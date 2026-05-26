Cartas de lectores: Tedeum, egos, el poder del Papa

Tedeum

Al Tedeum de ayer no fue invitada la vicepresidente de la Nación, una descortesía y falla garrafal del protocolo presidencial. Debería haber sido invitada, independientemente de los conflictos que tenga con la Secretaria General de Presidencia y con el propio Presidente, cumpliendo con el protocolo establecido, donde el Vicepresidente de la Nación tiene precedencia por sobre un secretario de Estado, se llamen Villaruel y/o Milei, no importa.

Los Milei, Ubaldini dixit, deberían “haberse tragado el sapo” y haberla invitado, les guste o no, es la segunda autoridad de la Nación.

Ricardo Albanese

Egos

Un lector aconsejó a Mauricio Macri, dejar de lado su ego, en función del éxito de LLA, para la futura elección presidencial. Detesto la mala educación y los continuos insultos del presidente Milei, sea a periodistas, políticos de la oposición (o de su propia tropa), economistas, etc. Su ego le impide escuchar, salvo a su hermana. Ni Macri, Raúl Alfonsín o Menem en sus mandatos fueron un muestrario de educación. Se trata de un requisito que debe poseer quien espere mi próximo sufragio.

José Azpiroz Costa

El poder del Papa

La nota de opinión de Javier Cercas “El poder del Papa”, me llevó a pensar en las miradas fragmentadas sobre el mundo y la historia. Quienes ejercen “el poder real” como lo define el autor, deberían ocuparse de evitar la guerra, el hambre y la ignorancia. León XIV fue precedido hace muy poco por Francisco y este por Benedicto XVI, y antes por Juan Pablo II y poco antes…, por Pedro. El poder del Papa sí que es real; es el poder de la Iglesia que atraviesa los milenios y que en definitiva es el poder de Dios. Allí deben buscarse “las divisiones del Papa” aunque claro, Stalin, ya no las pueda ver. Quizá quienes ejercen esas pequeñas parcelas de poder temporal, harían muy bien en escuchar a este Papa y a todos y entender, que aún “el tiempo” no terminó y que no tienen la última palabra; que harían muy bien en perseguir el Cielo en la Tierra y para todos.

Eduardo Tomás Ghersi

eghersi.eg@gmail.com

El aborto

He visto en un streaming al señor presidente Javier Milei referirse al aborto como un “genocidio”, un “horror” y una práctica que contribuye a la baja de la población. Frente a esas declaraciones, quisiera preguntarle respetuosamente cuándo impulsará la derogación de una ley que él mismo considera nefasta. Si realmente cree que se está cometiendo una injusticia tan grave, resulta difícil comprender por qué esa legislación continúa vigente. Muchos argentinos vemos con preocupación cómo esta norma ha naturalizado la eliminación de vidas inocentes y ha provocado un profundo daño moral y humano en nuestra sociedad. No alcanza con reconocer el problema en palabras si después no se actúa en consecuencia. La vida de los más indefensos merece una protección real y decisiones políticas coherentes con lo que se afirma públicamente.

Magdalena Silveyra

maidisilveyra@hotmail.com

Investigaciones

Quisiera aclarar informaciones inexactas publicadas por el Dr. Carlos Alberto Manfroni en su libro Propaganda Due, una lectura interesante e instructiva, referida a investigaciones que se dirimieron en mi juzgado. En las páginas 99 a 103, al abordar la causa sobre el BCCI, el autor adjudica el desenvolvimiento exclusivo de la investigación a la contadora Alicia López. Si bien su participación es verídica, fue solo una colaboradora más dentro de un equipo interdisciplinario. En la instrucción, que buscaba esclarecer operaciones ilícitas, lavado de dinero y el origen indeterminado de los fondos vinculados al hotel Hyatt, actuaron también la contadora Rosa Falduto (posterior titular de la UIF), la fiscal Alejandra Perroud, personal jerárquico especialista en economía de la Policía Federal Argentina y colaboradores directos del juzgado a mi cargo. En los allanamientos realizados en el exterior, como el llevado a cabo en París que menciona el autor, acudí personalmente, acompañada por el personal de mi juzgado y los citados contadores, donde examinamos numerosas cajas con documentación contable.

En la página 433 de su libro, el Dr. Manfroni señala inexactitudes sobre la situación judicial de Eduardo Massera, al afirmar que fue detenido en junio de 1983 por el juez Salvi debido a la desaparición de Fernando Branca. Como aclaración histórica, corresponde señalar que el 24 de noviembre de 1998, estando él en libertad, lo cité a mi juzgado a prestar declaración informativa en la causa que investigaba la sustracción del hijo de Cecilia Viñas, nacido en la ESMA. Durante aquella audiencia, que se prolongó por unas tres horas, el exalmirante presentó documentación intentando deslindar responsabilidades y alegando desconocer lo que sucedía en la ESMA. Frente a las innumerables pruebas de que tenía control total de lo allí ocurrido, dispuse tomarle declaración indagatoria. Ante su negativa, ordené su inmediata detención y traslado a Campo de Mayo. Massera fue indultado en 1990.

Considero fundamental que la ciudadanía conozca la verdad de los hechos y la rigurosidad con la que se llevaron adelante estas causas históricas desde mi juzgado.

María Romilda Servini

Juez Federal

Veredas destruidas

A esta altura no tengo duda alguna que al gobierno de la ciudad poco le importa el estado de las veredas. Baldosones rotos por todos lados, gente que se cae y se lastima (en el “mejor” de los casos) o se fractura un hueso.

Los ciudadanos de esta hermosa Buenos Aires pagamos los impuestos, que incluyen, entre otras obligaciones a cargo del que recibe esos pagos, resolver urgentemente las veredas ultradeterioradas. Entiendo que estén en campaña política. Pero ello no debe ser excusa alguna para no brindar el servicio a vuestro cargo. Hagan las obras mencionadas y eviten los daños.

Alberto Cukier

DNI 4.293.030

En la Red Facebook

Médicos, esta es la razón por la que nuestros pacientes usan ChatGPT

“¿ Respuesta inmediata? ¿ Solución con los remedios exactos? ¿ Sin demora de meses, para saber qué le aqueja, según los síntomas ? ¿ Demasiado caras las consultas aunque haya prepaga u obra social ? Todos son motivos válidos"-Martin Serra

“Respuesta y a veces la contención que no te da la prepaga” - Gloria G. Monetes