportista, de un liderazgo especial, y que sirva para que sea imitado por los amantes del deporte.

Miguel Martin y Herrera

DNI 14.525.621

En la Red Facebook

300 familias acuerdan prohibir el celular a los chicos hasta los 13 años

“Perfecto”-Clara Quinteros

“Como si a los 13 no recibieran nada.... Prohibición total en todos los colegios”-Mariel Ramellini

“Australia prohíbe el uso de redes para menores de 16 años por ley, así tienen que hacer”-Hugo Bj