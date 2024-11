Cartas de lectores: Horrores, interés, bolsillo

Horrores

La condena a Cristina Fernández de Kirchner no hace otra cosa que confirmar “que el pueblo también se equivoca” y que debemos madurar como sociedad al elegir a nuestros representantes, para no cometer los “horrores” de todos estos años, que con tanto dolor y sacrificio estamos pagando para intentar llevar a la Argentina a una nueva dirección.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Interés

Lejos del apotegma del fundador de su partido de que “los únicos privilegiados son los niños”, nos enteramos acerca de las jubilaciones de privilegio que cobraba la doblemente condenada Cristina Fernández. El monto humilla a todos los argentinos de bien que trabajan. Lo más irritante es conocer los detalles de cómo se configuró esa cifra que supera los treinta mil dólares. Por ejemplo, hacer figurar su domicilio en el sur para incrementar sustancialmente lo cobrado es un dato que habla por sí solo. Esto –lo de las jubilaciones y los considerandos del fallo de la Justicia que la condenó– dejó en claro qué es lo único que le interesa a ella.

Héctor Guillermo Carta

DNI 11.478.530

Bolsillo

El Gobierno continúa derogando leyes, decretos y normas, algunas retrógradas y de la época del ñaupa. Me parece genial y espero que siga haciéndolo, pero lamentablemente estas medidas siguen sin reflejarse en beneficio de los bolsillos de los consumidores.

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

Caso Urribarri

Señor Presidente: el martes pasado sucedió un hecho que debería considerarse histórico y que usted podría (y debería) aprovechar para sumar 3 o 4 puntos más a su imagen positiva. La detención efectiva del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri podría interpretarse como que la Justicia, aunque sea tarde y haya tenido que soportar inconcebibles decisiones contrarias a la verdad (la fiscal que investigó al exgobernador debió someterse a un jury de enjuiciamiento que la destituyó por mal desempeño) llega al final de cuentas. Por suerte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la respuesta que dio el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que la destituyó y que rechazó el amparo interpuesto por la fiscal “carece de todo desarrollo argumentativo racional”. La valiente fiscal anticorrupción que enfrentó a “la sucia casta” en soledad hoy debería ser considerada por usted para cubrir una de las dos vacantes que a partir de diciembre habrá que proponer al Senado. Si usted retira los pliegos enviados –que merecieron muchos rechazos y objeciones– y reemplaza uno de ellos con el nombre de Cecilia Goyeneche no tenga dudas de que, además de fortalecer al superior tribunal con la mirada invalorable de una mujer valiente, estaría mejorando el humor social sobre su gestión, que según los últimos datos ha trepado al 55%.

Si a partir del martes, como se dijo, la Argentina es un poco mejor (con la detención de Urribarri), seguramente lo será aún más si usted postula a Cecilia Goyeneche.

¡Viva la Justicia, carajo!

Juan José de Guzmán

jjdeguz@gmail.com

Memoria selectiva

Escuchamos a la señora Cristina Fernández de Kirchner recordar la caída del gobierno ocurrida en diciembre de 2001, con 39 muertos. La expresidenta habló como si en ese momento ella hubiera sido una manifestante que se salvó y no un miembro de uno de los tres poderes del mismo país, y su esposo, un gobernador con influyente ascenso en la oposición que contribuyó, junto con otros políticos y funcionarios del entonces oficialismo, a darle un golpe para que ese gobierno finalmente cayera. Por otro lado, habría que recordarle a la señora otras tragedias que omite u olvida mencionar que lamentablemente enlutaron a muchas familias argentinas. Durante su gestión murieron 51 personas en el accidente de Once. Casi 200 personas durante la gestión del jefe de gobierno de CABA que apoyaron los Kirchner, en la tragedia de Cromañón. Una cifra que nunca sabremos pero que sería cercana a las 100 víctimas mortales en la inundación de La Plata, gobernada por un peronista que había sido exvicepresidente de su esposo y ungido luego por la señora como candidato a presidente en 2015.

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

VTV

Recientemente leí que hay un proyecto para dejar sin efecto el Control Técnico Vehicular. Considero que sería una excelente medida. En realidad, tomo ese control como un impuesto más a los muchos que uno abona por tener un automotor. En el precio, casi el 50% son impuestos, además hay que pagar impuestos para hacer la transferencia, patente, bienes personales y el costo de este control. En general los accidentes no son originados en falencias del vehículo, sino por el pésimo estado y señalización de las rutas y calles. Esto, además del costo, significa una pérdida de horas de trabajo para realizar un trámite que no conduce a nada. Me parece una excelente idea que se nos quite de encima este costo y la molestia que implica.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Carriles de autopista

En las autopistas de acceso a CABA y donde sea que haya autopistas de tres o más carriles, estos han sido ocupados por camiones que no respetan la obligación de ir por el carril derecho. Esto genera que los autos se concentren en los carriles de la izquierda, ocasionando un gran volumen de vehículos, y al mismo tiempo los carriles de la derecha están más libres, siendo aprovechados por vehículos que los utilizan como vías de sobrepaso. Esto hace que se desvirtúe el correcto uso de una autovía o autopista.

Así como existen mecanismos de control de velocidad, es necesario imponer los mismos controles con fotomultas para obligar a los camiones a circular por la derecha y al mismo tiempo establecer una mayor velocidad mínima sobre los carriles derechos, ya que muchas veces estos son tomados como caminos secundarios de paseo.

Hernán Torres Carbonell

DNI 11.043.477

En la Red Facebook

Los medicamentos de venta libre se podrán exhibir en las góndolas de las farmacias

“¿A quién beneficia que hayan puesto tantos medicamentos como de venta libre? Seguro que no a los pacientes”- Graciela Romero

“¿Cuál es el fin de la medida? Si los medicamentos van a seguir teniendo el mismo precio...”- Maxi Peral

