Cartas de lectores: Institucionalidad, condenas firmes, segundos afuera

Desde diciembre de 2023, y pese a los inevitables tropiezos, es indudable que el país vive un profundo cambio de rumbo. Inflación en abrupta caída, equilibrio en las cuentas públicas, apreciación de la moneda local, progresiva eliminación de trabas regulatorias. Apenas un comienzo para desandar décadas de desmanejos. Queda mucho por transitar, pero lo importante es haber puesto proa en la dirección correcta. Sin embargo, para que estos primeros logros se sostengan en el largo plazo, el acierto en las medidas económicas debe ir acompañado de un marco institucional que garantice el respeto a las reglas, sin lo cual las inversiones tardarán en llegar. Y la institucionalidad se logra, principalmente, mediante un Poder Judicial probo, competente e independiente, desde los miembros de la Corte Suprema hasta sus órganos inferiores.

Si no se entiende esto, puede que se repita la historia del menemismo, que hoy, con buenas razones, se reivindica desde el Gobierno: una primera etapa llena de logros y una segunda que terminó en debacle, un desenlace que, a mi juicio, tuvo su raíz en la falta de respeto a la institucionalidad.

Ignacio María de la Riva

DNI 16.919.622

Condenas firmes

Como bien lo resalta, con su exquisita pluma, ese excelente periodista que es Luciano Román, una vez más estamos frente a casos que conmovieron al país. Hechos que fueron tapa durante buen tiempo de los principales diarios y con largo tratamiento en los canales de televisión, pero que al poco tiempo perdieron visibilidad, tapados por otros tan impactantes como los anteriores. Lo triste de esto es que pasa el tiempo y nunca se sabe el final. Tampoco hay consecuencias ni en la política ni en la sociedad. Hace años que Roberto Cachanosky viene señalando el crecimiento impactante de los jubilados por incapacidad. Últimamente varios otros tomaron la posta; sin embargo, no he visto cuántos se han dado de baja, qué pasó con los médicos que firmaron falsas incapacidades. Así podría mencionar la mayor parte de las cuestiones que nos causaron un gran impacto. Algunas más importantes que otras, pero todas con final desconocido. Sería bueno que alguna vez pudiéramos ver una sentencia concreta y una condena social y política firme, de manera que no sea lo mismo delinquir que vivir correctamente.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Segundos afuera

Cuando en un combate de box está por comenzar un round, el árbitro grita “segundos afuera”, para que los asistentes de ambos boxeadores se retiren del ring, dejando en este exclusivamente a los dos contendientes. El show de cartas, tuits y discursos que se dedicaron este último viernes Javier Milei y Cristina Kirchner exhibió premeditadamente el abismo que los separa en términos ideológicos. Una forma artera de profundizar la grieta política, perfilándose a futuro como las dos únicas opciones, debilitando de esa forma el espacio del centro, con este elíptico mensaje de “segundos afuera”.

Espero que no sea así. Ya es tiempo de conciliación con acuerdos y no de confrontación con crispación .

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

Otra vez Firmenich

El kirchnerismo que perpetró desde el Estado el robo más importante de la historia pretendió cubrir sus delitos con la denominada política de los derechos humanos. Durante 20 años impuso la idea de que en la década de los 70 se reprimió a jóvenes idealistas. El no haber corregido este relato en tiempo y forma es lo que permite que, medio siglo después, tengamos que escuchar reflexiones del terrorista Firmenich. La Justicia federal, carente de independencia y presionada, designó como perseguidos políticos a quienes habían atacado cuarteles, secuestrado y asesinado inocentes, a quienes cometieron todo tipo de ilícitos, con la finalidad de imponer por las armas un régimen socialista. ¿Hasta cuándo la sociedad tiene que soportar este relato? Hay muchos que hoy desde el Gobierno se esfuerzan en denostar el comunismo, pero solo hablan, no se nota que estén dispuestos a imponer la verdad completa y evitar que se tergiverse la historia.

Jorge Di Pasquale

Ex teniente coronel

DNI 7.603.678

Custodia

La resolución judicial que especifica que la ex primera dama Fabiola Yañez debe tener una custodia policial en Madrid, cuyo costo debemos pagar todos los argentinos, no parece tomar en cuenta la situación económica de nuestro país y de la mayoría de nuestra población. Sugiero entonces que si la señora Yañez prefiere vivir en el exterior, pague su seguridad, y si decide regresar a la Argentina, se le imponga a su expareja una restricción perimetral, como sucede en la mayoría de este tipo de disputas.

De esta forma será justicia.

Tomás Klepetar

tklepetar@gmail.com

Lomas de Zamora

Las callecitas del partido de Lomas de Zamora tienen ese no sé qué. Lo que sí sé es que calles y veredas del partido de Lomas de Zamora son un festival de baches y roturas de todo tipo, con el peligro que ello encierra. Desidia total de parte del intendente municipal que reemplaza a Martín Insaurralde, quien, por razones obvias, no pudo presentarse a las elecciones y que integró la dictadura de la corruptocracia que nos gobernó las últimas décadas, de la cual él fue, sin ninguna duda, un obsceno representante. Quien transite en automóvil, bicicleta, o se atreva a caminar por las calles empedradas o asfaltadas verá en las primeras verdaderas piletas de natación y en las segundas, baches con formatos de 90 grados. Otro tanto cabe para las veredas. Quizás haya detrás de este abandono algún arreglo oculto con talleres mecánicos de automóviles o sanatorios especializados en tratamientos traumatológicos.

Mientras tanto, impuestos y tasas suben y suben, a cambio de nada.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

En la Red Facebook

Milei hizo hasta ahora el ajuste más grande en por lo menos 65 años

“El ajuste era necesario y se sabía que iba a ser doloroso, pero no hay otro camino para evitar el desastre y el pueblo en su gran mayoría está de acuerdo, y los que no lo están es porque ya no reciben y tienen que trabajar”- Francisco Alegre

“Estamos de acuerdo con el ajuste fiscal, pero no es posible que se realice incumpliendo las necesidades básicas del ser humano más privado de recursos”- Marisa Gerbaldo

