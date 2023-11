escuchar

Informe detallado

Es de esperar que el gobierno que asumirá el 10 de diciembre informe a la ciudadanía el estado real en que el gobierno saliente entrega el poder: índice de inflación y riesgo país, deuda contraída, gasto público real, situación actual del Banco Central, índice de pobreza e indigencia. Recordemos que llegaron echándoles la culpa a quienes se iban y se van echándoles la culpa a quienes aún no han asumido.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

Disyuntiva falsa

La distribución de la riqueza es fruto solo del accionar del Estado, pontifican quienes preconizan un Estado omnisciente, omnipotente y omnipresente, cualidades que, como sabemos, ya Aristóteles atribuía solo a Dios. El péndulo Estado versus mercado va hacia un lado u otro conforme al éxito o fracaso del “modelo” propuesto, lo cierto es que los ciudadanos de a pie no debemos ser rehenes de funcionarios del Estado, como así tampoco de funcionarios de corporaciones. Hemos confundido el término fortaleza con obesidad; sin lugar a dudas es necesario un Estado fuerte, que garantice una justa distribución de la riqueza, salud, educación, seguridad, justicia y la asistencia a aquellos que por una razón u otra se encuentren marginados de la sociedad; un Estado obeso se convierte en una carga imposible de sobrellevar por el sector privado, único sostén de aquel, con las consecuencias previsibles de nuestra rica historia de fracasos…

La disyuntiva Estado o mercado creo que es falsa, el objetivo es lograr un mercado transparente, con reglas claras, seguridad jurídica, previsibilidad fiscal y adecuado manejo del gasto público, todo bajo la tutela de un Estado responsable que garantice el desarrollo armónico de la economía.

Pedro Pablo Farías

DNI 11.420.597

“Cisne negro”

El triunfo de Milei se suele definir como la aparición de un “cisne negro” en la política. Lo mismo se dijo de la aparición de Trump, de Bolsonaro y otros casos similares. Quizás sea hora de dejar de analizar la política en términos convencionales para dejar de ver cisnes negros a diestra y siniestra. Es probable que no se trate de “cisnes negros”, sino de una interpretación errónea de una realidad que se expresa en otros términos. Habrá que observar la realidad con “nuevos anteojos” y leerla a partir de nuevas convenciones que permitan comprender mejor las razones de lo que pasa, en lugar de ser sorprendidos adjudicándole una cierta irracionalidad que no tiene.

Luis López

DNI 16.785.602

Lo que queremos

Para algunas personas, una sociedad más justa e igualitaria es aquella donde los que trabajan tienen la obligación de mantener a los que no lo hacen; los punteros que manejan los planes y tienen a los pobres a su arbitrio, obligados a ir a las marchas para no perder el plan, son carmelitas descalzas, y los que no votamos populismo liderado por corruptos que se fuman el dinero de los impuestos estamos equivocados. Algunas personas no nos olvidamos de los hoteles del Calafate, ni de las joyas y las carteras, ni del haras, ni del yate, ni del vacunatorio vip, ni de los viajes pagados por el pueblo, ni de los insultos por cadena nacional, ni de la degradación de la educación, ni de las jubilaciones millonarias, ni del mausoleo, ni de las jubilaciones sin aportes ni control, ni del relato perpetuo, etc. No estamos ciegos y tenemos memoria, y cualquier opción es mejor que votar a quien forma parte de un gobierno donde ha reinado la corrupción. No queremos que nos mientan más. Queremos educación, trabajo, seguridad, justicia, salud, equidad, igualdad.

O sea: democracia real, no relato.

Emma Alba Dolorini

emma_dolo@hotmail.com

Golpismo

El peronismo (en cualquiera de sus cepas) se llena la boca hablando de los 40 años de democracia. Pero para el peronismo la democracia solamente es genuina y válida cuando son ellos quienes ganan las elecciones. Y a las pruebas me remito: en esta última semana se escuchó a referentes políticos, sociales, sindicales, etc. convocando a la militancia a la resistencia, a la oposición activa, al impedimento de cualquier medida de gobierno del presidente electo Milei; en definitiva: al “golpismo”.

César Monicat

cesarmonicat@hotmail.com

Amenazas

Quisiera recordarle a Pablo Biró, secretario general de APLA, que las urnas hablaron con histórica claridad. Y que, como nunca en nuestra joven historia democrática, el joven presidente electo fue más que claro con sus propuestas de gestión. Entre estas, se destaca la transferencia del paquete accionario de Aerolíneas Argentina SA a los sindicatos que hoy, fruto de la connivencia con el fracasado gobierno saliente, coadministran ruinosamente la empresa a costa del presupuesto nacional, o sea, del esfuerzo tributario o inflacionario del pueblo.

Si los sindicatos por usted representados en cada conflicto se oponen a esta medida, sería hora de que vayan preparando sus currículums para buscar empleo en otros aires. Así que, con el respeto que usted merece, le pido, como ciudadano y contribuyente, que evite oponerse y se atenga a lo que dispongan los nuevos inquilinos de la Rosada. Es todo lo que debe hacer. Como nota al pie, también le pediría que no provoque más a la gente con sus comentarios desafiantes. Mi interpretación es que las urnas explotaron de votos en contra de gente que, como usted, se cansó de vivir con vergonzosos privilegios dignos de los señores feudales.

Piénselo. Y actúe responsablemente.

Fernando Chain

DNI 13.887.349

Puente cerrado

Los vecinos estamos muy preocupados por el cierre del puente de la calle Ciudad de La Paz, que hace más de un año fue clausurado por riesgo de accidentes viales. Ferrocarriles Argentinos es el responsable de autorizar dicha reparación para que el gobierno de la ciudad pueda comenzar.

El organismo no da respuesta autorizando la obra. El lugar se ha convertido en zona de alta peligrosidad, lo que ha motivado que más de seiscientos vecinos se movilizaran en grupo para ayudarse ante los robos a edificios, arrebatos, intimidaciones. asaltos. Los edificios han sido vaciados de los bronces de puertas y porteros eléctricos. Pedimos una pronta solución. Hemos realizado reclamos a comuna 14, pero la respuesta que nos dan es que Ferrocarriles no autoriza la reparación.

María Teresa Mayorga

DNI 3.867.036

En la Red facebook

La jueza Ana María Figueroa presentó los papeles para jubilarse

“Tienen que entender que cuando se termina, se termina”- Elsa Irma Campilongo

“¡Ya basta de impunidad!”- Graciela Stillitani

