Cartas de lectores: Indice de inflación, calles liberadas, detenidos en Venezuela

Se recibe con beneplácito la noticia de que la inflación anual haya sido la más baja en casi una década. Aun así, la cifra del 31,5% sigue siendo alarmante y deja al desnudo una verdad incómoda: en la Argentina hemos aprendido a festejar lo que, en cualquier país normal sería motivo de escándalo.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

Calles liberadas

La reciente noticia sobre la disminución de más de un 50% de los piquetes entre el gobierno anterior y el actual nos lleva a reflexionar sobre las causas de este excelente logro. ¿Será que las agrupaciones están más contentas con la actual administración? Dudosa conclusión. ¿Será entonces la firmeza de las autoridades actuales haciendo cumplir las leyes? Seguramente tuvo bastante que ver. ¿O será, finalmente, que se interrumpió la caja que fluía a través de las organizaciones hasta los manifestantes, que los convertía en presos de una estructura de dependencia y corrupción que, esperamos, no se vuelva a instalar nunca más?

Sigamos defendiendo la calle.

Roberto de León

DNI 14.255.432

Detenidos en Venezuela

Familiares de argentinos detenidos en Venezuela, junto con opositores venezolanos radicados en nuestro país, reclamaron por sus liberaciones, frente al predio de la exESMA. Llamó la atención la ausencia de organismos de DDHH, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de Hijos y de organizaciones de izquierda en éste acto. ¿Estarán en desacuerdo con la actual situación política venezolana, que se olvidaron de bregar, ahora y anteriormente también (con Maduro en el poder), por los derechos humanos de los argentinos y venezolanos detenidos ilegal, arbitraria e injustamente por el régimen opresor del chavismo?

Vaya paradoja.

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

Masculinismo

El homínido carnívoro corría detrás de los lobos para comer los restos que dejaban los futuros perros amigos y llevaban otros adonde vivían con las mujeres, los ancianos, las embarazadas y los niños. El hombre lo único que hacía era cazar y la mujer alimentaba, atendía y protegía al resto. De ese modo es como el hombre desarrolla los sentidos y la musculatura, en cambio la mujer desarrolla los sentidos, la función de protección, la gestación, el cuidado y mantenimiento del hogar y su vigilancia, pero no la musculatura. Por su parte, Marilene Patou-Mathise, en El hombre prehistórico también es una mujer, desarrolla la invisibilidad de la mujer. En realidad no existió ni existe la igualdad de sexos, pero sí la diversidad sexual. Lo que no puede comprenderse es el masculinismo. Freud sostenía que el hombre es superior y la mujer inferior por naturaleza. Sófocles que es mejor caer ante un hombre para que nunca digan que son inferiores a una hembra. Aristóteles decía que un macho es en virtud de una capacidad determinada y una hembra en virtud de una incapacidad determinada. Lombroso y Ferrero que la mujer era un hombre detenido en su desarrollo sin poder superarlo. Epifanio afirmó que las mujeres constituyen una raza débil, inconfiable y de inteligencia mediocre. Paul Topinard, médico y antropólogo, siguiendo a Charles Darwin, afirma que los hombres son superiores. Platón que las mujeres son hombres fallidos. Rousseau dudaba de que fueran capaces de un razonamiento sólido. Napoleón en su código civil despoja a las mujeres de los pocos derechos adquiridos en la Revolución. Schopenhauer afirmaba que el solo aspecto de las mujeres revela que no están destinados a las grandes empresas de la inteligencia. Pero en 1957 Pío XII declara que la mujer y el hombre son iguales en derecho y dignidad. En nuestro país sería bueno que se generalice la aplicación del art.67 del Código Civil y Comercial que autoriza a los dos cónyuges a usar el apellido del otro con o sin la preposición “de”.

Con todo lo expuesto quedaría claro que no existe superioridad de un sexo sobre el otro. Por ello no se entiende el sentimiento de masculinidad tan generalizado. No se explica de ningún modo que formaron parte del organismo de su madre durante el embarazo y dependiendo de ellas también durante la lactancia puedan sentir superioridad sobre el otro sexo. También están sus eventuales hermanas mujeres, sus propias mujeres y sus hijas.

Mario de Magalhaes

mdemagalhaes4@gmail.com

Carpinchos en Nordelta

Los carpinchos , Nordelta y los autodenominados ambientalistas vuelven al primer plano de las noticias diarias. El hombre forma parte del ecosistema y como tal compite por su supervivencia como cualquier otro factor biótico. En el caso de Nordelta es por el espacio para habitar , derecho primordial del ser humano. En condiciones de hábitat de desarrollo autónomo la población de carpinchos estaría controlada por los predadores naturales , yaguareté, pumas, zorros ,yacarés y demás predadores de menor tamaño , pero igualmente efectivos en el equilibrio. Eso es lo que esta alterado en Nordelta,l´os carpinchos han encontrado un paraíso para vivir, abundante alimento y ausencia total de predadores, a lo que se añade la protección de parte de la población y de la ley que prohíbe su matanza, Hecho que en condiciones naturales forma parte de la cultura de su zona por siglos ha sido una fuente alimentación de los humanos y su cuero ampliamente usado en la vida diaria. La ley de protección de ciertas especies debe ser ugentemente revisada, vivo a 200 km de CABA en plena zona agrícola, hasta allá llegaron los carpinchos y no es zona de humedales. Los accidentes viales en rutas son frecuentes y graves dado el tamaño de estos roedores.Agreguemos otros ejemplos, los guanacos en Patagonia. En el caso de Nordelta quedan varias alternativas que con criterio científico podrían implementarse, claro está, consultando científicos con conocimiento del tema. El primer aspecto a considerar es el bienestar humano.

Oscar Agustin Domingo

DNI 4.299.645

En la Red Facebook

El choque en La Frontera, Pinamar

“No importa todo lo que se escriba y se diga, esto seguirá pasando y seguirán ocurriendo “tragedias”, y a nadie le va a importar”- Alejandro Parra

“Cuando los adultos no son adultos…”- Rosa Roni

“¿Conducta riesgosa? Yo lo llamaría: ¡humanos que necesitan aprender muchísimo! Este país jamás fue educado”- Patricia Cefola

“Todos los años pasa lo mismo , hasta que no se ponga firme el municipio va a seguir pasando”- Susana Pérez

“A los padres hay que sancionar. Y a los chicos también”

Luis Blarasin