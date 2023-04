Cartas de lectores: Ineptitud muy cara, ventana a la realidad, peligro

escuchar

Ineptitud muy cara

Cuando asumieron sus cargos juraron desempeñarlos con lealtad y patriotismo. Adicionalmente, la Constitución les pedía que para hacerlo contaran con la idoneidad necesaria. “Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden”, dijeron. No los demandó Dios, ni la patria. Lo hicieron los fondos buitre por su supina ineptitud. Y ahora vendrán, seguramente, las consabidas diatribas y las cataratas de justificaciones. Entretanto, nosotros, los ciudadanos de a pie, nos haremos cargo de la cuenta, una vez más, mientras ellos disfrutan de sus retiros dorados. Fin de la historia.

Cuánta sabiduría demostró Sáenz Peña en el momento de aprobarse el proyecto de ley que lleva su nombre al afirmar: “Sepa el pueblo votar”.

Javier Martín Espeja

DNI 14.569.768

Ventana a la realidad

Según el discurso del presidente Alberto Fernández todo está muy bien en la Argentina, los problemas son coyunturales y tienen origen en Macri, la prensa, el partido judicial y ahora, según el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en el campo, desde 2008, por la violencia que desató la 125.

Le pido encarecidamente al señor Presidente que se asome a una ventana de la Casa Rosada y vea cómo una pareja de indigentes ven muerto a su bebé de 3 meses en la Plaza de Mayo. Pero al parecer la pobreza e indigencia “no son un problema” en el supuesto país que tiene menos pobres que Alemania y crece más que China.

La realidad se lleva por delante al mundo de fantasía desde el cual dice gobernar a la Argentina.

José Moyal

moyaljose@gmail.com

Peligro

A mi entender, el doctor Alberto Fernández es el peor presidente que hemos tenido en democracia. Pero en algo tiene razón: Javier Milei es un peligro para la democracia. Ególatra, soberbio, necio y para colmo maleducado, es un peligro para la democracia.

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Ficha limpia

Mucho insistió LA NACION en el reclamo de tratamiento de una ley de antecedentes, proyecto de ley de “ficha limpia”, que duerme en algún cajón del “honorable” Congreso. Evidentemente los representantes del pueblo destratan el tema porque les puede tocar de cerca. Todos sabemos que hasta para el más humilde puesto de trabajo es preciso presentar una solicitud detallando estudios y experiencias. Los candidatos tienen una ocasión propicia este año para brindar un ejemplo que no requiere ley: divulgar en redes y medios de comunicación los antecedentes propios y de los acompañantes que llevarán en las boletas: DNI, declaración jurada de bienes, estudios realizados, certificado de antecedentes penales, experiencia laboral.

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

Reglas del juego

Hace unos pocos años, se publicó en esta sección una carta enviada por mí con el título “Reglas del juego”. Parece que mucho efecto no causó, ya que en forma permanente se sigue escuchando esa frase. Sin ir más lejos, se la utilizó en la tumultuosa sesión del Senado del jueves pasado. Las reglas no son un juego, salvo para los casos que aplica. ¿Entenderán eso alguna vez...?, ¿qué juegos, qué reglas ?”

Gustavo Ovide

DNI 8.296.456

Veredas porteñas

Fui testigo de cómo empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires rompían una vereda en perfecto estado, en Avenida del Libertador entre Virrey del Pino y Zabala, para volver a hacerla. ¿Esto es “la transformación no para”?

Raúl F. Gómez Alzaga

DNI 20.008.935

Transgresión

He leído sobre el lamentable espectáculo que tuvo lugar en el Museo Fernández Blanco, que es un espacio cultural impecable. Además de descalificarlo, me preocupa porque en diversos ámbitos parece que hay una voluntad de degradar la cultura y cambiar los paradigmas artísticos. Me tocó presenciar en nuestro gran Teatro Colón la representación de Fausto y lo que pude ver fue un espectáculo pobre, deslucido y con momentos realmente desagradables y hasta irrespetuosos, en el que los intérpretes, el coro y el ballet se vieron forzados a salvar la propuesta escénica del realizador. La transgresión no es siempre sinónimo de genialidad .

Adriana de la Canal

DNI 6522747

Pasaje Rivarola

El pasaje Rivarola, otrora pasaje La Rural, es un ejemplo arquitectónico del país que queríamos ser y el país que somos. En 1924 no existía la ley 13.512, de propiedad horizontal, que permitiría a futuro la subdivisión y venta por unidades funcionales. Todas las viviendas multifamiliares se construían como edificios de rentas; por y a sabiendas de que los alquileres no resultaban muy redituables.

Desde principios de siglo XX hasta la década de los 50 aquellos inversores creían en el país, construían con la mejor calidad y confiaban en un futuro de grandeza. Ninguno invertía en Miami, Punta del Este o Europa. Todo lo dejaron acá, y de excelencia, como el pasaje Rivarola. La pendiente no fue a causa de la ley 13.512, sino del populismo embriagante que se inició a fines de los años 40. Nada mejor que observar a través del tiempo la arquitectura de Buenos Aires para comprobar lo que fuimos y en lo que nos transformamos.

Vicente Lema

arquilema@gmail.com

AySA

Los incrementos en la tarifa de agua por parte de AySA que he recibido en estos meses por una propiedad que poseo han sido totalmente abusivos y muy por encima de cualquier índice de ajuste permitido por el Gobierno. He abonado, por el período 07/22, $3320,14; período 12/22, $8828,21; 01/23, $10.465,72, y 02/23, $11.035,28. Debo aclarar que es una propiedad para uso comercial en la que hay solo 4 lavatorios y 4 inodoros, no se cocina, no se lava vajilla ni ropa, no hay duchas, o sea que el consumo de agua es mínimo. Y por si todo esto fuera poco, está desocupada porque no consigo alquilarla. ¿Alguien me puede explicar por qué en siete meses hay un incremento de la tarifa del 232%? Si la explicación fuera de la empresa, mejor todavía.

Horacio Leonardo Alegre

DNI 4.552.117

En la Red Facebook

Dengue: se detectaron más de 6700 nuevos casos en una semana

“¡Fumiguen! Para eso se pagan impuestos”- Beatriz Dinaro

“En Jujuy está plagado. Y no hacen nada”- Igor Silv

“En Tucumán, un infierno”- Ana María Villarreal

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION