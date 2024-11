Cartas de lectores: Imagen, porque lo dice la ley, acto en la UBA

Imagen

Imposible no compartir las recientes declaraciones en redes sociales de la vicepresidenta Villarruel: “Es una humillación enorme para el pueblo argentino tener una expresidente de la Nación condenada en segunda instancia por corrupción “. Pero tal vez merezca cierta reflexión sobre sus palabras cuando manifiesta: “Pero eso no habla de nosotros, los argentinos, habla de los dirigentes políticos que impunemente se han llenado los bolsillos con nuestro sufrimiento y miseria”. Si bien es cierto que el desfalco lo produjeron los funcionarios, indirectamente gran parte de los argentinos permitieron con su voto durante 20 años que estos corruptos destruyeran el país, o sea que algo habla también de nosotros, los argentinos. Pero sin duda es acertado el enfoque de la señora Villarruel, que lo peor que le pasó al país fue el kirchnerismo. Ver a la exprsidenta casi festejando la confirmación de la condena, bailando en el balcón del Instituto Patria, es la imagen de la soberbia, la inmoralidad y el desprecio por las instituciones.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Porque lo dice la ley

¿Por qué Cristina Kirchner no es detenida? Porque lo dice la ley. ¿Por qué si la condena queda firme irá a prisión domiciliaria? Porque tiene 70 años y así lo dice la ley. Así debe ser. Lo que debemos preguntarnos es si somos todos iguales ante la ley. ¿Por qué aquellos imputados por hechos ocurridos hace medio siglo sufren prisión preventiva por 6, 7, 8, 9, 10 o más años sin condena o condena no firme? ¿Por qué con 70 y más de 80 años siguen encerrados en las cárceles? ¿Por qué, si hay una Convención con rango constitucional que obliga a buscar alternativas a la prisión de los mayores de 65 años? La respuesta es cruda y dolorosa. La discriminación en todas sus formas es repudiable pero ¡cuánto más cuando sirve al odio, la venganza, la ideología o peor aún a la cobardía para privar del bien más preciado después de la vida, la libertad! Ignorarlo no es prudencia, no nos hace mejores ni más libres, sino tristes vasallos.

María Laura Olea

DNI 13.968.163

Acto en la UBA

El 29 de octubre la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía de la UBA organizó un acto donde la docente Graciela Daleo le entregó la distinción “Francisco Paco Urondo” al padre Paco Olveira, sacerdote del grupo Opción por los Pobres. Algunas referencias sobre la profesora y el sacerdote: la montonera Daleo colaboró con el GT (Grupo de Tareas de la ESMA) hasta 1977 (https://www.clarin.com/politica/detalles-jamas-contados-asesinato-monjas-francesas-buenos-aires). Al año siguiente viajó a España, obviamente con la anuencia del gobierno militar a modo de recompensa que implicaba en todos los casos “marcar” a sus antiguos compinches. Luego se presentó como testigo en los farsescos juicios contra los militares, para blanquear su pasado colaboracionista (https://catalogo.jus.gob.ar/index.php/testimonios?). Sobre Olveira, señalo que es un ferviente seguidor de la “doctora” K. Para el clérigo: “Si me preguntan quién creo que sería la mejor persona que pudiera conducir en 2023 una Argentina mejor, claramente creo que es Cristina”; “Como proyecto político de país, creo que Cristina es la que mejor puede conducir a una Patria justa, libre y soberana” (https://www.politicargentina.com/notas/202209/46622-padre-paco-oliveira-mi-deseo-es-que-cristina-sea-candidata-a-presidenta-en-2023.html). En cuanto al recordado Urondo, un investigador del “peronismo revolucionario” dice que “el 17 de junio de 1976, tratando de reorganizar la regional montonera de Mendoza, es sorprendido en una emboscada y toma la pastilla de cianuro para no entregarse con vida, cosa que logra. Añado que Urondo tenía el grado de capitán (https://robertobaschetti.com/urondo-francisco-reynaldo/).

Espero que la auditoría que el Gobierno hará sobre el manejo de fondos de las universidades nacionales termine con estos actos de propaganda política tendenciosa y mentirosa.

Augusto José Padilla

augustopadilla@gmail.com

Operativo en Gesell

Los familiares y amigos de Mariano Troiano, Matías Chaspman y Ezequiel Matu queremos agradecer y reconocer la labor realizada por todo el personal afectado al operativo de búsqueda y rescate de las víctimas del derrumbe del apart hotel Dubrovnik, ocurrido en la ciudad de Villa Gesell el pasado 29 de octubre. Con el dolor de haber perdido a nuestros seres queridos, fallecidos en circunstancias en que se encontraban allí con el único objetivo de cumplir con trabajos de plomería encargados por profesionales y responsables del establecimiento, nos resulta importante y necesario hacer público el impresionante despliegue que se realizó sin descanso, desde el primer minuto, día y noche, para dar con las personas atrapadas entre los escombros. Destacamos el operativo que pronto se montó y se mantuvo durante casi diez días, hasta que se logró ubicar hasta la última de las víctimas. Distinguimos por igual el trabajo de bomberos, policías, Defensa Civil, brigadas especializadas de rescate, cuerpos de perros entrenados para búsqueda de personas, profesionales de salud que se encargaron de atender y contener a las familias durante esos días de dolorosa y tensa espera. También la solidaridad y el acompañamiento de los vecinos de Villa Gesell y la valiosa colaboración de organismos y funcionarios de los tres niveles de gobierno: Nación, provincia y municipio, unidos esta vez en el objetivo común de responder ante la emergencia y encontrar a quienes permanecían desaparecidos. Nuestro dolor es inmenso por las pérdidas de nuestros familiares y demás vidas que se llevó esta tragedia. Pero también lo es este reconocimiento que queremos hacer público. Que sepan todos los argentinos de su dedicación, profesionalismo y sacrificio durante esos días de tanto trabajo. A todos ustedes, desde el primero hasta el último que participó y colaboró en este operativo, eternamente gracias.

Rosana E. Rolón (esposa de Mariano Troiano), Margarita I. Vallejos y Julio A. Chaspman (padres de Matías Chaspman), Enrique Matu y Yemina Matu (padre y hermana de Ezequiel Matu) Adjuntan números de DNI

En la Red Facebook

El Gobierno le sacó la jubilación de privilegio y la pensión a Cristina Kirchner

“Por fin una buena noticia, sobre todo si se empieza hacer justicia en este país”- María Gatica

“Excelente, y nunca más una jubilación de privilegio por estar 4 años en un cargo”- Estela B. Guerrero

“Por fin, ¡gracias, Milei!”- María Cadamuro

