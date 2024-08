Cartas de lectores: Incomprensible, argumentos, calidad institucional

Escuchar

La reiterada decisión por parte de los miembros de la Cámara alta de aumentar el monto de sus dietas vuelve a ser un episodio vergonzoso, habida cuenta de que proviene de los representantes de cada provincia que deben deliberar y sancionar leyes y ejercer el control del gobierno. Está inusitada actitud no es comprensible en un momento en que el país atraviesa una crisis social y económica sin precedentes, con índices de pobreza en aumento y gran parte de la población que no puede satisfacer sus necesidades básicas y lucha por sobrevivir dignamente. El comportamiento de los senadores de la Nación no contribuye como ejemplo para la ciudadanía y tampoco para fortalecer los pilares de la democracia.

Argumentos

Se comparan las dietas de los senadores con remuneraciones de otros funcionarios públicos o del sector privado. Pero no se toma en cuenta que estos cumplen funciones individuales mientras que los senadores integran un cuerpo colegiado donde todos realizan la misma función. Hasta 1994 eran 48 y ahora son 72. ¿Y si fueran 96 o 120, los argumentos serían los mismos?

Calidad institucional

Es muy común escuchar que la vicepresidencia de la Nación es un cargo cuyos representantes han desempeñado un papel intrascendente. No es lo que ocurre actualmente, pues quien lo ocupa adquiere un rol protagónico de inusitada implicancia institucional. Sus opiniones difieren, en casos, de la oficial y aún más de las partidarias. La más marcada por importancia y connotación es la de su férrea oposición a la postulación del juez Lijo para ser nombrado miembro de la Corte Suprema de Justicia. Estamos en la presencia de una funcionaria que ejerce su labor con lo que entiende es su fiel cumplimiento y asimismo el mandato que sus votantes le han conferido. Lo hace de manera clara y con sólidos argumentos. Tal temperamento choca a veces con el presidencial y el de su entorno, produciendo desencuentros que sería conveniente evitar. Su legitimación política y su imagen que las encuestas denotan hacen que debamos observar no sin preocupación esta circunstancia. La divergencia de criterios dentro de un gobierno es sana, pero en el caso del juez Lijo transparenta una apreciación de orden ético y moral que compromete la esencia misma del mandato conferido. La justicia debe ser el pilar de la república y la Corte Suprema su mayor intérprete en su aplicación.

UCR

Hace más de dos meses desde Encuentro Radical reclamamos de la Convención Nacional y del bloque de senadores de la UCR un pronunciamiento categórico contra la postulación del Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. Nuestra posición tuvo amplia difusión y cosechó gran cantidad de adhesiones. No se ha producido aún pronunciamiento formal alguno de los requeridos y esto es muy grave, ya que la ciudadanía y los radicales en particular han rechazado esa iniciativa del Gobierno acordada con el PJK. El doctor Lijo no cubre ninguna de las exigencias requeridas para integrar el más alto tribunal de la república; más aún la alta exposición del juez Lijo ha puesto en conocimiento de la población las gravísimas imputaciones alrededor de su figura y la falta de formación intelectual y de gestión para integrar la CSJN, lo que lleva a la necesidad de iniciarle ya mismo juicio político, revisar el sobreseimiento que pesa sobre una muy delicada imputación que se les formulara a él y a su hermano y exigir del Consejo de la Magistratura que se atenga al objetivo para el que fue concebido y deje de ser un ámbito de designación y amparo de jueces adictos a la línea política o a los “amigos” de los consejeros. Existe además la falta de cumplimiento de la Constitución en cuanto a la igualdad de géneros, por cuanto ese o ambos sillones propuestos por el PEN deberán ser cubiertos por mujeres. Alertamos a los integrantes de bloque de senadores nacionales de la UCR que es inadmisible votar por esa postulación, porque sería tirar por la borda los principios fundacionales sobre los que se asienta la identidad radical. Si alguien se apartara (y aquí no puede haber ni voto positivo, ni ausencia del recinto, ni darse libertad de voto o de conciencia) cometería una inadmisible inconducta, que seguramente hará pasible a quienes voten a favor de lo que se opone a todo lo que el radicalismo entiende como comportamiento ético, que se introducirán en un campo merecedor de las sanciones que la Carta Orgánica y la dignidad radical exigen. Los radicales estuvimos, estamos y estaremos siempre a favor de la ejemplaridad en la acción política y en contra de toda flojera moral.

Integración

Comparto una maravillosa experiencia que viví hace algunos días. Fui a almorzar a Alamesa, que es mucho más que un restaurante: es un lugar donde se unen un ambicioso proyecto para integrar a jóvenes neurodiversos. Una planificación perfecta, un menú exquisito, una admirable contención que se les da a estos jóvenes y, por sobre todo, compartir la plena felicidad que ellos transmiten por el solo hecho de sentirse comprendidos, estimulados, de recibir afecto y de ser recompensados con una sonrisa y un gesto gratificante. Es extraordinaria la calidez con que te reciben, siempre preocupados por los clientes y atentos a nuestras necesidades. Quiero destacar a quienes diariamente hacen posible la felicidad de estos jóvenes. Gracias a todos. Una experiencia inolvidable.

En la Red Facebook

Milei derogó el decreto de Alberto Fernández que obligaba a contratar a Nación Seguros

“Muy bien, señor Presidente, pero falta meter presos a todos los korruptos, da mucha bronca que nosotros nos ajustemos económicamente mientras ellos están libres”- Jacqueline Urbina

“Y para cuándo las jubilaciones de privilegio en general”- Aníbal Lambrisca

