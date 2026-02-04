Cartas de lectores: Incendios en el sur, aviones hidrantes, dudas

Incendios en el sur

A fines de agosto de 2025 se publicó una carta mía titulada “Verano y previsión”, en la que señalaba los incendios de bosques y praderas ocurridos en Europa y alertaba sobre la llegada del verano austral, “para tener el máximo de medios para prevenir y combatir el fuego que, muy probablemente nos alcance, por las también muy probables altas temperaturas que soportaremos”. Obviamente ya por entonces tenía la presunción que la burocracia, la desidia y la indiferencia del Gobierno se impondrían a cualquier previsión de catástrofe. Hoy, con más de 50.000 hectáreas quemadas, mientras algunos lloran por efecto del humo y la angustia, otros optan por decretar en forma rimbombante lo que ya ha decretado categóricamente la realidad. Aunque anunciado, triste final.

Aviones hidrantes

Es sorprendente que el gobierno no haya negociado con Canadá para que vengan los aviones hidrantes que en esta época están sin servicio por la nieve. Esos aviones cargan el agua directo de los lagos y sus pilotos son expertos en combate del fuego.

Dudas

He leído en los medios que el Ceamse presidido por Claudio Chiqui Tapia ha negado información que le solicitaron, y también que Tapia ha desarrollado en la AFA un creativo sistema administrativo que investiga la justicia. Ante esta situación me surge la siguiente duda: ¿Tapia hará en el Ceamse lo mismo que en la AFA? Axel Kicillof lo designó y ello me genera un nuevo interrogante: ¿el gobernador no debería auditar a ese ente para evitar una posible sorpresa y hacer públicos los resultados?

Decepción

Tuvo amplia repercusión el anuncio de la actual presidente de Venezuela de la amnistía y liberación de los opositores al gobierno de su correligionario y cómplice Maduro; medida aplaudida por nuestro presidente Milei -a quien voté y espero volver a votar-; pero no alcanzo a entender por qué no hizo lo propio con nuestros militares, policías y civiles, encarcelados de por vida por defender a la Patria y evitar que siguiera el destino sudamericano (Jorge L. Borges dixit) de Cuba y Venezuela. Catorce meses de gobierno debieron ser suficientes para ello. Espero no nos decepcione como Mauricio Macri.

Trump y Venezuela

Si las intenciones de Trump en Venezuela fueran quedarse con sus recursos naturales y usarla como base militar en el Caribe, se entiende que se resista a poner en el gobierno a González Urrutia y a Corina Machado, patriotas que lo resistirían, y a dejar en el poder a chavistas manejables, cuyos únicos valores son el poder y el dinero.

Haberes

La Corte Suprema de Justicia se ha olvidado de los jubilados pensionados y retirados de la provincia de Córdoba. Gracias a su inoperancia , ya que no se expide en los innumerables juicios que están durmiendo en algún escritorio del tribunal, mientras que hace años que como consecuencia de no haber fallado en ningún expediente se siguen vulnerando los derechos de los pasivos. Se están aplicando recortes a sus haberes , lo cual es inconstitucional. Dichas normas incumplen la norma que los haberes previsionales son irreductibles. Cómo jubilada afectada y en nombre de todos los pasivos ruego a la Corte Suprema de Justicia que comience a tratar nuestra problemática. No tenemos mucho por vivir pero lo poco que nos queda sea con dignidad, son los Jueces los que nos la que tienen que devolver.

Origen del bidet

Lamento discrepar con el lector J. Felipe Fliess, que en una carta de lectores publicada por La Nación el 27 de Enero, expresa que el bidet con chorro de agua vertical es un invento argentino. Tal bidet, invento francés del siglo XVIII, llamado “bidet á seringue” (bidet con jeringa), fue inventado hacia el año 1750, era de origen artesanal y no tenía el mecanismo del chorro de agua fijado al cuerpo del bidet. El nacimiento de la plomería moderna es europea y de la primera mitad del siglo XIX (1800 a 1850). Sobre finales del siglo XIX aparecen en Europa las primeras fábricas de sanitarios cerámicos industriales, que como la firma Porcher, francesa, comenzó a fabricar en 1866 inodoros y bidets de losa sanitaria. Los bidets presentes en el Palacio San José (1860) del General Urquiza, son de procedencia francesa y sin chorro de agua. Los primeros bidets fabricados en Argentina datan del año 1940

Baño del Colón

El sábado 31 de enero asistimos con mi marido al Teatro Colón a ver la experiencia inmersiva de Monet, programada para las 16. Tomamos un café en la confitería del pasaje de los carruajes y antes de ingresar a la muestra me dirigí al baño de damas. Había esa tarde una cantidad importante de turistas, reconocidos por los diferentes idiomas que se escuchaban. Me dio vergüenza, como argentina, por la suciedad que allí encontré. Me indignó. ¿Qué creen que recordaremos todos, lo fantástico del espectáculo, o no poder apoyar la cartera ni siquiera en el piso de un sanitario de nuestro teatro insignia ? La atención en los detalles será lo que nos defina como un país ordenado y hospitalario.

