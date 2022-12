Cartas de lectores: Hermandad, del fútbol a la realidad, penas

escuchar

Hermandad

Es una pena que los argentinos solo podamos hermanarnos alrededor de una pelota de fútbol.

Rodolfo Blaquier

Del fútbol a la realidad

Nos conformamos con poco. La pobreza supera la que había en la gestión de Macri. Nadie se escandaliza. Hace dos semanas murió, aplastado por un camión, un niño que buscaba su comida en un basural de Paraná. A nadie le importó este hecho, que revela la espantosa indigencia. Hemos naturalizado nuestra decadencia, que, antes que económica, es cultural. Importan mucho más los goles de Messi. Por eso, no nos merecemos nada mejor. Aun cuando saliéramos campeones mundiales, la anestesia de los goles duraría –con mucho–un par de semanas. Luego nos esperaría, otra vez, la cruda realidad: la de ser una caricatura de país.

Juan Martín Molinari

Penas

La condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no puede ser más justa, son evidentes sus maniobras dolosas en el manejo de la cosa pública. Sin embargo, cuando uno compara las penas que se aplican a los militares y los motivos que se aducen para ello, los seis años impuestos a la vicepresidenta por haber esquilmado al Estado a través de obras que nunca se hicieron, obras inexistentes que habrán causado muertes y pérdidas económicas, sabe a poco. Hay oficiales y suboficiales del Ejército, agentes de la policía y guardiacárceles en el fondo de las escalas jerárquicas de sus fuerzas que han sido condenados a cadena perpetua o condenas de 15 o más años por el solo hecho de que “tenían que saber”. Los jueces también han sobreseído a exfuncionarios de primer nivel sin aplicar el mismo criterio que aplican a los militares, estos funcionarios deberían también saber ya que se codeaban con los manejos que hacían desde el más alto nivel del gobierno. Una vez más se demuestra que en la Justicia argentina la ley no se aplica a todos igualmente, con imparcialidad.

Florencio Olmos

Muertos por Covid

En la Argentina hubo 140.000 muertes por Covid. ¿Cuántas de ellas pudieron evitarse? ¿Cuántas por negligencia o manejos oscuros? ¿Los deudos no merecen saber la verdad? ¿Este tema no merece una investigación a fondo que revele las responsabilidades de funcionarios, políticos, empresarios y todos los que participaron en las decisiones tomadas? Yo quiero saber, porque murieron mis amigos C. y R. Tengo derecho a saber la verdad. Tantas veces el Presidente nos mintió, tantas veces la vicepresidenta nos mintió, tantos funcionarios nos mintieron, que no les creo nada. Quiero saber quiénes son los responsables de la muerte de miles de argentinos. Exijo a los fiscales de la República que investiguen.

Manuel Ruiz Irigoin

Piquete violento

Sábado 10 de diciembre, 18 horas. De regreso a mi domicilio, circulaba por la autopista La Plata-Buenos Aires, a la altura de Berazategui, cuando me sorprendió ver lo que parecía un árbol caído, con ramas y un hueco, y de golpe apareció un hombre con un bombo y varias otras personas desaforadas. Intenté seguir mi ruta, pero estas personas encerraron mi auto y lo empezaron a atacar con palos a los vidrios, los costados y los espejos. Lo destrozaron, pero por suerte pude seguir mi camino. Allí me di cuenta: era un piquete que se hacía este día en esa zona. Soy médica, y no entiendo cómo puedo ser, como trabajadora, atacada de esta manera. ¿Quién me defiende y me protege? Por favor, ¿qué autoridad nacional, provincial, municipal, de seguridad, etc. saldrá en mi defensa por el ataque y los daños que sufrí? Por suerte pude regresar a mi domicilio, porque los pacientes esperan. Esta vez, pude. No sé en el futuro.

Alicia G. Minotti

Tipos de dólar

Desde que tengo uso de razón, y a pesar de que somos expertos en camuflar o distorsionar tanto las situaciones como las palabras a fin de evitar su eventual impacto en nuestra psiquis, todos somos conscientes de que dependemos de los altibajos del dólar. En las interminables crisis económico-políticas surgen los “manosantas” (sin ofender al querido Alberto Olmedo) que aportan sus sabias soluciones (dolarización, bimonetización, etc.). ¿Cómo definirían el contexto actual y los “disparatados ajustes” (según base dólar) en la gran mayoría de las variables económicas? Hoy convivimos con distintos tipos de dólar, a saber: blue, MEP, turista, soja (I y II), Qatar, cripto, y otros servicios públicos y privados que “se cuelgan” sin justificación alguna. Y ahora apareció el dólar banana. Creo que han dejado afuera a los más importantes para la sociedad: dólar jubilado, dólar canasta básica, dólar pobres e indigentes, etc. Es hora de que, alguna vez, se ocupen de los más necesitados.

Marcos A. Machado

Anarquía en Retiro

Vemos publicidades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que dicen que la transformación no para. Cuando uno camina por la zona de Retiro, frente a las estaciones de trenes y de ómnibus, ve que eso no estaría sucediendo: las veredas están usurpadas por vendedores ambulantes, con todo tipo de mercaderías de dudosa procedencia, también se ve venta de comida de todo tipo con parrillas y choripanes, sin ningún tipo de control bromatológico, sin habilitaciones, y nadie paga impuestos. Es claro que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nadie quiere pagar el costo político de poner orden a semejante anarquía en la zona más cara de Buenos Aires, además de ser la puerta de entrada de muchos turistas. El populismo los puede. Sin embargo, ese costo político lo están pagando de todos modos, con aquellos ciudadanos de bien que pagamos impuestos y que pretendemos tener una ciudad limpia ordenada, segura y prolija.

Roberto Jorge Billinghurst

En la Red Facebook

Qatar 2022: la hinchada argentina que hace hablar al resto del mundo

“El argentino lleva el fútbol en la sangre… ¡es lo único que nos da alegría!”- Elsa Beatriz

“No traten de entendernos y mucho menos imitarnos. Somos únicos”- Julia Rodríguez

“Vamos, Argentina, el país está con ustedes”- Ángela María Masucci

