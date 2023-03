Cartas de lectores: Igualdad, sin cinturón, gestos de grandeza

escuchar

Igualdad

Alberto Fernández, que ha derrochado elogios al hospital público, a la hora de la verdad se atiende –como otros expresidentes– en un sanatorio privado. No cabe duda del nivel de excelencia del establecimiento en cuestión y de su personal profesional, pero la pregunta es: ¿no hay servicios similares en hospitales públicos? ¿No tendría que haberlos? ¿El Ministerio de Salud no debería organizar servicios médicos públicos para atender a las autoridades del gobierno?

Nuestro país ganará en igualdad y justicia social cuando los más privilegiados puedan y quieran atender su salud en un hospital público.

Jorge A. Mera

jorgeamera@hotmail.com

Sin cinturón

En el artículo de ayer de Cecilia Devanna se ven fotos del traslado del Presidente y su mujer en el asiento trasero y el conductor más el acompañante en los asientos delanteros. Ninguno llevaba puesto el obligatorio cinturón de seguridad. Pregunto si los van a multar, ya que tengo entendido que somos todos iguales ante la ley (“pero algunos somos más iguales que otros”, dirían los cerditos de Rebelión en la granja, de George Orwell).

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Gestos de grandeza

En un reportaje televisivo a Luis Juez y Rodrigo de Loredo señalaban que a pesar de las diferencias que tenían, ambos se unían para buscar lograr un verdadero cambio en la provincia de Córdoba, y el que ganara postularse como gobernador y el otro, como intendente. Este gesto de unión entre los que tienen ideas distintas pero que quieren lograr un verdadero cambio es justamente lo que estamos pidiendo los argentinos de a pie para toda la dirigencia política. En épocas de crisis necesitamos más gestos de grandeza de nuestra clase política devaluada, y en particular de la hoy oposición.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Consorcios

La Afip, con la capacidad informática que posee, aún no ha respondido el reclamo de los consorcistas para poder acceder a las cuentas fiscales de los consorcios donde viven. En los consorcios el mayor riesgo económico sin cobertura es que sus obligaciones previsionales no ingresen en tiempo y forma al erario, o, peor aún, que no ingresen. Las propuestas de los consorcistas, hasta hora solo fueron respondidas por Simon & Garfunkel cantando “Los sonidos del silencio”. Un sector de los administradores de consorcios se oponen por lo que podrían gestionar los consorcistas en contra de su propio consorcio, o sea autoperjudicarse, pero según datos fácticos es más probable que el consorcio sufra la acción dolosa de un mal administrador que a la inversa. No demonizo a los administradores, pero hay ovejas negras en la familia, y los consorcistas quieren modificar lo existente, y solamente controlar que pagan lo que deben y han pagado. Si la Afip modificara el acceso a las cuentas fiscales, creando una clave fiscal solo para control, los que deben pagar, hoy o mañana, verificarían que no existan posibles irregularidades impositivas. ¿Quiénes accederían? Los miembros del Consejo de Propietarios que, por el CC y CN, tienen esa función y son nombrados por la asamblea al igual que el administrador. ¿El proceso es persuasivo? Sí. ¿Es preventivo? Sí. ¿Es novedoso? No, porque ya existen distintos niveles de claves fiscales. El quid de la cuestión es si la Afip tiene interés en mejorar el statu quo y así ayudar a los contribuyentes. Hay pesimismo, pero confiamos. “La mente es como un paracaídas… solo funciona si la tenemos abierta” (Albert Einstein).

Rafael Gustavo Gallego

DNI 11.371.625

Consulado de Italia

Vergogna (vergüenza) estimo es la única palabra que describe el funcionamiento del consulado de Italia en La Plata. Todos los trámites –en mi caso, renovación de pasaporte– resultan traumáticos en un portal web que funciona pésimamente en el mejor de los casos, o que directamente no funciona. Una vez cumplidos los requisitos previos, hay que obtener un turno para continuar en forma presencial, pero esto es imposible, invariablemente la respuesta informa que “no hay turnos disponibles”. ¿El señor embajador, y en última instancia el ministro de Relaciones Exteriores, no piensan tomar cartas en el asunto? ¿Permitirán este destrato a sus compatriotas?

Jacinto Pujals

jacintopujals@gmail.com

Juegos infantiles

Es inconcebible la demora en la restauración del área de juegos infantiles en la plaza República de Chile. Era muy necesaria esa ampliación, dados el tamaño de la plaza circundante y lo escaso de ese sector, ya que en ese lugar se reunían gran cantidad de niños. Lo curioso e inexplicable es que hace varios meses comenzaron los trabajos, con gran alegría de los vecinos, y hoy el lugar se encuentra cercado y los trabajos, paralizados. ¿Alguna razón lo justifica ?

Elsa Saidman

DNI 4.412.899

Gastos

Observando la innecesaria y seguro no prioritaria refacción de la fachada del BCRA sobre la calle San Martín, me pregunto si en lugar de gastar en esa obra no sería mejor dirigir esos fondos a financiar e implementar un plan eficaz para estabilizar nuestra moneda.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Paradas de colectivos

Vivo en Vicente López, provincia de Buenos Aires, más específicamente en Hipólito Yrigoyen, entre avenida Maipú y las vías. He reclamado en varias oportunidades a la municipalidad sobre el estado de las paradas de colectivo, las cuales tienen basura acumulada en los techos y vidrios rotos. Durante su vida útil nunca han sido modificados y ya tienen un tiempo importante de uso sin ningún tipo de mantenimiento. Algunas de ellas han sido pintadas encima de las chapas oxidadas, lo cual no tiene sentido. Particularmente la parada de Av. Azcuénaga y General Roca está en estado calamitoso. Espero que la municipalidad tome cartas en el asunto, somos varios los usuarios que sufrimos día a día por esto.

Estela Romero

DNI 5.699.850

En la Red Facebook

Cuánto hay que ganar para ser de clase media

“Hay que terminar el modelo del fracaso, la corrupción, el saqueo extractivista. Es un infinito rulo de endeudamiento y sometimiento”- Juan Alberto Luján

“No alcanza para comer”- Sonia Martínez

“Ya ni me interesa saber de qué clase soy… solo quiero sobrevivir”- Daniel Saracho

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION