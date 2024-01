escuchar

Impuestazo provincial

En cuatro años de gestión (2019-2023), el gobernador Kicillof duplicó la cantidad de cargos políticos en la provincia de Buenos Aires. Para 2024 pretendió triplicar el impuesto inmobiliario, además de incrementar también sustancialmente el impuesto automotor y otras tasas. La oposición, básicamente JxC y el radicalismo, graciosamente le concedió “solo” el 200%, y ajustable a lo largo del año. Mientras tanto, el gobernador mantiene su actual estructura sin miras de efectuar ajuste adicional alguno, ni hablar siquiera de reducir el gasto de la Legislatura. ¿No podrían los legisladores cuanto menos haber negociado el compromiso de un ajuste antes de aprobarle la suba de impuestos? Sin duda con ese ajuste –el cual además se nos está pidiendo a todos los argentinos– el incremento hubiera podido ser incluso menor. ¿Habrá habido alguna otra prenda de cambio para concederle el impuestazo? Tal vez, algún día lo sepamos…

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

La oposición

El más que discutido DNU y el posterior proyecto de ley ómnibus del Gobierno mezclan temas que son aceptables, y hasta deseables, con otros que son inaceptables desde el punto de vista constitucional, desde la concepción que tienen algunas fuerzas políticas, como mi partido radical, y aun se oponen al sentido común y hasta con contradicciones in terminis. El débil gobierno nacional en el Congreso, apoyado en los votos obtenidos en la última elección, ha optado por confrontar con descalificaciones permanentes y un “invento” que le viene dando resultado, la llamada casta, como si muchos de los que forman parte del Ejecutivo nacional no lo fueran. Se ha intentado obtener fuerza en esa confrontación y ello constituye un grueso error: la política es diálogo, es lograr acuerdos razonables, es invitar a compartir la marcha en busca del bien común. El grosero “vamos por todo” del anterior gobierno terminó en un fracaso monumental y en el repudio de una enorme mayoría del pueblo argentino; es imprescindible que no se insista en cometer el mismo error, porque no es cierto “que si no es todo, es nada”; hay que avanzar sobre lo posible sin abandonar las convicciones. Si así fuera, el Gobierno tendrá en la UCR a una oposición responsable, que lo acompañará en todo aquello en lo que se coincida, que no es poco. Las declaraciones tanto del Comité Nacional como de los bloques legislativos de la UCR así lo testimonian.

Déjennos el Gobierno a todas las fuerzas racionales de la política argentina coincidir en todo aquello que nos une para bien de la república.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Decidir libremente

Leyendo el libro de Víctor Frankl El hombre en busca de sentido, me topé con estas palabras que aluden a los prisioneros y guardias de Auschwitz: “Hay dos razas de hombres en el mundo: la raza de los hombres decentes y la raza de los hombres indecentes. Ambas se entremezclan en todas partes y en todas las capas sociales”.

Pensaba en algunos líderes sociales que se esfuerzan día a día en arrastrar a gente decente a marchar por las calles, a que no trabajen, a que continúen en un lugar de sometimiento, a ubicarlos en un lugar cada vez menos digno. ¿Por qué será que no les permiten decidir libremente qué es lo que realmente desean?

Cristina Pano

DNI 18.456.689

Controles en la costa

Nos enteramos por los medios del crimen de un joven llamado Tomás Tello, trabajador y buen vecino de la localidad de Santa Teresita. Hecho muy doloroso y sin sentido. Aparte de ser lamentable comenzar el año con esta tragedia, cabe preguntarse: ¿por qué suceden estos hechos propios de bárbaros? Veraneo desde hace más de cuarenta años en Playa Chapadmalal, que era un lugar tranquilo, digno para descansar y disfrutar el entorno natural, donde se escuchaba el trino de los pájaros. Las nuevas construcciones, sin ningún tipo de verificación del Código de Ordenamiento Urbanístico, tanto en el FOT como en el FOS (factor de ocupación total y de suelo) y la no existencia de agua corriente, gas y cloacas transformaron este apacible barrio. Y a esto le sumamos una discoteca a cielo abierto en una playa privada, donde cientos de jóvenes asisten desde zonas vecinas, como Mar del Plata y Miramar. Vehículos estacionados en las banquinas de la ruta en ambos sentidos, trapitos que aparecen como por arte de magia, calles vecinas ocupadas, música fuera de los decibeles normales, alcohol (¿control de alcoholemia?, ausente sin aviso, aunque vemos carteles en todas las rutas provinciales anunciándolo). ¿Quién verifica este tipo de reuniones? ¿Quién es el responsable de estos recitales de música electrónica? Cuatro móviles de la policía de la provincia, más ocho o más agentes con linternas tratando de controlar el acceso al lugar, pero… ¿alguien supervisa que no haya venta de droga? Viernes, sábados y domingos la música es insoportable. Como ciudadano con hijos y nietos, no quisiera un accidente más en la costa por no tener un sistema de seguridad más efectivo. No queremos un muerto más por este tipo de manifestaciones en grupo. Solicito a quien corresponda un control más presente en todo este tipo de manifestaciones sociales, para que no haya ningún tipo de desorden. Y en segundo lugar, para que se cuide a los que hace años que veraneamos en estas playas, pagando nuestros impuestos, tanto provinciales como municipales.

Miguel Ángel Basmadjian

mabasmadjian@gmail.com

Ruta nacional 7

La ruta nacional 7, que había tomado impulso antes de las elecciones nacionales, está hoy en total abandono: los yuyos y las malezas comienzan a corroer lo poco o mucho que se había avanzado y los pilotes de concreto parecen instalaciones artísticas en medio de la pampa. ¿Dejará el nuevo gobierno morir así la obra a mitad de camino, con lo cual se perderá aquello en lo que ya se había invertido? No parece una ecuación económica muy atinada, además de las vidas que podrían salvarse a diario. ¿O es que eso ya no cuenta?

María Martini

DNI 22.655.552

En la Red Facebook

Manuel Adorni: “Quien crea que el desborde de la inflación empezó hace 30 días no vive en la Argentina”

“Vamos a salir adelante, pero que también los políticos se bajen los sueldazos.Todos juntos hacia adelante”- Adriana Lagorio

“¡Toda la razón! Basta de populismo, lo que hacen es engañar a la gente, empobreciendo a los argentinos”- José Antonio Tirrito

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION