Cartas de lectores: Imiten a Scaloni, silbidos, corrupción

¿Por qué no podemos tener una clase política que se les acerque a los valores de la selección de Scaloni? ¿Por qué nuestra deplorable dirigencia no se copia ni un ápice de ellos, en lugar de imitar a los barrabravas violentos, dentro y fuera del Congreso? ¿Por qué existe una distancia tan sideral entre ese equipo de lujo que nos regala alegrías y orgullo en el campo de juego, y la mezquindad de diputados, senadores, funcionarios, intendentes, gobernadores, más interesados en sí mismos que en el pueblo que les paga el sueldo? ¿Por qué la Argentina descuella en materia de deportistas, científicos, escritores, artistas, investigadores, y naufraga en la calidad y probidad de quienes dirigen los destinos de la Patria?

Preguntas retóricas, tal vez; de esas que no esperan respuestas.

Silbidos

La victoria de nuestra selección con Brasil fue una de las más destacadas de la historia del fútbol, y felicito a los jugadores y al cuerpo técnico por su logro. Lamento enormemente los silbidos al himno nacional brasileño por parte de los hinchas que oscurecieron esta noche casi perfecta.

Corrupción

El gobierno de los EE.UU. prohíbe el ingreso a su país a Cristina Kirchner e hijo y a Julio De Vido, por corrupción. Dichas personas siguen paseando por Buenos Aires. Saque el lector su conclusión.

Los argentinos

A propósito de las recientes declaraciones del asesor presidencial Reidel, recuerdo la vieja y jocosa historia que decía que en tiempos de la Creación, viendo que Dios le daba a la Argentina los cuatro climas, la gran planicie fértil, los caudalosos ríos, la cordillera los Andes y demás maravillas, ciertos ángeles le reclamaron al Creador que frente a lo que otorgaba a los demás países esto era una injusticia. Entonces el Creador, para compensar creó a los argentinos. Ya en otras épocas más recientes los ingleses decían: “Lo que los argentinos destruyen de día la pampa construye de noche”.

Lo de Reidel no es novedad, pero mueve una vez más a la reflexión: si no comprendemos que somos nosotros los causantes de nuestro fracaso, no podremos ser los arquitectos de nuestro futuro.

Huelgas

Hace muchos, muchos años, como médico joven, trabajé en el Instituto Ferroviario del Tórax. Allí conocí al señor Jesús Arce, experimentado sindicalista de La Fraternidad que ya jubilado se desempeñaba como administrador de la institución, y de manera impecable. Muchas charlas nos acercaron. Hoy recuerdo una sobre las huelgas. “Doctor Costa –me dijo–, las huelgas pueden ser útiles en cuanto se anuncien. Huelga hecha, huelga en principio perdida; que genera pérdidas para todos”.

Han pasado muchos paros y muchos años. Esas palabras siguen vigentes. ¿No aprenden o no quieren hacerlo?

La verdad completa

El 24 de marzo de 2006, el presidente Kirchner logra, a través del Congreso, que se declare feriado el Día Nacional por la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Ese día comenzaron el relato, la mentira y la injusticia. En 1976 ya se llevaban varios años de combate contra las organizaciones terroristas que asolaban a la patria y produjeron 1050 asesinatos, 1748 secuestros, 45 copamientos de cuarteles militares, policiales y de seguridad, 20 copamientos de localidades, 5215 atentados con explosivos, 1052 atentados incendiarios, 551 casos de robos de dinero, 2402 robos de armamento, 17 hechos de robos de uniformes, 73 hechos de robos de material sanitario, 80 copamiento de fábricas, etcétera. Desde 1971 existieron tres cámaras federales en lo penal que juzgaban y condenaban o liberaban los detenidos. En 1973, el gobierno de Cámpora abolió las tres cámaras y liberó a todos los terroristas detenidos, que iniciaron la persecución de los jueces, mataron al juez Quiroga, atentaron contra otro y el resto de los exjueces se fueron del país. Así se llegó a tener la Argentina en una situación de caos extremo. Todo el arco político, la Iglesia, los empresarios, etcétera, pedían a las FF.AA. un golpe de Estado y ordenar el país. Las organizaciones guerrilleras por su parte querían hacer un golpe de Estado y convertir a la Argentina en Cuba. Tenían el apoyo de la Unión Soviética, de Chile, de Libia, los palestinos y Cuba. Todo ese marco de situación llevó a las Fuerzas Armadas a un golpe de Estado no deseado, a una guerra no buscada y que pese a haberse triunfado con las armas se perdió en lo cultural. Durante años los terroristas han sido homenajeados como víctimas en el muro de la memoria en Buenos Aires y sus familiares compensados económicamente. ¡Ha llegado el momento de contar la historia completa!

Maduro

Excelente el artículo del señor Hernán Santivañez Vieyra, diplomático argentino. Síntesis elocuente y triste del gobierno del dictador Maduro y sus secuaces.

Impuestos de ARBA

ARBA cobraba hasta ahora los impuestos inmobiliario y automotor en cuotas, en meses intermedios, uno cada mes. Este año los impuestos llegaron con 12 días de diferencia el mismo mes, y, aparentemente, el resto del año va a continuar de la misma forma. Esto pone a muchos ciudadanos, especialmente a los jubilados, en una posición muy débil si quieren cumplir con los pagos en tiempo y forma. E independientemente de ello los valores de los automotores resultaron sobrevalorados, con lo que el impuesto llegó con considerables incrementos.

