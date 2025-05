Cartas de lectores: Hartos, mercadeo político, que decida la gente

Hartos

Hartos y con asco estamos los ciudadanos trabajadores y decentes al ver actuar a los políticos corruptos mentirosos y transversos éticos, sean del gobierno actual, con su triángulo de hierro, o la dañina oposición, siempre la culpa la tiene el otro. Se debe convocar urgentemente al pueblo a plebiscito para votar ficha limpia y en justicia con segunda sentencia firme y definitiva para encarcelar a los corruptos que le han robado al Estado nuestros impuestos, creando miseria económica y moral.

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail,com

Mercadeo político

Es necesario que quienes engruesan sus espacios políticos con traidores y comprados adviertan que alguna vez serán, a su vez, traicionados o vendidos. Porque el mercadeo en que se convirtió esa política donde todo vale es precisamente eso, que todo vale y no hay códigos a seguir por ni para nadie que juegue ese juego de ideales a conveniencia, donde el honor no existe y a ninguno le importa, porque ni Dios ni la patria demandaron jamás a nadie.

Rafael Mauro

rafaelmauro@hotmail.com

Que decida la gente

Mi indignación es profunda al ver que en el Senado se votó en contra de una ley que supone una reforma electoral que busca impedir que personas con condena en segunda instancia puedan postularse a cargos electivos. No puedo aceptar que las personas que han sido condenadas ocupen cargos públicos o sean nuestras figuras gobernantes. ¿Cómo es posible que ladrones y corruptos estén tomando decisiones para el futuro de nuestra nación? Esto es personal para mí. He visto los efectos devastadores de la corrupción en todos los niveles de gobierno y es intolerable. Los políticos que han sido condenados por corrupción no deben regresar a un cargo de poder. Por lo tanto, estoy solicitando que los ciudadanos tengan el derecho de votar por una ficha limpia.

Amparándome en la ley 25.432, que regula las figuras del referéndum y el plebiscito, hago un pedido simple pero poderoso: que los ciudadanos podamos elegir en una consulta popular por ficha limpia sí, si queremos decirles no a los corruptos. Sí a la integridad y transparencia. O ficha limpia no, si queremos que nos sigan gobernando delincuentes y ladrones, que utilizan los cargos públicos para sus propios intereses.

Es un pequeño paso en la dirección correcta, pero es un paso que debemos tomar.

María Paula Alonso

DNI 21.003.477

Fueron 35

Fueron 35 malhechores que sacudieron el país; fueron 35 los que decidieron que la vocación de ladrón es la más apta para acceder a un cargo en el Congreso.

Fueron 35 los que se encargaron de traicionar a toda una sociedad que, esperanzada, guardaba la ilusión de que se produjera un cambio trascendental en un suelo tan castigado durante tanto tiempo. Fueron 35 los que se rieron de millones de hombres y mujeres que, frente a la pantalla, no podían creer lo que veían, cuando miembros de la banda que asoló al país durante 20 años festejaban descaradamente el rechazo de una ley que los condenaba definitivamente. El robo y el saqueo forman parte del ADN de cada uno de ellos; la impunidad seguirá su curso. Es que para estos delirantes el delito es símbolo de virtud. Ya nada los frenará. En tanto, la buena gente seguirá padeciendo la arrogancia y la impunidad de esos 35 que, en forma perversa, arrojaron a la basura la posibilidad de un destino mejor. La luz aún no se divisa en un túnel donde 35 traidores a la patria se sienten a gusto. Sin embargo, no perdamos la esperanza de que algún día esa luz finalmente brillará.

Julio C. Borda

DNI 11.478.116

Innecesario

Si el Poder Judicial realmente fuera Justicia, como se lo llama habitualmente, no sería necesaria una ley de “ficha limpia”.

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

Cuentas

No sé cómo diseñan sus estrategias los políticos. Lo que me queda claro es que, como en el juego de la oca, estamos volviendo para atrás y olvidando quiénes son los ladrones de nuestro futuro. La pelea de La Libertad Avanza con Pro solo logrará que volvamos a los tres tercios de 2023, sin poder erradicar de cuajo el mal que nos trae miseria y pobreza desde hace décadas.

Hagan bien las cuentas por favor.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

Mal camino

“Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador...”. Estos versos escritos por Discépolo en 1934 hoy están más vigentes que nunca. Qué vergüenza, qué falta de dignidad. Los que votaron en contra de ficha limpia deberían explicar sus razones, porque los que trabajamos de sol a sol no entendemos que un político nos robe y siga en su cargo, o peor aún, que lo voten y le paguemos para que siga robando.

Creímos que nuestra amada Argentina podía cambiar; hoy, con estos pseudosenadores, vemos que nuestro esfuerzo es en vano y nos damos cuenta de que no vamos por buen camino.

Susana Juana Munichor

DNI 6.181.818

Destino

Ficha sucia aprobada. Después de esto, ¿qué nos habrá de deparar el destino? Seguramente nada bueno.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Complicidad

La frase “cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir” advierte sobre las posibles consecuencias de nuestros deseos, y les cae como anillo al dedo a los “honorables” cómplices que, con su voto, permitieron que ladrones y corruptos puedan acceder a cargos públicos y de alta relevancia. La sociedad argentina, ya exhausta de tantas decepciones, se lo sabrá recordar.

Carlos Alejandro Arteaga

DNI 10.736.136

Ruidos nocivos

Las personas que sufrimos algún grado de disminución de la audición sabemos lo difícil que es vivir así. La hipoacusia y la sordera avanzan y afectan a cada vez más personas de diferentes rangos etarios. Y no es casual que eso suceda con mayor frecuencia en las grandes ciudades altamente ruidosas. Hace falta un plan nacional de reducción de los ruidos de alta intensidad para morigerar esta problemática tan nociva. La contaminación sonora es un problema de salud pública que es muy poco tenido en cuenta.

Es hora de encarar este tema generando estrategias efectivas y campañas públicas de concientización contra aquello que enferma nuestra capacidad de audición. Y, en consecuencia, afecta también la comunicación interpersonal en la vida cotidiana.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Empresarios solicitan “un firme compromiso” de la política para volver a impulsar el proyecto ficha limpia

“Está perfecto, lo ilógico hubiera sido que saliera... empiecen a darse cuenta de que todos los políticos son iguales”- Gastón Picasso

“Mientras los que apoyan a la corrupción tengan el número, eso va a ser imposible; el paradigma debe cambiar en la nueva elección para que los delincuentes no tengan respaldo en el poder”- María Córdoba

