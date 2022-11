Cartas de lectores: Indicadores, rencillas internas, clima de odio

escuchar

Indicadores

Cristina Kirchner: “Venimos a hablar en nombre de doce años de gobierno que sacaron al país de una crisis muy grande”. La realidad nos dice que, cuando entregó el gobierno a Mauricio Macri, la Argentina había perdido la mayoría de los indicadores económicos positivos que el tándem Duhalde-Lavagna le habían dejado en mayo de 2003 a Néstor Kirchner. Habían desaparecido los superávits gemelos, las reservas genuinas (solo papeles sin valor), las libertades para comercializar con el mundo, índices de inflación anuales inferiores a los dos dígitos, etc .

La verdad es la única realidad.

José F. Ponce

josefponce88@hotmail.com

Rencillas internas

Las rencillas de corte callejero entre los distintos integrantes de Pro evidencian la inexistencia de un líder reconocido que reúna las condiciones necesarias para ordenar, coordinar, planificar y ejecutar las acciones conducentes para lograr un triunfo en las elecciones y, a su vez, revelan la mediocre estatura política de sus principales figuras. No todo está perdido, pero no todo está ganado si continúan poniendo en duda su capacidad de gobernar adecuadamente el país cuando no la demuestran para sí mismos.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Clima de odio

No cabe duda de que exhibir guillotinas y vociferar insultos es de mal gusto. Dicho esto, me llaman la atención los motivos por los que fueron procesados los integrantes de Revolución Federal, ya que si ellos amenazan y contribuyen a crear un clima de odio, ¿qué decir de Hebe de Bonafini entonces?

Fabio Piatigorsky

fabio.piatigorsky@sion.com

Motochorros

Con relación a la carta del señor Bobbio, quisiera aclarar que los motochorros de la ruta no siempre van de a dos arriba de una moto. En mi caso, eran tres ladrones, cada uno en una moto. Operan a lo largo de varios kilómetros hasta lograr su objetivo. Primero eligen, luego persiguen y por último roban. Nos abordó un hombre solo en una moto, por la izquierda de la mano más rápida, casi pegado al guardrail. Su tarea era empujar, arriar mi auto fuera de la autopista. Me encerraba de a poco para desviarme de carril hacia una salida de la Panamericana, donde lo esperaban sus colegas en otras motos, para robarnos. Pueden abandonar una moto para llevarse un auto. Gracias a la destreza de mi hija y acompañante, quien me obligó a ubicar el auto en el carril central de la Panamericana y hacernos visibles, el hombre nos abandonó, no sin antes reunirse frente a nuestra mirada con sus otros dos socios, que subieron a contramano por una bajada de la Panamericana y se detuvieron unos metros delante nuestro durante unos instantes, observándonos . Esto ocurrió un domingo al mediodía, a lo largo de la Panamericana, desde el km 50 hasta el 56.

Carolina Rawson

DNI 12.491.898

Entrada en la Recoleta

Señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en mi condición de ciudadano argentino nacido en la ciudad de Buenos Aires hace muchos años (103), le agradezco y lo felicito por lo linda que va dejando a nuestra querida ciudad, pero quiero hacerle dos observaciones. Primero, dada la situación de pobreza que está atravesando el país, debería dejar para otro momento las obras no imprescindibles que está realizando. Segundo, un pequeño detalle, nos tiene olvidados a los ancianos. El cementerio de la Recoleta tiene a la entrada un portón muy importante y lindo, pero no tiene rampa de acceso para los discapacitados que utilizan sillas de ruedas para movilizarse. Hoy, para ingresar, deben mandar a una persona, generalmente el que los lleva, para solicitar en mesa de entradas que manden a un empleado para que les abra una puerta que está a unos metros, hacia Las Heras. Le comento que los que me han atendido siempre lo han hecho de muy buen humor. Debería mandar hacer la rampa lo antes posible. Es muy poca plata.

José Antonio Llorente

DNI 411.673

Asociación de Polo

Por haber integrado el Consejo de la Asociación Argentina de Polo que compró el castillo y construyó las primeras 7 canchas de polo del predio de Pilar, los festejos de los 100 años de la Asociación me recuerdan una frase de Hillary Clinton que publicó LA NACION, que lo que hacía único a Estados Unidos era que sus habitantes preservaban el pasado imaginando crear un futuro mejor. Ese ejemplo lo vimos reflejado en la celebración por la presencia de varias generaciones de polistas, quienes, unidos, traían sus recuerdos, y sobre todo por la manera en que se ha ido evolucionando en la cría de caballos y la calidad del juego. Hoy la AAP cuenta con magníficas instalaciones y 11 canchas para su práctica deportiva. Cuando se debatían en el Consejo las distintas posibilidades de reemplazar Palermo –irreemplazable y conocido mundialmente como la “catedral del polo”– una de las posibilidades, por haberlo ofrecido el Ejército, era Campo de Mayo, a lo cual me opuse porque estaríamos siempre ante la posibilidad de ser echados. El tiempo y los festejos de los 50 años de la inauguración de Pilar me dieron la razón y están a la vista. Ojalá toda la Argentina tenga iguales visiones.

Juan Carlos Araya

DNI 6.040.884

Diplomas en deuda

En diciembre de 2021, luego de varios años de demora, la ciudad de Buenos Aires distinguió a varios artistas con los prestigiosos Premios Municipales, que alguna vez recibieron autores de la talla de Alfonsina Storni y Jorge Luis Borges. En esa oportunidad recibí el Tercer Premio categoría Cuento bienio 2014-2015, por un jurado compuesto por Mariana Enríquez y otros reconocidos escritores. A principios de 2022 la Ciudad pagó el estipendio estipulado en metálico, pero a casi un año del otorgamiento de los premios los autores aún aguardamos los diplomas de reconocimiento. Es una pena que la Ciudad demore tanto la entrega de estos galardones tan gratificantes para muchos autores que esperamos años para recibirlos. Fomentar y apoyar la cultura es también reconocer a los artistas en tiempo y forma.

Marco Andrés Quelas

DNI 23.091.549

En la Red Facebook

Victoria Tolosa Paz aseguró que el Gobierno no va a administrar el “ministerio de la pobreza”

“¿Estás segura?”- María Aldeco Baca

“Más bien el de la miseria”- Oliva Paredes

“¿Y cómo llama entonces ella a esto que estamos viviendo actualmente?”- Gerardo Acosta

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION