Pretender que la administración del presidente Milei resuelva en 80 días los problemas de un país decadente, producto de 80 años de gobiernos en los que, en mayor o menor medida, hubo desfalco, codicia y malversación, además de absurdo es infantil. No cabe duda de que quienes hoy levantan la voz buscando obstaculizar o desestabilizar el proyecto del Presidente, ya sean dirigentes políticos, sindicales o referentes sociales, solo buscan preservar sus privilegios, visto que permanecieron en sospechoso silencio frente a situaciones que ameritaban similares respuestas durante anteriores gobiernos. El desprestigio que algunos de ellos ostentan actualmente por actitudes como estas, sumado al estilo de vida que practican, habla por sí mismo. El nuevo gobierno debe desandar los caminos de la corrupción transitados en gran parte de los últimos 20 años, objetivo no menor, pues la corrupción se estableció en casi todos los estratos administrativos del país, tarea hábilmente manipulada por discursos emocionales y digitada por políticas populistas. Restablecer las bases para recuperar la Argentina que alguna vez tuvimos, y que hoy ambicionamos, es responsabilidad del Gobierno, darle las herramientas y el tiempo que necesita para lograrlo es responsabilidad de todos.

Miguel Budich

Injusticia

“Es peor y más vergonzoso cometer injusticia que padecerla”. Esto, que afirmaban los filósofos griegos hablando de la justicia, se puede aplicar al presidente Milei y la manifiesta injusticia que cometió al descalificar al doctor Ricardo López Murphy.

Martín Lagos

La crisis sanitaria

Los problemas, conflictos y dilemas que vivimos en el sistema de salud tienen muchas décadas, pero se han profundizado. Algunos vicios ya están naturalizados, y hoy adquieren visibilidad a través de las redes sociales y los medios. En un país con la mayor inflación del mundo, niveles inéditos de pobreza en constante ascenso e inseguridad alimentaria, entre otros factores de riesgo para la salud de la población, el “derecho a la salud” no admite una contestación gélida o una exposición retórica. No solo se trata del libre mercado en el negocio de la salud, que difiere en esencia de la venta de paquetes turísticos o electrodomésticos. El campo de la libertad es mucho más amplio, y su contrapeso es la responsabilidad. Salvo contadas excepciones, el déficit del sistema, en sus diferentes vertientes, es total (público y privado). En consecuencia, se necesitan medidas sensatas, aplicadas con coherencia y sensibilidad humanitaria, además de una ética del cuidado. En efecto, cuidar a los pacientes, a los médicos y al resto del equipo de salud. La realidad social tiene ribetes trágicos, está a la vista, y no tiene sentido pelearse con la verdad. Los médicos que tenemos conciencia moral sabemos que la situación da lugar a una carga o deber que implica un “imperativo categórico”, pues está por encima de cualquier ideología o teoría de gabinete. Nos hallamos frente a un panorama existencial que es desdichado, y urge abordarlo con decisión e inteligencia, ya que no admite más dilaciones.

Roberto M. Cataldi Amatriain

Presidente de la Academia Argentina de Ética en Medicina

Capacidad de diálogo

Poco tiempo después del fatal accidente aéreo en el que perdiera la vida José “Pepe” Estenssoro en Ecuador, el excelente periodista y amigo Germán Sopeña (también víctima de un mortal accidente aéreo en Roque Pérez) titulaba uno de sus fantásticos artículos en la nacion: “Necesitamos 100 hombres como Estenssoro”.

Este recuerdo me viene a la memoria y sirve para valorizar al ministro del Interior, Guillermo Francos, a quien conozco desde hace más de 40 años. Su capacidad de diálogo, su templanza y la defensa de sus principios y convicciones me podrían llevar a escribir un artículo como aquel de Germán Sopeña.

Horacio García Belsunce

Ruta 8

Por suerte, luego de más de 40 años del primer proyecto, se concluyó la doble vía de la ruta nacional N° 8 en la provincia de Buenos Aires desde Pilar hasta Pergamino ( 240 Kilómetros) y en verdad quedó excelente. Lo único que no se entiende es el motivo por el cual no se cortan el pasto ni los yuyos en cada banquina así como en la parte central que divide ambas vías, obviamente se cobran los peajes y las multas en cada sector donde hay cámaras. Aparte de quedar desprolijo y dar una sensación de abandono, lo más importante es el peligro de vida para todos los que la transitamos, puede salir un animal, un perro o un caballo que anden por allí, como sucede, y causar un lamentable accidente, sumado a los que diariamente suceden en la Argentina por el estado de abandono de las rutas .

En este caso quedó abandonada una vez finalizada e inaugurada. Algo más para lamentar.

Alejandro Bourse

Yo quiero silencio

Coincido con la carta de Ricardo Grether, es más, defiendo los eventos culturales, musicales, etc., que ofrece Buenos Aires. Son parte importante del valor de nuestra ciudad. Pero por favor, por respeto a nosotros como ciudadanos vecinos, no puede ser que la única opción sea huir de la ciudad o “no dormir” por los edificios vibrando al ritmo del constante bumbumbum que se siente en el pecho hasta empezado el próximo día. Si se necesita ese volumen, que los eventos sean lejos de la ciudad, donde no causen caos de circulación, estacionamiento ni ruidos molestos a los vecinos. Que todos disfruten lo que eligen, yo quiero silencio para mis noches, ya alcanza con el ruido habitual de automóviles, colectivos, trenes y aviones. No sumemos conciertos o lugares bailables a volumen insoportable. ¿Habrá alguien en el gobierno de la ciudad que defienda a los que pensamos así?

Erica Heidenreich

Ctera anunció un paro docente para el lunes 26 de febrero

“¿Después de 4 años de silencio salieron de la hibernación? Además de incorregibles, son patéticamente predecibles”- Julio Bengochea

“Pobres chicos, siembre pierden ellos. La Argentina, en decadencia en el tema educación”- Graciela Morlhiere

“Los bonaerenses pretenden llevar de la nariz a la Argentina”- Gladys Beatriz Arancibia Anzorena

